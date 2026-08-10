Escuchar radio en Costa Rica cayó casi 13% en una década, pero los jóvenes de 18 a 28 años mantienen vivo el medio

La Encuesta Nacional de Cultura 2026 reveló que el porcentaje de costarricenses que escucha radio pasó de 60.2% a 47.3% en los últimos diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La radio continúa siendo uno de los medios de comunicación más influyentes en Costa Rica, pero su alcance ya no es el mismo de hace una década. Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 muestran que el porcentaje de personas mayores de 18 años que escucha radio pasó de 60.2% en 2016 a 47.3% en 2026, una disminución de 12,9 puntos porcentuales que evidencia los cambios en la forma en que los costarricenses consumen contenidos audiovisuales.

El estudio señala que la caída en la audiencia ha sido especialmente marcada entre las mujeres, donde el indicador descendió de 59.1% a 45.4%, así como en la zona urbana, donde pasó de 63.6% a 47.3%. Pese a esta reducción generalizada, la investigación destaca un dato que rompe con la percepción de que la radio es un medio exclusivamente para personas mayores: quienes más la escuchan actualmente son los jóvenes de entre 18 y 28 años.

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A nivel regional, la Región Central se mantiene como la zona con mayor hábito de escucha, con un 52.5% de la población que afirma sintonizar radio, ubicándose 5.2 puntos porcentuales por encima del promedio nacional, fijado en 47.3%. Le siguen las regiones Huetar Atlántica, con 42.7%, y Brunca, con 41.9%.

En el extremo opuesto aparecen Pacífico Central, donde únicamente el 29.5% de la población escucha radio; Huetar Norte, con 34.5%, y Chorotega, con 40.3%. Precisamente Huetar Norte registró la mayor caída del país durante la última década, al pasar de 52.5% en 2016 a 34.5% en 2026, lo que representa una reducción de 18 puntos porcentuales.

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Los programas musicales siguen liderando ampliamente el interés de la audiencia, aunque también experimentaron un descenso importante. En 2016, el 84.7% de los radioescuchas prefería este tipo de contenido, mientras que en 2026 la cifra bajó a 75.2%, una disminución de 9.5 puntos porcentuales.

Los jóvenes de entre 18 y 28 años son actualmente el grupo de población que más escucha radio en Costa Rica, según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noticias ocupan el segundo lugar en preferencia, con un 16.6% de la audiencia, prácticamente estable respecto al 17.2% registrado diez años atrás. Los espacios deportivos, por el contrario, fueron los únicos que crecieron durante el período analizado, al pasar de 11.6% a 14.2%, un incremento de 2.6 puntos porcentuales.

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En tanto, la programación religiosa mostró una leve disminución, pasando de 13.7% a 12.6%.

En las ciudades predominan ligeramente los programas musicales, con un 75.8%, mientras que en las zonas rurales representan el 73.3%. En contraste, las noticias tienen una mayor presencia en el ámbito rural, donde alcanzan un 17.4%, frente al 16.4% registrado en las áreas urbanas.

Uno de los cambios más significativos detectados por la encuesta tiene relación con la forma en que las personas acceden a la radio. El tradicional receptor radiofónico continúa siendo el dispositivo más utilizado, pero perdió una parte importante de su protagonismo.

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Hace una década, el 61.3% de quienes escuchaban radio lo hacía mediante un aparato tradicional. En 2026, esa cifra cayó hasta 38.6%, una disminución de 22.7 puntos porcentuales, la más pronunciada entre todos los dispositivos analizados.

En contraste, el teléfono celular prácticamente duplicó su participación. Mientras que en 2016 solo el 15.7% utilizaba este medio para escuchar radio, en 2026 el porcentaje aumentó a 29.9%, es decir, un crecimiento de 14.2 puntos porcentuales.

El celular gana terreno como dispositivo para escuchar radio, mientras que el uso de la radio tradicional registra la mayor caída de la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La encuesta también muestra que el uso de la radio del automóvil disminuyó de 19.6% a 15.3%, mientras que la categoría de otros dispositivos —que incluye televisores, reproductores de música, computadoras y tabletas— pasó de apenas 3.3% a 16.2%, consolidando la migración hacia plataformas digitales y equipos multifunción.

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Las mujeres utilizan con mayor frecuencia la radio tradicional (41.3%) y el celular (31.4%) para escuchar contenidos, mientras que los hombres destacan por un mayor uso de la radio del automóvil, con 23.4%, frente al 7.7% registrado entre las mujeres.

Los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura 2026 evidencian que la radio mantiene una presencia importante en la vida de los costarricenses, aunque enfrenta el desafío de adaptarse a un ecosistema digital donde el teléfono móvil y otros dispositivos conectados están modificando los hábitos de consumo de información y entretenimiento.