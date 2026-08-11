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¿Es necesario usar filtros solares en la cámara del smartphone para fotografiar el eclipse?

La luz solar concentrada atraviesa la óptica y genera calor localizado que puede inutilizar cámara y lentes, sobre todo en fases parciales

Filtros para cámara de smartphone en un eclipse: Cuándo usarlos y cuáles elegir - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
Filtros para cámara de smartphone en un eclipse: Cuándo usarlos y cuáles elegir - REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo
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El eclipse total de Sol del 12 de agosto de 2026, será un fenómeno astronómico excepcional, pero también plantea riesgos importantes para quienes quieren capturarlo con su teléfono móvil.

La emoción por inmortalizar el evento puede llevar a errores que pueden dañar irreversiblemente el sensor de la cámara. Por eso, la pregunta clave es: ¿realmente necesitas un filtro solar específico para la cámara del smartphone?

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Es necesario usar filtros en el móvil para fotografiar el eclipse

La respuesta es sí. Fotografiar el eclipse sin protección adecuada puede quemar el sensor del móvil y dejar el dispositivo inutilizable. La luz solar, incluso durante las fases parciales del eclipse, es lo suficientemente intensa para atravesar la óptica y dañar componentes internos.

Normalmente, los teléfonos usan más batería cuando intentan acceder a la cámara. (Unsplash)
No improvises con gafas de eclipse, la cámara requiere filtros solares diseñados para óptica (Unsplash)

Las búsquedas de filtros solares han aumentado más de un 180% en España, reflejo del interés y también de la preocupación por cuidar tanto la visión como los equipos electrónicos.

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Cómo deben ser los filtros solares

Los filtros solares para cámaras de móvil deben estar certificados bajo la norma ISO 12312-2 o ser de densidad neutra extrema (tipo ND100000). Su función es bloquear la radiación infrarroja, ultravioleta y el 99,999% de la luz visible, evitando que el sensor reciba una cantidad de energía que pueda dañarlo de manera irreversible.

No basta con reducir la exposición, usar gafas de sol normales o colocar un filtro ND convencional. Solo los materiales diseñados para observación solar y certificados ofrecen la protección necesaria para los equipos y la seguridad ocular. Además, nunca debe mirarse el Sol a través de la pantalla del móvil sin esa protección.

Cómo proteger la cámara del móvil durante el eclipse

Algunos teléfonos alternan automáticamente entre sensores según el aumento, por lo que el filtro debe proteger la óptica que se esté usando, sin dejar bordes expuestos, para evitar daños al experimentar con encuadre y enfoque durante el evento - REUTERS/Esa Alexander
Algunos teléfonos alternan automáticamente entre sensores según el aumento, por lo que el filtro debe proteger la óptica que se esté usando, sin dejar bordes expuestos, para evitar daños al experimentar con encuadre y enfoque durante el evento - REUTERS/Esa Alexander
  • Filtro homologado: Antes de empezar a encuadrar o enfocar, coloca un filtro solar específico y certificado para fotografía u observación solar.
  • Cobertura total: Si el móvil tiene varias lentes, asegúrate de cubrir la que está en uso, ya que al cambiar el nivel de zoom, algunos dispositivos podrían cambiar de cámara automáticamente.
  • No improvises: Las gafas de eclipse pueden servir como barrera provisional si se sujetan firmemente, pero lo mejor es un adaptador solar diseñado para cámaras de móvil, que ofrece mayor estabilidad y mejores resultados.
  • Verifica el estado: El filtro debe estar libre de arañazos, perforaciones o dobleces. Un material deteriorado compromete la protección.
  • Consulta las recomendaciones del fabricante: Antes de adquirir un filtro, verifica que sea compatible con tu modelo de teléfono y que el proveedor acredite su uso solar.
  • Evita soluciones caseras: Los filtros polarizadores, gafas de sol o ND fotográficos convencionales no son seguros para mirar ni fotografiar el Sol.

Cuándo puede retirarse el filtro

Solo durante la franja de totalidad del eclipse, cuando la Luna cubre por completo el disco solar, es seguro retirar la protección. En el momento en que reaparece cualquier parte del Sol, el filtro debe colocarse nuevamente para evitar daños.

Expertos advierten que accesorios para observación visual no están pensados para la concentración de luz en sensores electrónicos, por lo que conviene usar adaptadores solares para smartphone y revisar que el material no tenga rayas o perforaciones - REUTERS/Esa Alexander
Expertos advierten que accesorios para observación visual no están pensados para la concentración de luz en sensores electrónicos, por lo que conviene usar adaptadores solares para smartphone y revisar que el material no tenga rayas o perforaciones - REUTERS/Esa Alexander

Ajustes recomendados para fotografiar el eclipse con el móvil:

  • Modo manual o profesional: Si tu móvil lo permite, usa el modo manual para controlar mejor la exposición.
  • ISO bajo: Mantén el ISO entre 100 y 200 para evitar ruido y sobreexposición.
  • Velocidad rápida y exposición ajustada: Prueba diferentes configuraciones hasta distinguir el contorno solar.
  • Bloquea enfoque y exposición: Fija ambos parámetros sobre el Sol filtrado.
  • Apoyo estable: Utiliza un trípode, temporizador y, si es posible, zoom óptico para mejorar la calidad de la imagen.
  • Pruebas previas: Realiza pruebas antes del día del eclipse, ya que el margen de reacción durante el evento es mínimo.

De acuerdo con la NASA uno de los errores más comunes es pensar que las gafas de eclipse sirven como filtro para la cámara. Las cámaras, telescopios y prismáticos requieren filtros solares específicos colocados delante de sus ópticas. Si no se tiene claro qué protección utilizar, lo más prudente es consultar las indicaciones del fabricante del filtro o del propio teléfono y no improvisar.

Sí, es imprescindible usar un filtro solar certificado al fotografiar un eclipse con el móvil. Tu dispositivo y tu seguridad visual dependen de ello. Preparar el equipo con antelación y seguir las recomendaciones técnicas te permitirá disfrutar y compartir el evento astronómico sin riesgos para tu teléfono ni para tus ojos.

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