Japón apoyará a Honduras en una nueva estrategia de seguridad vial a través de JICA

El proyecto recopilará datos de siniestros viales para identificar patrones y puntos de mayor riesgo en la red vial del Distrito Central.

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Las autoridades de Honduras preparan un nuevo plan para enfrentar los siniestros viales en las calles del Distrito Central. El proyecto será desarrollado mediante una cooperación técnica entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con la participación de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).

La iniciativa busca incorporar herramientas de análisis y metodologías utilizadas en Japón para estudiar la seguridad vial, tomando en cuenta las características de Tegucigalpa y Comayagüela, las dos ciudades que conforman el Distrito Central.

Una de las primeras tareas será recopilar y estudiar información relacionada con los siniestros registrados en la zona. Los datos permitirán identificar patrones y sectores donde se presenta una mayor incidencia de accidentes.

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El trabajo no se limitará a revisar estadísticas. Los especialistas también realizarán evaluaciones sobre el terreno para conocer las condiciones de determinados puntos de la red vial y formular recomendaciones.

Entre las áreas que podrían ser consideradas dentro del análisis se encuentran las condiciones de infraestructura y las medidas de prevención necesarias para disminuir los riesgos para conductores, pasajeros, motociclistas y peatones.

La intención de las autoridades es contar con una base técnica que facilite la toma de decisiones y permita dirigir las intervenciones hacia los lugares donde puedan generar un mayor impacto.

Asistencia Nipona

La visita de Suhara Yasuhiro, director de Transporte de la Oficina Central de JICA en Tokio, forma parte de las gestiones previas al inicio del proyecto. Durante su presencia en Honduras, el funcionario sostuvo encuentros con representantes municipales y del Gobierno para conocer las necesidades locales y definir los alcances que tendrá la asistencia japonesa.

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El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya, planteó que disponer de información confiable será fundamental para mejorar la planificación de la ciudad.

El funcionario sostuvo que la dimensión del problema obliga a combinar el conocimiento técnico con cambios en el comportamiento de los usuarios de las vías. En ese sentido, señaló que respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito y las normas establecidas también forma parte de la respuesta.

JICA adaptará sus metodologías de transporte y seguridad vial a las condiciones de Tegucigalpa y Comayagüela en lugar de replicar soluciones de Japón.

Por ello, la cooperación internacional contempla una visión que combina el análisis de las condiciones físicas de las vías con estrategias de prevención.

El planteamiento cobra especial relevancia en una zona urbana como el Distrito Central, donde Tegucigalpa y Comayagüela concentran actividad comercial, residencial, institucional y de transporte.

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Por su parte, el subsecretario de la SIT, Fernando Vásquez Montoya, confirmó que la institución dará seguimiento a las inspecciones y analizará las recomendaciones que surjan de la cooperación con Japón.

Esto permitirá que los resultados del trabajo técnico puedan traducirse, cuando corresponda, en acciones sobre la infraestructura vial.

Infraestructura y Seguridad

La identificación de puntos críticos podría servir para establecer dónde son necesarias determinadas mejoras y cuáles deberían ser las prioridades de intervención. El propósito es que las obras y modificaciones respondan a diagnósticos concretos sobre los riesgos existentes.

La Secretaría de Seguridad también participará en el proyecto con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención relacionadas con los accidentes de tránsito.

El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, destacó que el programa permitirá avanzar hacia una nueva fase en las estrategias destinadas a reducir la victimización derivada de los siniestros viales.

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El modelo planteado busca que las distintas dependencias involucradas trabajen a partir de una misma base de información y puedan coordinar las medidas necesarias para atender los problemas detectados.

Para JICA, el proyecto representa también una oportunidad para trasladar conocimientos desarrollados en Japón en materia de transporte y seguridad vial a un contexto con características diferentes.

Suhara Yasuhiro expresó su satisfacción por la posibilidad de contribuir a disminuir los accidentes y evitar que más personas pierdan la vida en las carreteras y calles hondureñas.

La AMDC y JICA desarrollarán una cooperación técnica con la Secretaría de Seguridad y la SIT para analizar los accidentes de tránsito en Tegucigalpa y Comayagüela.

La cooperación no plantea simplemente replicar soluciones aplicadas en Japón. El trabajo de los especialistas estará orientado a conocer primero las condiciones de Tegucigalpa y Comayagüela y, a partir de ese diagnóstico, determinar qué recomendaciones pueden ser útiles para el Distrito Central.

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Ese intercambio técnico permitirá a los equipos hondureños acceder a metodologías y experiencias que puedan incorporarse posteriormente a sus propios procesos de planificación.

Durante el proceso se espera profundizar en el estudio de los accidentes, localizar los principales puntos de riesgo y establecer recomendaciones que puedan servir como referencia para futuras decisiones.

El desafío será convertir los resultados de los análisis en medidas concretas y sostenibles. Para ello será necesaria la coordinación entre las autoridades municipales, las instituciones responsables de infraestructura y los organismos encargados de la seguridad y la prevención.