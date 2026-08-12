Un proyecto argentino para impulsar el liderazgo femenino en tecnología ganó un premio del Foro Económico Mundial

El proyecto argentino STEM Up! recibirá 10.000 francos suizos del Foro Económico Mundial para ampliar su alcance y escalar sus acciones

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La participación de las mujeres en las disciplinas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas —conocidas como áreas STEM— sigue creciendo, pero ese avance no se refleja de la misma manera cuando se observan los puestos de liderazgo y la creación de emprendimientos tecnológicos. En ese escenario, STEM Up!, el programa impulsado por Global Shapers Buenos Aires, busca trabajar sobre algunas de las barreras que dificultan el desarrollo profesional de las mujeres en el sector.

La iniciativa, que comenzó en 2023, acaba de recibir el Premio a la Innovación del Foro Económico Mundial, un reconocimiento que incluyó 10.000 francos suizos para continuar y ampliar el proyecto. En diálogo con Infobae al Mediodía, Rosario Sánchez Granel, curadora de Global Shapers Buenos Aires, y Luján Netri, participante de la segunda edición de STEM Up!, explicaron cómo funciona el programa, qué resultados alcanzaron y cuáles son los próximos objetivos.

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“En Argentina solo el 7% de mujeres lidera la industria tecnológica”, señaló Sánchez Granel al explicar el diagnóstico que dio origen a la iniciativa. Según detalló, el problema no responde a una única causa: entre los factores identificados aparecen la falta de referentes femeninos, una menor motivación de las jóvenes para elegir determinadas carreras y la necesidad de fortalecer habilidades vinculadas con el liderazgo, la comunicación y la capacidad de desenvolverse profesionalmente.

STEM Up! fue diseñado para intervenir sobre esas distintas dimensiones. Desde su lanzamiento, más de 320 mujeres participaron de sus actividades, que incluyen talleres, mentorías y encuentros de networking. La propuesta apunta a acompañar a las participantes no solo en el ingreso a las áreas STEM, sino también en las herramientas necesarias para avanzar dentro de ellas y acceder, eventualmente, a espacios de decisión.

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Rosario Sánchez Granel señaló que en Argentina solo el 7% de las mujeres lidera la industria tecnológica, una brecha que dio origen a STEM Up! (Infobae en Vivo)

Qué ofrece STEM Up! y cómo mide su impacto

Uno de los ejes del programa es la capacitación en habilidades que no necesariamente forman parte de las carreras técnicas, pero que pueden resultar determinantes para el crecimiento profesional. Las participantes realizan talleres sobre negociación, resolución de conflictos y oratoria, y luego tienen contacto con referentes del sector para trabajar sobre objetivos profesionales de corto, mediano y largo plazo.

“Brindamos talleres de negociación, resolución de conflictos y oratoria. Después, conectamos a las chicas con referentes del sector para que puedan fijar metas a corto, mediano y largo plazo, y generamos eventos de networking para construir comunidad”, explicó Sánchez Granel.

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La propuesta incorpora además una medición de impacto antes y después de los talleres. De esa manera, el equipo busca identificar qué habilidades presentan mayores dificultades al comienzo y cuánto se modifican después de la capacitación.

Según Sánchez Granel, en diferentes instancias del programa detectaron brechas de alrededor del 40% en habilidades como la oratoria, mientras que en el módulo dedicado al emprendedurismo la diferencia alcanzó el 70%. “Las chicas aprendieron en una hora y media lo que no sabían sobre cómo emprender”, destacó al describir los resultados obtenidos.

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Luján Netri afirmó que STEM Up! le aportó herramientas, mentorías y una comunidad para crecer en tecnología y enfrentar el síndrome del impostor (Infobae en Vivo)

Para Netri, que participó de la segunda edición, uno de los principales valores de la iniciativa está en la posibilidad de compartir experiencias con otras mujeres que atraviesan desafíos similares. “Yo antes de participar sentía que me faltaban herramientas para crecer en tecnología. El programa me brindó talleres, mentorías y una comunidad que me ayudó a desenvolverme mejor y vencer el síndrome del impostor”, contó.

La construcción de esa red aparece como uno de los aspectos centrales de la propuesta. “Lo que más falta es visibilidad de referentes y de iniciativas como esta. La comunidad te ayuda a no sentirte sola y a compartir desafíos y herramientas”, agregó Netri.

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El premio del Foro Económico Mundial y el próximo paso

El reconocimiento internacional supone una nueva etapa para STEM Up! porque permitirá utilizar los 10.000 francos suizos del premio para ampliar el alcance del proyecto. “El premio es para escalar el programa”, explicó Sánchez Granel.

Global Shapers Buenos Aires forma parte de una red internacional de jóvenes voluntarios vinculada al Foro Económico Mundial. La comunidad porteña está integrada por alrededor de 30 personas de distintas disciplinas que trabajan en proyectos de impacto social. STEM Up! surgió dentro de ese espacio y se convirtió en una de sus iniciativas orientadas específicamente a reducir la brecha de género en ciencia y tecnología.

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Global Shapers Buenos Aires fue la primera comunidad de jóvenes del Cono Sur en obtener el Premio a la Innovación del Foro Económico Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reconocimiento tiene además un antecedente particular: Global Shapers Buenos Aires fue la primera comunidad de jóvenes del Cono Sur en obtener el Premio a la Innovación del Foro Económico Mundial. El desafío, ahora, es transformar ese respaldo en nuevos programas y oportunidades concretas para las participantes.

Uno de los primeros resultados de ese impulso es STEMpreneurs, una nueva propuesta enfocada en la incubación de emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres.

STEMpreneurs: el objetivo de convertir ideas en emprendimientos

La nueva iniciativa busca complementar la formación de STEM Up! con una etapa orientada específicamente a la creación de proyectos. Las participantes reciben herramientas para diseñar un emprendimiento, trabajar sobre su modelo de negocio y sostenibilidad financiera, desarrollar una identidad de marca y preparar una presentación profesional.

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“Les enseñamos a diseñar un emprendimiento, trabajar la sostenibilidad financiera, construir la marca y presentar su proyecto en un demo day ante jurados”, explicó Sánchez Granel.

La primera edición de STEMpreneurs ya está en marcha y tendrá su demo day en septiembre. Allí, los proyectos serán evaluados por un jurado y la iniciativa ganadora recibirá un capital semilla de 2.000 dólares para avanzar con su desarrollo.

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STEMpreneurs, la nueva iniciativa de Global Shapers Buenos Aires, incubará emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres y otorgará un capital semilla de 2.000 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apuesta apunta a cubrir otra de las zonas donde la participación femenina todavía es baja. Según Sánchez Granel, “en Argentina solo el 12% de las startups tiene una mujer como líder”, una tendencia que, según explicó, también se observa en otros países de la región y del mundo.

Por eso, el objetivo de Global Shapers Buenos Aires no se limita a conseguir que más mujeres ingresen a la industria tecnológica. La intención es que puedan ocupar posiciones de mayor responsabilidad, crear sus propios proyectos y participar en las decisiones que definirán el futuro del sector.

“Queremos que las mujeres no solo trabajen en tecnología, sino que también la lideren, la diseñen y la transformen”, sostuvo Sánchez Granel.

Para Netri, alcanzar ese objetivo requiere que las oportunidades de formación estén acompañadas por redes capaces de sostener a las participantes durante sus recorridos profesionales. “Falta visibilidad y redes de acompañamiento. Este tipo de programas son clave para que más mujeres se animen y lleguen a puestos de liderazgo”, concluyó.

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