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Zonas francas de Costa Rica se desaceleran en 2026, según el Banco Central

La entidad monetaria proyectó que el avance del régimen especial bajará a 4.6 % este año, frente al 12.7 % de 2025, por una menor demanda externa y exportaciones más lentas

Complejo industrial y de oficinas, carreteras con camiones y vehículos, estacionamientos, selva tropical, cielo nublado, siete flechas grandes descendentes sobre la escena.
Las zonas francas en Costa Rica crecerán 4.6 % en 2026, por debajo del 12.7 % registrado en 2025, según el Banco Central de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El crecimiento de las zonas francas en Costa Rica proyecta una marcada desaceleración en 2026. El Banco Central de Costa Rica estima una expansión de 4.6 % para este año, una cifra considerablemente inferior al 12.7 % alcanzado en 2025. Este sector sostiene cerca del 15 % del producto interno bruto nacional y aporta más de 265,000 empleos directos e indirectos, según el Informe de Política Monetaria de julio de 2026.

La economía costarricense en su conjunto también mostrará un menor dinamismo. De acuerdo con datos citados por CR Hoy, se anticipa un crecimiento del 3.4 % para 2026, por debajo del 4.6 % registrado el año anterior. Las zonas francas, que agrupan industrias de manufactura avanzada, ciencias de la vida, tecnología y servicios corporativos, han sido pieza clave en la atracción de inversión extranjera y la generación de empleo calificado.

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El Banco Central señala factores internacionales

El Banco Central atribuye la moderación del crecimiento a una menor demanda externa de bienes y servicios, en medio de un entorno internacional más incierto y una expansión global más lenta. El organismo destaca que las exportaciones de implementos médicos, tras el crecimiento atípico de 2025, han reducido su ritmo, lo que afecta el resultado general de los regímenes especiales. El sector servicios, especialmente los vinculados con manufactura, también experimenta un menor dinamismo.

El informe sintetizó su postura con la siguiente frase: “Los regímenes especiales estarían afectados por una menor demanda externa de manufacturas, así como por un menor dinamismo de los servicios de transformación y empresariales”. La entidad considera que el contexto internacional incide tanto en las exportaciones como en las perspectivas de inversión extranjera directa.

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La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento de 3.4 % en 2026, con menor dinamismo que el 4.6 % del año anterior. (EFE/Jeffrey Arguedas)
La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento de 3.4 % en 2026, con menor dinamismo que el 4.6 % del año anterior. (EFE/Jeffrey Arguedas)

De este modo, la producción nacional en 2026 avanzaría a un ritmo más pausado, reflejando el menor empuje tanto en el régimen especial como en el régimen definitivo, según la información difundida por CR Hoy.

Analistas señalan causas internas y mencionan “enfriamiento”

El economista Daniel Ortiz, socio director de Consejeros Económicos y Financieros, señaló que el desempeño de 2025 fue excepcional, impulsado por adelantos de pedidos de dispositivos médicos realizados por Estados Unidos; un comportamiento que, según explicó, difícilmente se repetirá en 2026. Ortiz remarcó que el entorno internacional volátil puede limitar la inversión extranjera directa y, en consecuencia, el crecimiento de los regímenes especiales.

Ortiz también advirtió sobre el impacto de la apreciación del colón frente al dólar en los costos operativos, especialmente en el sector servicios de los regímenes especiales. Resumió el efecto de este factor: “A estas empresas se les ha encarecido operar en el país, se les sigue encareciendo más, solo este año un 10 %, y para empresas cuyo mayor gasto es el gasto en planilla, pues naturalmente que la planilla se encarezca un 10 % tiene implicaciones sobre lo que se puede crecer, sobre la rentabilidad y las posibilidades de expansión futura”.

Edificios de un parque industrial con flechas amarillas descendentes, vegetación tropical abundante, montañas al fondo, cielo nublado y un camión blanco.
El Banco Central atribuye la desaceleración de las zonas francas a una menor demanda externa y a un entorno internacional más incierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Sandro Zolezzi, de la Universidad LEAD y de la Academia de Centroamérica, utilizó el término “enfriamiento marginal” para describir la situación del régimen de zona franca y de las empresas de inversión extranjera directa. Según Zolezzi, atribuir la desaceleración del PIB únicamente a factores externos como el petróleo o choques internacionales “oculta el problema de fondo: el enfriamiento marginal del Régimen de Zona Franca”. En su opinión, el país enfrenta costos sistémicos en energía, infraestructura, rigidez regulatoria y un tipo de cambio que ha erosionado márgenes operativos.

Zolezzi concluyó que, sin reformas que incentiven el valor agregado y una mayor sofisticación en la inversión extranjera directa, el margen de maniobra para sostener el crecimiento seguirá reduciéndose. Para el investigador, la desaceleración evidencia que la inercia del modelo llegó a su límite y requiere ajustes estructurales.

La menor expansión de las zonas francas en 2026 responde a una combinación de menor demanda internacional, factores cambiarios y desafíos internos, siendo el “enfriamiento” del régimen especial un concepto subrayado por analistas como Zolezzi. Las autoridades y especialistas coinciden en la importancia de este sector para la economía del país, aunque difieren en la interpretación de las causas y la urgencia de las reformas necesarias.

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