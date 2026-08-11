Las acciones de YPF suben fuerte en Wall Street después de presentar un balance récord

YPF reportó ganancias por USD 2.804 millones y una utilidad neta de USD 1.205 millones.

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La petrolera bajo control estatal YPF tuvo una ganancia por 1.210 millones de dólares en el segundo trimestre, comparado con un resultado positivo de USD 58 millones en el mismo período del año anterior.

Con este balance, el ADR de la empresa, que es operado en dólares en Wall Street, sube 3,1% en el “pre market” (operaciones electrónicas previas a la apertura formal del mercado), a USD 52,50, para ampliar a más de 40% la suba de la cotización en lo que va de 2026.

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Además, la capitalización bursátil de YPF -en base al valor de las acciones que se operan en los mercados bursátiles, vuelve a sobrepasar los 20.000 millones de dólares.

El desempeño del ADR de YPF en el "pre market".

A través de un comunicado difundido el lunes tras el cierre de los negocios bursátiles, la petrolera presidida por Horacio Marín informó que la utilidad trimestral resultó la segunda más alta en el historial de la compañía.

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Los ingresos de la mayor petrolera argentina entre abril y junio fue de USD 6.570 millones, un crecimiento del 42% interanual.

YPF presentó “los resultados del segundo trimestre del año con un EBITDA (indicador financiero que mide las ganancias de una empresa antes de pagar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ajustado de 2.804 millones de dólares, el más alto de toda su historia, y con un margen de 43% sobre los ingresos, el mejor registro en los últimos 20 años”, informó la empresa. La utilidad neta del primer semestre del 2026 sumó 2.302 millones de dólares.

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YPF reportó el mejor trimestre de su historia: sus ganancias saltaron casi 200% impulsadas por el precio del petróleo

“El EBITDA del trimestre creció 150% respecto al año anterior, impulsado por el continuo crecimiento de la producción de shale (hidrocarburos no convencionales), la reducción en los costos de extracción, los niveles récord de procesamiento, la continua optimización y eficiencia operativas, y la dinámica alcista de precios”, subrayó YPF.

Añadió que “durante el trimestre, YPF implementó un esquema de buffer temporal de precios de naftas y gasoil por el cual no trasladó al surtidor el impacto completo de la suba de precios internacionales”.

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La producción de petróleo shale promedió 213.000 barriles diarios, con un crecimiento del 47% interanual, mientras que las inversiones alcanzaron 1.340 millones de dólares, un 16% por encima del año pasado.

YPF vendió a Edenor el 70% de Metrogas

Además, YPF brindó otra novedad resonante, que fortalece la disponibilidad de capitales para desarrollar proyectos, pues anunció la venta de su participación mayoritaria en Metrogas, la principal distribuidora de gas del país, a la distribuidora de electricidad Edenor por 780 millones de dólares.

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La venta del 70% de YPF en Metrogas se realizó a través de un proceso competitivo en el que la petrolera recibió varias ofertas.

“Las distintas ofertas recibidas fueron evaluadas por la compañía y la propuesta seleccionada fue aprobada por el directorio en su reunión de hoy”, informó YPF. El pasado 24 de julio, Edenor había hecho pública la presentación de una oferta por el 70% de Metrogas.

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La producción de petróleo shale de YPF promedió 213.000 barriles diarios, con un crecimiento del 47% interanual

La distribuidora de electricidad hizo su oferta en forma conjunta con la firma británica Andina PLC, accionista indirecta en Edenor y que conforma el grupo Integra Capital, fundado por el empresario argentino José Luis Manzano, un conglomerado que ya posee una participación minoritaria en Metrogas a través de la firma Integra Gas Distribution.

Metrogas, constituida en 1992, es la principal distribuidora de gas natural de Argentina y, según la propia empresa, la tercera mayor de Sudamérica. La compañía presta servicios a 2.250.000 clientes de la ciudad de Buenos Aires y de once localidades de la periferia de la capital argentina.

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En Metrogas también tienen participación accionarial la firma Integra Gas Distribution (9,23%) y la Administración Nacional de la Seguridad Social (8,13%), mientras que otro 12,64% se cotiza en la Bolsa de Buenos Aires.