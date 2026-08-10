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Honduras acelera cumplimiento de metas con el FMI, pero enfrenta retos en la ENEE y reformas pendientes

El Ejecutivo reconoce que aún debe resolver desafíos históricos relacionados con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la ejecución de recursos públicos antes de concluir el año.

El ministro de Finanzas afirma que Honduras avanza en el acuerdo con el FMI y aún tiene metas pendientes.
El ministro de Finanzas afirma que Honduras avanza en el acuerdo con el FMI y aún tiene metas pendientes.
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El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, afirmó que Honduras avanza en el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque todavía tiene compromisos pendientes. Según explicó, el país completó siete metas estructurales en menos de cinco meses y mantiene entre cinco y seis por ejecutar antes de fin de año.

El funcionario explicó que las instituciones involucradas trabajan de forma coordinada para cumplir con los objetivos establecidos en las revisiones periódicas del organismo financiero internacional, un proceso que consideró determinante para mantener la confianza de los mercados y la estabilidad macroeconómica del país.

Según detalló, en un período inferior a cinco meses Honduras logró completar siete metas estructurales contempladas en el acuerdo. No obstante, señaló que aún quedan entre cinco y seis compromisos por ejecutar antes de finalizar el año.

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Hernández indicó que, si las revisiones pendientes concluyen de manera favorable, Honduras podría ubicarse entre el grupo de países que han logrado cumplir satisfactoriamente con los programas acordados con el FMI.

Además del cumplimiento de los objetivos actuales, el titular de Finanzas adelantó que el Gobierno proyecta iniciar conversaciones con el organismo internacional para negociar un nuevo programa económico que abarque el período comprendido entre 2027 y 2029.

A juicio del funcionario, la continuidad de este tipo de acuerdos contribuye a fortalecer la credibilidad financiera de Honduras y facilita el acceso a financiamiento externo en mejores condiciones.

La ENEE como principal obstáculo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación dentro del programa económico sigue siendo la situación financiera y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

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Hernández reconoció que la disminución de pérdidas técnicas y no técnicas continúa siendo uno de los desafíos más complejos para el Estado hondureño, debido a que se trata de un problema acumulado durante varias décadas.

El ministro de Finanzas afirma que Honduras avanza en el acuerdo con el FMI y aún tiene metas pendientes.
El ministro de Finanzas afirma que Honduras avanza en el acuerdo con el FMI y aún tiene metas pendientes.

El ministro sostuvo que esta condición ha dificultado el cumplimiento de diferentes programas económicos en el pasado, por lo que la administración actual busca implementar medidas más contundentes para mejorar la situación de la empresa estatal.

Señaló que otro de los compromisos consiste en fortalecer la capacidad de pago de la ENEE con sus proveedores y avanzar en procesos de modernización que permitan mejorar su sostenibilidad financiera.

Reformas legales pendientes

Otro de los compromisos pendientes está relacionado con la aprobación de reformas legislativas que forman parte de los requerimientos del programa económico.

Entre ellas destacan las modificaciones impulsadas para fortalecer el combate al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas, iniciativas alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

De acuerdo con Hernández, estas propuestas ya fueron enviadas al Congreso Nacional, aunque todavía permanecen pendientes de discusión y aprobación por parte de los diputados.

El funcionario advirtió que la aprobación de estas reformas resulta indispensable antes de la sexta revisión del programa con el FMI, ya que un retraso podría representar riesgos para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Honduras.

En materia fiscal, Hernández informó que la ejecución del Presupuesto General de la República alcanza actualmente aproximadamente un 49%.

El ministro atribuyó ese porcentaje al retraso con que entró en vigencia el presupuesto, y recordó que su publicación oficial ocurrió hasta finales de abril, situación que limitó el inicio oportuno de varios proyectos gubernamentales durante los primeros meses del año.

Ante este panorama, hizo un llamado a los titulares de las distintas instituciones estatales para acelerar la ejecución de los recursos asignados, especialmente aquellos destinados a programas de inversión pública.

Situación de Banadesa

Durante su comparecencia, el ministro también se refirió a la situación del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), institución que continúa enfrentando dificultades financieras debido al elevado nivel de mora en su cartera de préstamos.

Las reformas contra el lavado de activos pendientes en el Congreso Nacional son indispensables antes de la sexta revisión del programa con el FMI.
Las reformas contra el lavado de activos pendientes en el Congreso Nacional son indispensables antes de la sexta revisión del programa con el FMI.

De acuerdo con las cifras oficiales, el índice de incumplimiento alcanza cerca del 48%, lo que representa uno de los principales desafíos para la recuperación financiera del banco estatal.

Como parte de las acciones para fortalecer la institución, Hernández recordó que el Congreso Nacional aprobó recientemente un decreto orientado a respaldar a Banadesa mediante la implementación de un seguro agrícola.

Señaló que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) brindará acompañamiento técnico para fortalecer los procesos administrativos, financieros y de gestión de riesgos dentro de la entidad.

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