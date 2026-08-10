Matías Kulfas, ex ministro de Alberto Fernández: “La Argentina no aguanta otra reestructuración de deuda, tuvo demasiadas”

Matías Kulfas advirtió que Argentina no resiste otra reestructuración de deuda y llamó al peronismo a construir confianza de cara a 2027 (Foto: Franco Fafasuli)

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El economista y exministro peronista Matías Kulfas aseguró que la Argentina no está en condiciones de atravesar otra reestructuración de deuda.

“Ya me parece que hemos tenido demasiadas en lo que va del siglo 21”, afirmó el exministro de Desarrollo Productivo del gobierno de Alberto Fernández en el podcast “La Argentina en el Fondo”, conducido por Alejandro Werner, exdirector de Hemisferio del FMI, y el periodista Martín Kanenguiser.

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La advertencia llegó acompañada de un llamado directo al espacio peronista: el próximo gobierno que surja de ese sector deberá construir confianza —con la sociedad y con los actores del sistema económico— antes que asumir cualquier postura de confrontación con los mercados.

La declaración adquiere peso propio por el momento en que se produce. El peronismo llega al tramo final del mandato de Javier Milei sin candidato definido y con una fractura interna que sus propios dirigentes no logran disimular. La disputa entre Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner tensiona al espacio en un momento en que la oposición necesita proyectar unidad.

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En ese contexto, la voz de Kulfas apunta a trazar un programa económico alternativo alejado de los extremos y que, según él, es lo que la sociedad demandará en 2027.

El exfuncionario diferenció entre una reestructuración de deuda y las operaciones que considera válidas: refinanciación de vencimientos, mejora de perfiles de pasivos y reducción del riesgo país. Esas herramientas, dijo, son parte del funcionamiento normal de cualquier país en su vínculo con el mercado de capitales. Lo que descartó es cualquier movimiento que implique una ruptura formal con los acreedores. “Lo que la Argentina necesita hoy es fortalecer la confianza”, sostuvo y aclaró que esa confianza debe alcanzar tanto a los actores financieros y productivos, como al mundo del trabajo.

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La posición de Kulfas choca con la línea que sostienen otros referentes del mismo espacio. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había advertido en una entrevista anterior que un eventual gobierno peronista revisará todas las medidas del actual presidente. “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Lo digo para que no se entusiasmen con este señor que está desequilibrado”, afirmó el mandatario riojano. Quintela busca posicionarse como articulador de la unidad del espacio de cara a las elecciones de 2027, aunque ese proyecto choca con las mismas divisiones internas que pretende resolver.

A contramano

Sobre la economía del gobierno libertario, Kulfas trazó una lectura que va a contramano del relato oficial. Describió una Argentina con dos economías que se mueven en sentidos opuestos: el sector de los recursos naturales —energía, minería, campo y finanzas— creció 30% desde que Milei asumió, mientras que el resto de la actividad cayó 2,5%. El dato más relevante de esa brecha es el empleo: el sector que avanza genera menos del 8% de los puestos de trabajo del país, en tanto el que retrocede explica más del 90% del empleo urbano. “Son dos economías completamente distintas”, afirmó el economista autor de “Los tres kirchnerismos: Una historia de la economía argentina”.

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El economista rechazó las posturas más confrontativas de su espacio

En materia cambiaria, Kulfas rechazó tanto la posición del gobierno —un tipo de cambio que, dijo, “no refleja en absoluto la productividad de la Argentina”— como las propuestas de devaluación abrupta que circulan en algunos sectores. Su propuesta apunta a un tipo de cambio real entre 25% y 30% más alto que el vigente, con estabilidad en ese nivel como condición de sostenibilidad.

Sobre los controles de capital, trazó una distinción entre los cepos cambiarios —que calificó como herramientas “solo aceptables en crisis muy profundas”— y la regulación financiera que aplican la mayoría de los países. “Entrar es fácil y después tomar la decisión de salir cuesta muchísimo”, advirtió a partir de su experiencia como ministro durante el cepo del gobierno de Fernández.

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), impulsada por Milei, también fue objeto de análisis. Kulfas dijo estar a favor de limitar las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, pero reclamó que esa restricción vaya acompañada de límites al endeudamiento externo excesivo, práctica que atribuyó tanto a administraciones peronistas como a las de Mauricio Macri y el propio Milei. “Las leyes no blindan nada en Argentina”, sentenció, y apuntó que legisladores del país han votado en sentidos opuestos sobre las mismas cuestiones en distintos momentos históricos.