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Colapsa importante arteria vial en Guatemala tras fuerte lluvia con viento

La interrupción del paso en Escuintla impactó el traslado de mercancías hacia mercados nacionales, provocando daños económicos, reabriendo el debate sobre rutas seguras y la preparación ante tormentas severas

Las autoridades de protección civil recomendaron evitar la ruta afectada de noche o con lluvias intensas y preparar una mochila de 72 horas en zonas cercanas a ríos.
Las fuertes precipitaciones en Escuintla dañaron la ruta entre Cocales y Nueva Concepción y afectaron la conectividad en la Costa Sur de Guatemala. (Facebook)
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Las fuertes precipitaciones que afectan la región sur del país han provocado estragos significativos en el tramo vial que conecta Cocales con Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla, en Guatemala.

El colapso parcial y total de la carpeta asfáltica incomunicó a cientos de transportistas, agricultores y familias de la zona costera, situación que generó alarma en la población y evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura local.

El fenómeno se agravó por la crecida repentina de los ríos y afluentes en la región, los cuales superaron sus niveles máximos y anegaron los márgenes de la carretera.

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La acumulación de agua y el arrastre de material lodoso mantuvieron el tránsito interrumpido durante varias horas, obligando a los automovilistas a esperar en largas filas y exponiendo a los vehículos a daños mecánicos y estructurales.

Las autoridades de protección civil recomendaron evitar la ruta afectada de noche o con lluvias intensas y preparar una mochila de 72 horas en zonas cercanas a ríos.
La acumulación de agua y el arrastre de lodo interrumpieron el tránsito durante horas y expusieron a los vehículos a daños mecánicos y estructurales. (Facebook)

Quedan bajo los escombros

Las fuertes lluvias del sábado 8 de agosto, dejaron bajo ramas árboles a vehículos y motocicletas. El viento fue tan fuerte que desprendió escombros y golpeó directo a los que se atrevían a pasar por el lugar.

Videos publicados en las redes sociales muestran la fuerza del viento de la lluvia, así como los estragos que causó la naturaleza.

Un motociclista transita por el tramo vial que conecta Cocales con Nueva Concepción, en el departamento de Escuintla, en Guatemala, capta los estragos generados por las fuertes lluvias y el viento.

En una de las grabaciones se ve claramente como el conductor de un camión transita por el área afectada. Por su paso se observa la gran cantidad de escombros, cuando es sorprendido por una ráfaga de viento que provoca la caída de una rama de gran tamaño justo frente al vehículo, mostrando no sólo el riesgo sino que el temor del automovilista.

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Por su parte, el alcalde de Nueva Concepción, Escuintla, Isaías Corado, comentó a Infobae que la situación fue focalizada en algunos puntos. El más afectado fue tramo conocido como La Garita hacia Cocales.

El video muestra la vista desde el interior de un vehículo pesado transitando por un camino bajo una fuerte lluvia. La visibilidad es reducida debido a las precipitaciones y la niebla. Los limpiaparabrisas operan continuamente sobre el parabrisas mojado. Se observa una rama de árbol caída obstruyendo parcialmente la vía.

Impacto logístico y económico en la Costa Sur

La ruta entre Cocales y Nueva Concepción representa una arteria fundamental para el comercio y el traslado de productos agrícolas desde la Costa Sur hacia los mercados nacionales.

Comerciantes afirmaron que el corte de la vía ocasionó pérdidas económicas inmediatas y alteró la cadena de suministro, afectando a productores y comerciantes que dependen de esta conexión para distribuir sus mercancías.

Por su parte, el alcalde Corado afirmó que trabajadores municipales, junto con Bomberos Voluntarios y vecinos limpiaron las rutas afectadas de inmediato, logrando la habilitación del paso.

Múltiples troncos y ramas de árboles caídos bloquean completamente una carretera asfaltada en la ruta que conduce de Cocales a Nueva Concepción, del departamento de Escuintla en Guatemala. Bomberos Voluntarios, trabajadores de la Municipalidad y vecinos lograron restablecer el paso por el lugar.

Panorama climático y riesgos persistentes

El escenario meteorológico en Escuintla continúa siendo adverso. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtió que la saturación de los suelos eleva el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones.

Mientras que laentrada de humedad desde el Pacífico genera tormentas locales severas, ráfagas de viento y acumulados de lluvia por encima del promedio estacional, fenómeno que podría extenderse durante los próximos días.

“El nivel de los ríos sigue siendo motivo de preocupación, especialmente para las comunidades ubicadas cerca de los cauces, donde ya se han registrado evacuaciones preventivas”, indicó el Insivumeh.

No obstante, el alcalde de Nueva Concepción afirmó a Infobae que, tras los incidentes del sábado, se reportaron algunas personas heridas y con crisis nerviosa, pero ninguna de gravedad.

El video muestra el impacto de árboles caídos sobre una carretera. Se observa un vehículo parcialmente cubierto por ramas y hojas.

Recomendaciones para la población y automovilistas

Las autoridades de protección civil exhortaron a la población a evitar transitar por la ruta afectada de noche o durante lluvias intensas, ya que la visibilidad limitada y la presencia de escombros aumentan el riesgo de accidentes.

Recomendaron respetar los cierres y señales de tránsito, además de mantenerse informados a través de los boletines oficiales.

Para los residentes de las zonas aledañas a los ríos, la recomendación principal es preparar una mochila de las 72 horas con insumos básicos y estar atentos a cualquier incremento inusual en el caudal, medida que podría ser clave en caso de evacuaciones preventivas.

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Lluvias intensasInundacionesInfraestructura vialGuatemalaFuerte vientoCocalesEscuintla

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