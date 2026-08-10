Costa Rica afianza su liderazgo económico y fiscal en la región, según el último informe de riesgo país

Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y S&P Global Ratings destacaron la consolidación fiscal de Costa Rica por la aplicación de la regla fiscal. /(Universidad de Costa Rica)

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Costa Rica se consolida como referente de estabilidad y crecimiento en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD), de acuerdo con el más reciente Informe de Riesgo País elaborado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA). El documento, sustentado en las evaluaciones de las principales agencias internacionales de calificación —Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y S&P Global Ratings—, destaca la mejora y consolidación de las calificaciones crediticias de Costa Rica al cierre del segundo trimestre de 2026.

Las agencias internacionales han identificado diversos factores que explican el desempeño positivo del país. Uno de los elementos que más resalta en el informe de la SECMCA es la consolidación fiscal alcanzada por el gobierno costarricense. Tanto Fitch, Moody’s como S&P coinciden en subrayar la aplicación rigurosa de la regla fiscal, que ha permitido reducir el déficit y controlar los gastos, especialmente los relacionados con el servicio de la deuda. Según el reporte, estas acciones han incidido directamente en la disminución de la relación deuda/PIB y del peso de los intereses sobre la recaudación.

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El crecimiento económico de Costa Rica también supera las proyecciones de los analistas internacionales. Durante el primer trimestre de 2026, el Producto Interno Bruto (PIB) del país experimentó una expansión interanual del 3.71%, mientras que el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) reportó un incremento del 1.66% en abril. El dinamismo de la economía responde, en gran medida, a la robusta atracción de inversión extranjera directa (IED) y al auge de las exportaciones de servicios, factores que han sido señalados por el informe como motores fundamentales para mantener una trayectoria de crecimiento sostenido.

FOTO DE ARCHIVO: Costa Rica incrementó sus reservas internacionales y obtuvo mejores condiciones de acceso a líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional. /(REUTERS/Benoit Tessier/Fotografía de archivo)

Las condiciones del sector externo también contribuyen a la percepción positiva. Ante la incertidumbre internacional y los desafíos del comercio global, Costa Rica incrementó sus reservas internacionales y obtuvo mejores condiciones de acceso a líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones multilaterales. Estas estrategias fortalecen la posición externa del país y su capacidad de respuesta ante eventuales choques financieros, precisa el informe de la SECMCA.

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Aspectos de gobernanza y desarrollo social diferencian a Costa Rica frente a sus pares regionales. Las calificadoras internacionales reconocen el alto nivel de gobernanza y la calidad de los indicadores económicos y sociales del país, que superan a los de otras economías de la región. “La fortaleza institucional ha sido un pilar para la estabilidad política y la creación de un entorno favorable para la inversión”, se lee en el reporte citado por la SECMCA.

El análisis de las agencias de calificación añade que la reducción de la polarización y el estancamiento político contribuiría también a una evolución favorable de la calificación crediticia. La continuidad en la aplicación de reformas y la flexibilidad para asegurar financiamiento externo figuran entre los elementos que las calificadoras seguirán vigilando en el corto y mediano plazo.

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La inversión extranjera directa y las exportaciones de servicios impulsaron el crecimiento económico de Costa Rica, según el informe de la SECMCA. /(Imagen realizada con IA)

En cuanto a la sostenibilidad de la deuda, el informe detalla que en enero de 2026 la deuda pública total de Costa Rica ascendió a USD 77,260.80 millones, lo que representa un aumento interanual del 9.95%. Si bien el servicio de la deuda aún constituye un desafío, la implementación de la regla fiscal y el crecimiento de los ingresos han permitido contener el déficit. Las perspectivas de mejora adicional en la calificación del país dependen de la capacidad para seguir reduciendo las ratios deuda/PIB y el peso de los intereses sobre la recaudación, así como de la estabilidad política que facilite reformas estructurales.

El documento también advierte sobre riesgos futuros. Entre los factores que podrían incidir en revisiones negativas se encuentran eventuales cambios políticos después de las elecciones presidenciales, tensiones en las reservas internacionales o restricciones para acceder a financiamiento externo. No obstante, el análisis integrado de las calificadoras subraya que Costa Rica mantiene fortalezas notables: gobernanza sólida, resiliencia económica, consolidación fiscal y un sector externo robusto. Estos elementos han sostenido el crecimiento del país y remodelado su perfil crediticio ante la comunidad internacional.

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