Sociedad
Agregar Infobae enGoogle

Se incendió un departamento en La Plata: creen que la explosión de un celular originó el fuego

Una estudiante encontró su vivienda en llamas tras escuchar ruidos extraños en el baño. El celular no estaba enchufado y la batería original mantenía buen estado, según su testimonio

Un departamento de La Plata se incendió por la explosión de un celular
Guardar

La ciudad de La Plata fue escenario de un incendio inédito que destruyó un departamento cuando un iPhone 14 Pro explotó sobre una cama y desató el fuego. Según la denuncia de la propietaria, el episodio ocurrió mientras la dueña de la vivienda, identificada como Abril, se encontraba en el baño. Al escuchar ruidos extraños, salió y encontró su dormitorio envuelto en llamas. El incidente, que se produjo en un edificio ubicado en la zona de las calles 7 y 55, dejó importantes pérdidas materiales. Vecinos asistieron a la joven mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

De acuerdo con el relato que Abril brindó a A24, el teléfono no se encontraba enchufado ni presentaba signos previos de sobrecalentamiento. La estudiante aseguró que el dispositivo tenía la batería original y no estaba siendo cargado en el momento del siniestro. “No te puede explotar un celular así”, manifestó. El teléfono había sido adquirido en marzo del año anterior, y hasta el día del incendio mantenía un 83% de condición de batería.

PUBLICIDAD

Una mujer con cabello oscuro y un piercing labial, junto a una habitación con el techo ennegrecido, paredes dañadas y una mesa carbonizada
Abril muestra los daños en su departamento por la explosión de su celular

El incendio se propagó rápidamente y afectó casi la totalidad del inmueble. Vecinos intentaron contener las llamas con agua sin lograr evitar la destrucción del inmueble. Abril logró rescatar a su gato antes de abandonar la vivienda. Actualmente, la joven reside temporalmente en la casa de su jefa y busca un nuevo lugar donde vivir.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente que la causa del incendio haya sido un desperfecto del iPhone 14 Pro. Las pericias buscan establecer si el origen del fuego tiene relación con el dispositivo, como sostiene la joven. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, expresó la estudiante.

PUBLICIDAD

Interior de habitación con techo y paredes oscurecidas por el humo y daños estructurales, ventanas visibles y objetos en el suelo
La explosión generó grandes daños materiales

Abril evalúa iniciar acciones legales contra el fabricante del dispositivo, aunque la investigación oficial sigue en curso. Las causas precisas del incidente se determinarán tras los resultados de las pericias solicitadas por las autoridades.

Recomendaciones

Según el Fire Safety Research Institute (FSRI), la mayoría de los teléfonos utilizan baterías de ion-litio. Estas baterías almacenan gran cantidad de energía en un espacio reducido y, ante ciertas fallas, pueden sobrecalentarse y liberar gases inflamables, generando fuego o incluso explosiones en cuestión de segundos. El proceso, conocido como escape térmico, ocurre cuando la celda interna de la batería se daña, se sobrecalienta o recibe más voltaje del que puede tolerar.

Para minimizar riesgos, los fabricantes incorporan sistemas de gestión electrónica que cortan la corriente ante situaciones peligrosas. Sin embargo, el peligro aumenta cuando fallan estos dispositivos o cuando se utilizan baterías o cargadores sin certificación. Factores como el uso de cargadores no originales, la exposición prolongada al calor, daños físicos en la batería o cargar el dispositivo en espacios cerrados pueden incrementar la probabilidad de incidentes.

Interior de una habitación dañada, con paredes y techo ennegrecidos. Hay objetos quemados y escombros dispersos sobre lo que parece ser un sofá
La víctima no descarta iniciar acciones legales por el hecho

A partir de varios antecedentes, organismos de seguridad e investigadores en la materia coinciden en una serie de cuidados. Los cuales son:

  • Utilizar siempre cargadores y cables originales u homologados por el fabricante del dispositivo.
  • Evitar cargar el celular sobre superficies inflamables o dentro de espacios cerrados con altas temperaturas, como el interior de un vehículo bajo el sol.
  • No dejar el teléfono cargando durante toda la noche o por períodos prolongados sin control.
  • Prestar atención a señales de advertencia: sobrecalentamiento inusual, olores extraños, deformaciones o hinchazón de la batería.
  • Nunca intentar abrir o manipular de forma casera una celda dañada o hinchada, ya que el contacto del litio con el aire puede generar una ignición inmediata.
  • En caso de incendio originado por una batería de litio, no usar agua: se recomienda un matafuegos de dióxido de carbono (clase B o C) o, en su defecto, sofocar el fuego con arena o una manta ignífuga.

Según estimaciones de la industria citadas por especialistas como K.M. Abraham, profesor de la Universidad de Northeastern y uno de los científicos que contribuyó al desarrollo de la batería de litio, la tasa de fallas de este tipo de baterías es de aproximadamente 1 en 1 millón, una proporción baja si se la compara con los miles de millones de celulares y computadoras que se utilizan a diario en el mundo.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLa PlataTeléfono CelularIncendio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Pacto de silencio institucional”: detuvieron a 16 policías por la desaparición de un joven hace 18 años en Misiones

Se los acusa de haber utilizado una comisaría para mantener clandestinamente cautivo a Mario Fabián Golemba y desplegar luego distintas maniobras para ocultar qué ocurrió con él. Hay otro sospechoso prófugo

“Pacto de silencio institucional”: detuvieron a 16 policías por la desaparición de un joven hace 18 años en Misiones

Habló Facundo Moyano: dijo que no consume drogas y que su novia tuvo un paro cardíaco

El ex diputado se refirió por primera vez al escándalo que protagonizó junto a Candela Arizaga. Negó escenas de violencia de género o de privación de la libertad

Habló Facundo Moyano: dijo que no consume drogas y que su novia tuvo un paro cardíaco

¿Es o no imputable?: qué dice la pericia psiquiátrica de la joven acusada de asesinar a su novio tras una discusión en Chaco

La causa por el crimen de Julián Álvarez Guardia avanza con nuevas medidas de prueba. Un informe médico constató lesiones y hematomas en el cuerpo de Victoria Cantero, aunque resta determinar su antigüedad. Además, los dos abogados que representaban a la joven renunciaron

¿Es o no imputable?: qué dice la pericia psiquiátrica de la joven acusada de asesinar a su novio tras una discusión en Chaco

Femicidio en Luján: la autopsia reveló que Daniela Armoa recibió 35 puñaladas

Diez de las heridas eran penetrantes. El ataque le provocó una fractura de cráneo y lesiones en varios órganos internos. Emanuel César Quiroz, su pareja, se negó a declarar y continúa detenido

Femicidio en Luján: la autopsia reveló que Daniela Armoa recibió 35 puñaladas

Juicio a “Pity” Álvarez: en la primera audiencia el músico se quedó dormido y su estado desató una fuerte discusión en la sala

El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados postergó su declaración y permaneció durante varios tramos con los ojos cerrados. Su defensor volvió a pedir la suspensión del debate por su estado de salud, pero el fiscal se opuso y el tribunal rechazó el planteo. Los detalles

Juicio a “Pity” Álvarez: en la primera audiencia el músico se quedó dormido y su estado desató una fuerte discusión en la sala

DEPORTES

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Jugó en River Plate, fue multicampeón y deja Europa tras 18 años: el club que anunció su contratación

Gabriel Batistuta volverá a jugar a los 57 años para la Fiorentina: el video con su invitación

Un auto cruzado e impacto lateral: terrible accidente de la Fórmula Nacional

Las románticas fotos de Kim Kardashian junto a Lewis Hamilton durante el receso de la Fórmula 1

Una ex estrella de la NBA hizo pública su intención de ingresar a la liga de básquet femenina: la polémica detrás del pedido

TELESHOW

Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

Yanina Latorre contó lo que no se vio de su cruce con Pampita: “Hablás de ella y mide”

El día que Nancy Dupláa descubrió a su hijo Luca Martín mirando porno y la vez que lo encontró con una chica en la cama

Jimena Monteverde reveló detalles íntimos de su marido y contó cómo lo persuadió de usar ropa interior

José “Pepe” Chatruc habló tras el anuncio de separación de Sabrina Rojas: “Es una mujer increíble”

Juanchi Baleirón y Ariel “Topo” Raiman, de Los Pericos: “En 40 años no nos tomamos nunca una pausa”

INFOBAE AMÉRICA

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

La advertencia del presidente Bernardo Arévalo sobre la narcopolítica y el riesgo de una captura electoral en Guatemala

Costa Rica: productos agrícolas suben hasta 158.93% en un año

Autoridades costarricenses descubren compartimento oculto en furgón y decomisan más de USD 484 mil en cigarrillos de contrabando

Capturaron a cinco presuntos integrantes de organizaciones criminales en México y los entregaron a El Salvador

El Tribunal Supremo de Rusia excluyó de las elecciones legislativas al único partido que se opone a la guerra en Ucrania