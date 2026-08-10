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Así fue la noche de la China Suárez y Mauro Icardi en un boliche porteño: entre flashes, total black y rumores de celos

El look de la actriz marcó tendencia durante una salida junto a su pareja y allegados. Una jornada signada por el ocio, la moda y otra vez una polémica en torno a una mujer desconocida

Dos personas se abrazan en el suelo, una mujer sonríe y un hombre la besa en la mejilla, ambos vestidos de negro, en un interior iluminado por el sol
La China Suárez y Mauro Icardi se abrazan en el suelo de un espacio interior, bajo la luz del sol que entra por una ventana.
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El look de la China Suárez fue protagonista en una noche que combinó diversión, exposición y rumores en torno a su presencia junto a Mauro Icardi en el VIP de un boliche de la Costanera. La actriz y cantante eligió un vestido corto negro, de corte recto y manga corta, acompañado de botas altas al tono, logrando un estilo sobrio y llamativo que acentuó su figura. El peinado, con ondas suaves y el cabello suelto, reforzó el aire relajado pero sofisticado del conjunto. En las imágenes compartidas de la velada, la artista se mostró frente al espejo en la llamada casa de los sueños y dejando ver en detalle su elección estilística antes de la salida.

La pareja llegó al lugar acompañada de un grupo de amigos y empresarios, disfrutando de una noche distendida en el sector exclusivo del local. Mauro Icardi, a la espera de novedades sobre su futuro profesional, se mostró cercano tanto a la China como a su entorno más íntimo. Entre los presentes, sobresalió la figura de Agus Uslenghi, mejor amiga de la actriz, quien compartió una postal de la noche junto a la pareja y otro amigo, resaltando el clima de camaradería con la frase Mis preferidos.

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Mujer de cabello largo con vestido y botas negras, tomando una selfi con un teléfono en un espejo, junto a una barandilla de hierro forjado
La China Suárez se toma una selfi frente a un espejo, luciendo un vestido corto negro y botas altas, en un interior con una barandilla de hierro forjado.

El ambiente del VIP se caracterizó por la alegría, los tragos y la privacidad, elementos que favorecieron la espontaneidad y la complicidad entre los asistentes. Las imágenes reflejaron a una China Suárez sonriente, relajada y en sintonía con el grupo, mientras que Icardi mantuvo su bajo perfil, aunque no escapó a la atención de los presentes, tal como se pondría en evidencia horas después, a través de distintos comentarios en redes sociales.

La noche no tardó en quedar envuelta en rumores mediáticos. Según publicó la periodista Laura Ubfal, la presencia del futbolista en el boliche activó la maquinaria de versiones, tal como había sucedido semanas atrás cuando otra salida en el mismo lugar terminó en el centro de la escena por el recordado escándalo con Ekaterina Ojeda. En esta oportunidad, Ubfal señaló que comenzó a circular una historia sobre una supuesta “morocha” en la barra, aunque este rumor estuvo acompañado de promesas de fotos y videos que, hasta el momento, no han visto la luz.

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Mujer rubia con un vestido negro corto y botas negras altas se toma una selfie en un espejo. Se ven barandas y un techo con luminaria
La China Suárez posa para una selfie frente a un espejo, luciendo un vestido corto negro y botas altas.

La propia periodista decidió frenar la especulación al aclarar que por el momento todo permanece en el terreno de los trascendidos y que “habrá que ver si son datos ciertos”. La supuesta presencia de una mujer morocha, entonces, sigue siendo solo un rumor sin confirmación ni pruebas que lo respalden, y no se conocen detalles precisos sobre lo que habría ocurrido durante la noche que habla particularmente de celos de la actriz.

Como es de destacar, la exposición mediática de la pareja suma un condimento especial a cada una de sus apariciones públicas. El futuro laboral del delantero Mauro Icardi continúa siendo una incógnita, lo que incrementa el interés sobre sus movimientos y los de la China Suárez. El futbolista se mostró relajado y compartiendo con el grupo, mientras la actriz aprovechó la ocasión para lucir su estilo y disfrutar de la compañía de amigos cercanos.

La China Suárez posa junto a un hombre y otra mujer en un ambiente oscuro. Se lee 'Mis preferidos' y el usuario 'agu.uslenghi'
La China Suárez y amigos posan sonrientes en un entorno de luz tenue

El evento reunió ocio, vínculos personales y la habitual atención mediática que genera la pareja. La combinación de vida privada, rumores y proyección pública mantiene a ambos en el centro de la escena, en un delicado equilibrio entre disfrute personal y exposición continua. Las imágenes y la información compartida de la noche en la Costanera muestran la faceta social de la pareja y su entorno, en un contexto marcado tanto por la diversión como por la permanente circulación de versiones en los medios, mientras los propios protagonistas de la historia poco comunicativos se muestran ante la prensa, y las expresiones se reducen a posteos en redes sociales.

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