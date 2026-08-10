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Fiscalía reporta una caída de 19.5% en los delitos de mayor impacto social cometidos en el último año en El Salvador

El balance anual de la institución muestra una caída en homicidios, extorsiones, robos y privaciones de libertad, aunque los casos vinculados con drogas y trata de personas subieron en el periodo analizado

La Fiscalía General de la República registró 10,442 delitos de mayor impacto social entre junio de 2025 y mayo de 2026, con 2,726 violaciones, 195 privaciones de libertad, 78 homicidios intencionales y 21 feminicidios. (Foto: cortesía)
La Fiscalía General de la República registró 10,442 delitos de mayor impacto social entre junio de 2025 y mayo de 2026, con 2,726 violaciones, 195 privaciones de libertad, 78 homicidios intencionales y 21 feminicidios. (Foto: cortesía)
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2,726 violaciones, 195 privaciones de libertad, 78 homicidios intencionales y 21 feminicidios fueron registrados por la Fiscalía General de la República entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

Estos delitos de mayor impacto social forman parte de un total de 10,442 casos contabilizados en la más reciente estadística oficial. Además, durante el mismo periodo se reportaron 4,796 hurtos y robos, 1,806 delitos relacionados con drogas, 438 extorsiones, 248 hurtos o robos de vehículos, 81 casos de tráfico ilegal de personas y 74 de trata de personas, mientras que no se registró ningún secuestro.

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Al comparar estas cifras con las del ciclo anual anterior —junio de 2024 a mayo de 2025— se observa una disminución significativa en los delitos de mayor impacto social. En ese periodo previo, la Fiscalía documentó 12,965 casos: 2,739 violaciones, 340 privaciones de libertad, 96 homicidios intencionales y 25 feminicidios, junto con 6,758 hurtos y robos, 1,565 delitos relacionados con drogas, 541 extorsiones, 564 hurtos o robos de vehículos, 291 casos de tráfico ilegal de personas, 70 de trata de personas y un secuestro.

El balance interanual muestra que los delitos de mayor impacto social disminuyeron en un 19.5%. Las reducciones más notorias se registraron en hurtos y robos (de 6,758 a 4,796 casos), tráfico ilegal de personas (de 291 a 81), privaciones de libertad (de 340 a 195) y extorsiones (de 541 a 438). Las violaciones presentaron una ligera baja, mientras que los delitos relativos a las drogas aumentaron de 1,565 a 1,806 y la trata de personas subió de 70 a 74. El secuestro, que tuvo un caso en el ciclo anterior, no registró incidentes en el periodo más reciente.

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El tráfico ilegal de personas cayó de 291 a 81 casos, mientras la trata de personas subió de 70 a 74 en el periodo 2025-2026. (Foto: Impacto Latino).
El tráfico ilegal de personas cayó de 291 a 81 casos, mientras la trata de personas subió de 70 a 74 en el periodo 2025-2026. (Foto: Impacto Latino).

En cuanto a la cifra total de delitos registrados —que incluye todos los tipos y no solo los de mayor impacto social— la tendencia también fue a la baja. Durante 2024-2025 se contabilizaron 98,671 delitos, con un promedio mensual de 8,223 y un promedio diario de 270. Para 2025-2026, el total descendió a 91,592, con promedios mensuales y diarios de 7,633 y 251, respectivamente. Esto representa una disminución del 7.1% en el total anual.

El número de víctimas atendidas por la Fiscalía descendió de 102,820 en 2024-2025 a 92,845 en 2025-2026, es decir, 9,975 personas menos. En términos proporcionales, las víctimas representaron el 44.67% del total de personas involucradas en el ciclo más reciente, frente al 48.9% del periodo anterior. Por el contrario, la cantidad de imputados aumentó de 107,368 a 114,979, con un incremento en su proporción de 51.1% a 55.33%.

Casos judicializados y dinámica mensual 2025-2026

Durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026, el sistema judicial atendió un total de 98,501 víctimas y judicializó 30,142 casos, involucrando a 46,252 imputados. En este lapso, se celebraron 70,101 audiencias y se dictaron 13,703 sentencias condenatorias.

El sistema judicial judicializó 30,142 casos entre junio de 2025 y mayo de 2026, celebró 70,101 audiencias y tuvo en julio de 2025 el mes con más casos iniciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El sistema judicial judicializó 30,142 casos entre junio de 2025 y mayo de 2026, celebró 70,101 audiencias y tuvo en julio de 2025 el mes con más casos iniciados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis mensual de los casos iniciados indica que el promedio nacional fue de 7,137 casos por mes, con un promedio diario de 235 y un promedio de 102 casos por fiscal. Julio de 2025 fue el mes con mayor incidencia, registrando 8,143 casos, lo que representó el 9.51% del total anual de 85,644 casos iniciados. Noviembre de 2025 fue el mes con menor cantidad de casos, con 6,424.

La distribución mensual fue la siguiente:

  • Junio 2025: 7,225 casos
  • Julio 2025: 8,143 casos
  • Agosto 2025: 7,126 casos
  • Septiembre 2025: 7,744 casos
  • Octubre 2025: 7,254 casos
  • Noviembre 2025: 6,424 casos
  • Diciembre 2025: 6,704 casos
  • Enero 2026: 6,762 casos
  • Febrero 2026: 6,689 casos
  • Marzo 2026: 7,513 casos
  • Abril 2026: 6,657 casos
  • Mayo 2026: 7,403 casos

Respecto al estado de esos expedientes, 33,024 fueron archivados de manera definitiva, 12,575 de forma provisional y 40,045 permanecen activos al cierre del periodo.

Estos datos evidencian la carga de trabajo y la gestión de los órganos judiciales a lo largo del año, así como la evolución mensual en el inicio y procesamiento de casos dentro del sistema penal.

Las cifras oficiales reflejan una reducción sostenida en la mayoría de los delitos de mayor impacto social y en el número de víctimas atendidas, aunque persisten retos en delitos como los relativos a drogas y la trata de personas, que mostraron incrementos.

El aumento en la cantidad de imputados procesados resalta la dinámica compleja del sistema de justicia penal en el país.

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