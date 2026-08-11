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Bomberos y comuneros combaten un incendio forestal en las laderas del volcán Cotacachi de Ecuador

El fuego permanecía activo este martes y todavía no existe un balance oficial de la superficie afectada

Los equipos de la municipalidad se desplegaron para contener las llamas. (Municipio de Cotacachi)
Los equipos de la municipalidad se desplegaron para contener las llamas. (Municipio de Cotacachi)
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Un nuevo incendio forestal mantiene movilizados a equipos de emergencia y habitantes de comunidades de Imbabura desde la tarde del lunes 10 de agosto. Las llamas se propagaron por las faldas del volcán Cotacachi y alcanzaron zonas de pajonal pertenecientes al Parque Nacional Cotacachi-Cayapas, donde las labores para contener el fuego continuaban este martes 11 de agosto.

La emergencia obligó al desplazamiento de miembros del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi y personal vinculado al sistema de gestión de riesgos. A las operaciones también se incorporaron habitantes de comunidades próximas a la zona afectada, entre ellas Cuicocha, Morochos e Italquí.

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Hasta la mañana de este martes, el incendio permanecía activo. Los equipos desplegados enfrentaban condiciones que dificultaban su trabajo debido a la temporada seca y a la presencia de fuertes vientos, capaces de acelerar el avance de las llamas sobre la vegetación.

Los registros visuales difundidos desde el cantón muestran varios focos de fuego extendiéndose sobre la montaña. Las llamas son visibles a distancia y han consumido pajonales, aunque todavía no existe un cálculo oficial que permita establecer la magnitud de la afectación.

Las autoridades tampoco han determinado qué provocó el incendio. Los primeros informes de la emergencia no establecen si existió intervención humana ni identifican alguna actividad específica como origen del fuego. Esa información deberá establecerse después de las evaluaciones correspondientes.

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Tampoco se habían reportado víctimas o viviendas alcanzadas por las llamas hasta el último balance disponible.

Vista del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas (Conservación Internacional)
Vista del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas (Conservación Internacional)

El incendio ocurre en un área ambientalmente sensible del norte ecuatoriano. El Parque Nacional Cotacachi-Cayapas ocupa territorios de Imbabura y Esmeraldas y reúne ecosistemas con marcadas diferencias de altitud, desde bosques tropicales del Chocó hasta zonas de páramo en las partes más elevadas de la cordillera.

La denominación actual del área protegida data de 2019. Durante décadas fue conocida como Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas, nombre que todavía se utiliza de manera frecuente para referirse al lugar. El 7 de mayo de ese año cambió oficialmente su categoría de manejo y pasó a ser Parque Nacional Cotacachi-Cayapas.

Su territorio constituye además un espacio de conservación para numerosas especies animales y vegetales. La diversidad de ambientes existentes entre Esmeraldas e Imbabura convierte al parque en una de las principales áreas protegidas de los Andes occidentales de Ecuador.

La emergencia registrada esta semana ocurre durante una época especialmente sensible para los incendios forestales en la Sierra ecuatoriana. La vegetación seca, la ausencia prolongada de precipitaciones en determinados sectores y el viento pueden facilitar que un foco se extienda rápidamente y dificultar las tareas terrestres para extinguirlo.

La emergencia obligó al desplazamiento de miembros del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi. (Municipio de Cotacachi)
La emergencia obligó al desplazamiento de miembros del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi. (Municipio de Cotacachi)

Imbabura ya enfrentó incendios de grandes dimensiones durante la temporada anterior. En agosto de 2025, otro incendio dentro del Parque Nacional Cotacachi-Cayapas consumió 1.323 hectáreas de vegetación, principalmente pajonales. Esa cifra corresponde exclusivamente al evento del año pasado y no constituye una estimación de los daños ocasionados por el fuego registrado esta semana.

La provincia también atravesó otra emergencia forestal pocos días antes del actual incendio. En Cuambo, cantón Ibarra, un incendio que requirió varios días de operaciones fue declarado liquidado el 5 de agosto, después de afectar aproximadamente 1.443 hectáreas.

El nuevo episodio vuelve a concentrar la atención en las zonas altas de Cotacachi. La prioridad de los equipos que permanecen sobre el terreno es evitar que las llamas continúen avanzando por los pajonales y conseguir su control antes de que las condiciones meteorológicas permitan una mayor expansión.

El balance definitivo dependerá de la evolución de las operaciones. Hasta este martes por la mañana no se había establecido oficialmente el número de hectáreas quemadas, mientras bomberos, personal de gestión de riesgos y comuneros continuaban trabajando para contener el incendio en las faldas del volcán Cotacachi.

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