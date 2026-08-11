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Ecuador: cuatro personas fueron asesinadas durante una balacera en un barrio de Esmeraldas

Una adolescente de 16 años está entre las víctimas del ataque registrado en una vivienda del sector Los Come Nupa

Los testigos dijeron a la prensa local que hubo al menos 8 disparos. (Machala Móvil)
IMAGEN REFERENCIAL Y DE ARCHIVO. Cuatro hombres y una mujer fueron alcanzados por proyectiles dentro de una vivienda y en su patio (Machala Móvil)
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Cuatro personas murieron y una mujer resultó herida después de que hombres armados dispararan contra quienes se encontraban en una vivienda del oeste de la ciudad de Esmeraldas. El ataque ocurrió la noche del domingo 9 de agosto de 2026 y, hasta este 11 de agosto, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por el crimen.

La balacera se registró en el sector Nuevos Horizontes, en el barrio Santa Rosa, conocido como Los Come Nupa. Cerca de las 22:01, el sistema ECU 911 recibió una alerta sobre varias personas heridas por disparos, lo que provocó el desplazamiento de unidades policiales hacia la zona.

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Al llegar, los uniformados encontraron una escena con víctimas tanto dentro como fuera de la vivienda. En el patio permanecía el cuerpo de un hombre, mientras que en la sala fue localizada una adolescente de 16 años que también había fallecido. Otras tres personas alcanzadas por los disparos ya habían sido llevadas a establecimientos de salud.

Dos de esos heridos murieron debido a la gravedad de las lesiones. El ataque dejó así cuatro víctimas mortales y una sobreviviente.

FOTO DE ARCHIVO Y REFERENCIAL. Agentes de policía investigan la escena de un crimen. REUTERS/Santiago Arcos
FOTO DE ARCHIVO Y REFERENCIAL. Agentes de policía investigan la escena de un crimen. REUTERS/Santiago Arcos

Tres de los fallecidos fueron identificados como Simón Márquez Bautista, de unos 65 años; Jonathan Agustín Jama Jama, de 39; y Génesis Andrea, de 16. Los reportes disponibles presentan diferencias sobre la identidad completa de la cuarta víctima, un joven de aproximadamente 20 años.

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Márquez Bautista fue llevado al centro de salud Tipo C Las Palmas después de recibir un disparo en la cabeza. Los médicos confirmaron su fallecimiento. Jama Jama sufrió una herida de proyectil en la región inferior del abdomen y tampoco sobrevivió.

La única persona que permanecía con vida después del ataque es una mujer cuya identidad no ha sido difundida. Fue trasladada hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con heridas de bala en los muslos. La información médica conocida inicialmente indicó que los proyectiles no habían afectado órganos vitales.

Las primeras versiones recogidas durante las diligencias permitieron establecer una posible secuencia del ataque. Testigos indicaron que tres hombres vestidos con prendas oscuras llegaron al sector en una motocicleta negra. Los sospechosos se aproximaron al inmueble donde se encontraban las víctimas, realizaron varios disparos y posteriormente escaparon.

La identidad de los atacantes permanece bajo investigación. Tampoco se ha establecido públicamente si una de las personas reunidas en la vivienda constituía el objetivo específico de la incursión armada.

Después del crimen, agentes especializados acordonaron el inmueble para realizar las pericias y recoger los indicios disponibles. Policías y militares también ejecutaron operativos en Los Come Nupa durante el lunes 10 de agosto, mientras continuaban las diligencias para localizar a los responsables.

Miembros de las fuerzas del orden en Esmeraldas. REUTERS/Natalia Ibarra
Miembros de las fuerzas del orden en Esmeraldas. REUTERS/Natalia Ibarra

Hasta este martes 11 de agosto, la Policía no había comunicado públicamente la captura de sospechosos relacionados directamente con el múltiple asesinato. Las autoridades tampoco han identificado oficialmente a una organización criminal como responsable ni han informado sobre un móvil definido.

El ataque se produjo en una provincia que mantiene elevados indicadores de violencia. Esmeraldas registró 364 homicidios intencionales durante 2025, según cifras oficiales difundidas sobre la evolución de las muertes violentas en Ecuador. En 2024 se habían contabilizado 298 casos, por lo que el siguiente año terminó con 66 homicidios adicionales. Con esos registros, Esmeraldas fue en 2025 la quinta provincia del país con mayor número de homicidios intencionales.

La provincia se encuentra en la frontera norte de Ecuador con Colombia y tiene acceso al océano Pacífico. Esas características geográficas también la ubican en corredores utilizados para actividades ilícitas, particularmente el tráfico de drogas y armas.

Autoridades policiales y militares han señalado anteriormente que parte de los asesinatos registrados en Esmeraldas responde a enfrentamientos y disputas territoriales entre organizaciones criminales. No obstante, hasta este 11 de agosto no existe un pronunciamiento oficial que establezca que esa sea la causa del ataque en Los Come Nupa.

Las investigaciones continúan para determinar quién ordenó y ejecutó la balacera, establecer su motivación y precisar si el ataque estaba dirigido contra alguna de las víctimas.

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