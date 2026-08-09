La noticia que recibió River Plate y podría ser determinante de cara al debut en los octavos de final de la Sudamericana

Andrés Mosquera Marmolejo sufrió una lesión y podría quedar afuera del duelo contra River (crédito Cristian Bayona/Colprensa)

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Andrés Mosquera Marmolejo sufrió una lesión y plantea un desafío de gran magnitud para Independiente Santa Fe en la antesala del esperado cruce ante River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El impacto de la baja del arquero titular no solo altera la estructura defensiva del equipo colombiano, sino que además provoca incertidumbre entre los hinchas acostumbrados a su referente en la formación inicial.

El episodio se produjo a los 69 minutos del encuentro en el que Santa Fe derrotó 2-0 a Boyacá Chicó en la Liga BetPlay 2026-II. En una jugada Mosquera Marmolejo experimentó un dolor intenso en el cuádriceps derecho tras rechazar una pelota, lo que forzó su reemplazo inmediato. El técnico uruguayo Pablo Repetto reconoció tras el partido que, aunque restan los exámenes médicos, “todo indicaría que es un desgarro”, una lesión que lo dejaría fuera del partido de ida frente a River en El Campín de Bogotá.

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La ausencia del arquero titular en un duelo internacional genera un efecto dominó: desde la confianza de la zaga hasta la estrategia planteada para enfrentar a un equipo argentino en racha negativa. La situación es compleja, debido a que Mosquera Marmolejo es considerado uno de los líderes del grupo y pieza clave en partidos decisivos.

El arquero debió abandonar el último partido a 20 minutos del final (crédito Independiente Santa Fe)

Para el encuentro del miércoles, todo apunta a que Weimar Asprilla será el encargado de custodiar el arco de Santa Fe. Si bien el arquero de 27 años solo acumula seis partidos defendiendo los tres palos en el equipo colombiano, ya ha vivido situaciones de presión similares. En la Libertadores de este año, Asprilla debió ingresar por Mosquera en el segundo tiempo de un partido ante Peñarol, que finalizó en empate 1-1.

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Incluso no es la primera vez en el año que Mosquera Marmolejo enfrenta inconvenientes físicos relevantes justo antes de un partido internacional. En aquel escenario frente al equipo uruguayo, aproximadamente cuatro meses, el arquero estuvo en duda tras sufrir una molestia muscular durante el calentamiento previo a un partido ante Llaneros. En aquel momento, Santa Fe comunicó en sus redes sociales: “Andrés Mosquera Marmolejo: presentó durante el calentamiento una lesión muscular leve en la pierna derecha. El arquero inicialista será Weimar Asprilla”.

Santa Fe deberá disputar la ida de los octavos de la Sudamericana en Bogotá ante el Millonario este miércoles (@SantaFe)

Aunque finalmente Mosquera Marmolejo disputó los dos partidos frente a Peñarol, no pudo completar los 90 minutos. La repetición de lesiones musculares en el mismo sector de la pierna derecha encendió las alarmas en el cuerpo técnico. La prioridad ahora es determinar la gravedad exacta del desgarro y programar la recuperación adecuada.

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Para Weimar Asprilla, el partido ante River representa una oportunidad inesperada. El arquero, que ya tuvo que responder en escenarios de presión, intentará consolidarse como una opción confiable. Además, el entrenador Pablo Repetto subrayó: “Tenemos que esperar el estudio”.

La coyuntura se vuelve aún más desafiante si se considera el presente de River Plate. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a la serie tras un mercado de pases con incorporaciones de renombre como Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada, y ve el enfrentamiento como una oportunidad para revertir una serie de derrotas en el torneo local.

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