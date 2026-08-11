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«Salimos y empezó a colapsar»: El dramático relato del ballet hondureño que sobrevivió al terremoto en Colombia

Un grupo de 12 integrantes del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas sobrevivió milagrosamente al colapso parcial del hotel donde se hospedaban en Montenegro, Colombia, tras un devastador terremoto que sacudió el Eje Cafetero

Más de 130 muertos y 500 heridos por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste de Colombia
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Lo que prometía ser una gira de ensueño para enaltecer la cultura y el folclore hondureño en el extranjero se transformó, en cuestión de segundos, en una dramática pesadilla de angustia, polvo y supervivencia. Un grupo de 12 jóvenes hondureños, pertenecientes al Ballet Folklórico Raíces Marcalinas, sobrevivió al potente terremoto que sacudió a Colombia en las primeras horas de la mañana, de ayer 10 de agosto, mientras se alojaban en un hotel.

El fenómeno telúrico tomó por sorpresa a la delegación catracha compuestas por 11 bailarines y su instructor en la localidad de Montenegro, departamento del Quindío, muy cerca del epicentro. El grupo acababa de concluir su participación en el prestigioso Festival Internacional de Danza , celebrado en el municipio de Belén de Umbría, y se disponía a viajar hacia la capital para tomar su vuelo de regreso a Honduras.

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Sin embargo, a eso de las 6:00 de la mañana, el violento sacudón de la tierra despertó abruptamente a los jóvenes en el cuarto piso del inmueble. El pánico se apoderó de los integrantes mientras buscaban desesperadamente las salidas de emergencia entre el estruendo de los muros cediendo y el inminente colapso de las estructuras.

Anthony Manuel Cardona, miembro de un grupo de danza hondureño, comparte en exclusiva su testimonio desde Colombia, donde un fuerte sismo los sorprendió en su hotel.

Por su parte, el bailarín Marco Antonio Cacho detalló que el pánico obligó a muchos a salir únicamente con lo que llevaban puesto: “Nos tocó dejar todas nuestras pertenencias, porque lo material se recupera y la vida no. Salimos todos, unos en pijamas, otros semidesnudos”.

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A pesar de que inicialmente se temía la pérdida total de sus pertenencias personales, vestuarios e instrumentos bajo los escombros, pasadas las horas y tras cerciorarse de que no existían réplicas inmediatas, varios integrantes pudieron reingresar con precaución para rescatar parte del equipaje. Tras ponerse a salvo, los integrantes no dudaron en prestar auxilio a los pobladores locales y adultos mayores que se encontraban conmocionados o atrapados en la zona.

Anthony Manuel Cardona, miembro del Ballet Folklórico Raíces Marcalinas, narra en exclusiva la aterradora experiencia que vivieron durante el fuerte terremoto en Colombia. El grupo de 12 hondureños se encuentra varado, sin poder regresar a su país.

Respuesta diplomática y postura de la Embajada de Honduras

El impacto del sismo dejó colapsados los servicios de energía eléctrica y las redes de telecomunicaciones en toda la región, además de severos daños en la infraestructura vial que conectaba con la capital colombiana.

Los integrantes del ballet señalaron que quedaron momentáneamente varados en el sector de Calarcá junto a los organizadores locales del evento. La interrupción de las vías terrestres y la suspensión temporal de operaciones aéreas complicó la logística inmediata para su retorno a suelo patrio.

Sin embargo, ante la magnitud del evento natural, las autoridades diplomáticas hondureñas activaron los protocolos de emergencia para dar seguimiento a los connacionales en suelo colombiano.

La embajadora de Honduras en Colombia, Jackeline Foglia, confirmó que mantiene un seguimiento constante y comunicación estrecha con los compatriotas radicados y de paso en el país sudamericano. La diplomática brindó un reporte tranquilizador respecto al estado de la delegación artística:

“Gracias a Dios, todas las noticias hasta ahora son positivas, ningún hondureño ha salido víctima de este terremoto”, afirmó la embajadora Foglia, a los medios.

La embajadora de Honduras en Colombia, Jackeline Foglia, confirmó que la representación diplomática brinda acompañamiento y logística a los connacionales varados (Cortesía: El Heraldo).
La embajadora de Honduras en Colombia, Jackeline Foglia, confirmó que la representación diplomática brinda acompañamiento y logística a los connacionales varados (Cortesía: El Heraldo).

Asimismo, la representante diplomática detalló que el único incidente registrado entre connacionales correspondió a los 12 miembros de Raíces Marcalinas. Explicó que los jóvenes sufrieron pérdidas materiales e imprevistos logísticos pero resultaron completamente ilesos.

La embajada, en coordinación con los anfitriones colombianos, gestionó un nuevo alojamiento temporal en la zona de Armenia para el grupo, a la espera de que la habilitación de los accesos viales permita su traslado seguro hacia Bogotá para abordar su vuelo.

La diplomática estimó que, aunque los registros consulares contabilizan a más de 1,500 hondureños en Colombia, la cifra real de connacionales en ese país podría alcanzar las 3,000 personas al tomar en cuenta a turistas no registrados y ciudadanos con doble nacionalidad. La Cancillería reiteró que mantendrá la asistencia y el monitoreo permanente hasta garantizar el retorno seguro de todos los afectados.

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