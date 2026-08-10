Se incendió un departamento en La Plata: creen que la explosión de un celular originó el fuego

Un departamento de La Plata se incendió por la explosión de un celular

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La ciudad de La Plata fue escenario de un incendio inédito que destruyó un departamento cuando un iPhone 14 Pro explotó sobre una cama y desató el fuego. Según la denuncia de la propietaria, el episodio ocurrió mientras la dueña de la vivienda, identificada como Abril, se encontraba en el baño. Al escuchar ruidos extraños, salió y encontró su dormitorio envuelto en llamas. El incidente, que se produjo en un edificio ubicado en la zona de las calles 7 y 55, dejó importantes pérdidas materiales. Vecinos asistieron a la joven mientras aguardaban la llegada de los bomberos.

De acuerdo con el relato que Abril brindó a A24, el teléfono no se encontraba enchufado ni presentaba signos previos de sobrecalentamiento. La estudiante aseguró que el dispositivo tenía la batería original y no estaba siendo cargado en el momento del siniestro. “No te puede explotar un celular así”, manifestó. El teléfono había sido adquirido en marzo del año anterior, y hasta el día del incendio mantenía un 83% de condición de batería.

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Abril muestra los daños en su departamento por la explosión de su celular

El incendio se propagó rápidamente y afectó casi la totalidad del inmueble. Vecinos intentaron contener las llamas con agua sin lograr evitar la destrucción del inmueble. Abril logró rescatar a su gato antes de abandonar la vivienda. Actualmente, la joven reside temporalmente en la casa de su jefa y busca un nuevo lugar donde vivir.

Las autoridades aún no han confirmado oficialmente que la causa del incendio haya sido un desperfecto del iPhone 14 Pro. Las pericias buscan establecer si el origen del fuego tiene relación con el dispositivo, como sostiene la joven. “Uno empieza con las hipótesis y piensa: ¿qué pasaba si lo tenía en la mano? ¿O si lo llevaba al baño para escuchar música?”, expresó la estudiante.

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La explosión generó grandes daños materiales

Abril evalúa iniciar acciones legales contra el fabricante del dispositivo, aunque la investigación oficial sigue en curso. Las causas precisas del incidente se determinarán tras los resultados de las pericias solicitadas por las autoridades.

Recomendaciones

Según el Fire Safety Research Institute (FSRI), la mayoría de los teléfonos utilizan baterías de ion-litio. Estas baterías almacenan gran cantidad de energía en un espacio reducido y, ante ciertas fallas, pueden sobrecalentarse y liberar gases inflamables, generando fuego o incluso explosiones en cuestión de segundos. El proceso, conocido como escape térmico, ocurre cuando la celda interna de la batería se daña, se sobrecalienta o recibe más voltaje del que puede tolerar.

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Para minimizar riesgos, los fabricantes incorporan sistemas de gestión electrónica que cortan la corriente ante situaciones peligrosas. Sin embargo, el peligro aumenta cuando fallan estos dispositivos o cuando se utilizan baterías o cargadores sin certificación. Factores como el uso de cargadores no originales, la exposición prolongada al calor, daños físicos en la batería o cargar el dispositivo en espacios cerrados pueden incrementar la probabilidad de incidentes.

La víctima no descarta iniciar acciones legales por el hecho

A partir de varios antecedentes, organismos de seguridad e investigadores en la materia coinciden en una serie de cuidados. Los cuales son:

Utilizar siempre cargadores y cables originales u homologados por el fabricante del dispositivo.

Evitar cargar el celular sobre superficies inflamables o dentro de espacios cerrados con altas temperaturas, como el interior de un vehículo bajo el sol.

No dejar el teléfono cargando durante toda la noche o por períodos prolongados sin control.

Prestar atención a señales de advertencia: sobrecalentamiento inusual, olores extraños, deformaciones o hinchazón de la batería.

Nunca intentar abrir o manipular de forma casera una celda dañada o hinchada, ya que el contacto del litio con el aire puede generar una ignición inmediata.

En caso de incendio originado por una batería de litio, no usar agua: se recomienda un matafuegos de dióxido de carbono (clase B o C) o, en su defecto, sofocar el fuego con arena o una manta ignífuga.

Según estimaciones de la industria citadas por especialistas como K.M. Abraham, profesor de la Universidad de Northeastern y uno de los científicos que contribuyó al desarrollo de la batería de litio, la tasa de fallas de este tipo de baterías es de aproximadamente 1 en 1 millón, una proporción baja si se la compara con los miles de millones de celulares y computadoras que se utilizan a diario en el mundo.

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