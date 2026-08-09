Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Por qué el televisor no reproduce las películas o fotos guardadas en una memoria USB

Los errores pueden estar relacionados con fallas en el formato de los archivos guardados en la pendrive o software incompatible

Varios ajustes en el dispositivo pueden solucionar problemas de compatibilidad con accesorios externos. (Foto: Europa Press)
Varios ajustes en el dispositivo pueden solucionar problemas de compatibilidad con accesorios externos. (Foto: Europa Press)
Guardar

La conexión de un dispositivo USB a un televisor suele parecer un proceso sencillo, pero no siempre resulta en la reproducción automática de películas o fotos. Existen varias causas que pueden impedir que el contenido almacenado en una memoria USB sea reconocido correctamente por el televisor.

Las razones varían desde incompatibilidades técnicas hasta problemas de formato o energía insuficiente. El tipo de sistema de archivos en el que está formateado el dispositivo USB y las características del televisor influyen de manera directa en la posibilidad de reproducción.

PUBLICIDAD

Además, la presencia de software propietario o el uso de discos duros externos de alta capacidad puede generar obstáculos inesperados. Por esta razón, se abordan los motivos principales de esta falla.

Qué se necesita para que una memoria USB sea compatible con un televisor

Un televisor de pantalla plana sobre un mueble de madera, con memoria USB conectada, muestra un menú de archivos multimedia. Un sofá y una ventana.
El formato del dispositivo USB determina si el televisor puede acceder y reproducir los archivos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según LG, uno de los factores decisivos para que un televisor acceda a los archivos de una memoria USB es la compatibilidad del sistema de archivos. Muchos televisores solo pueden leer dispositivos formateados en FAT32, exFAT o NTFS.

PUBLICIDAD

Si la memoria USB está configurada en otro formato, como HFS+ o EXT4, es probable que el televisor no logre identificarla. Es importante verificar en el manual del televisor cuáles son los formatos exactos soportados.

La sugerencia técnica es formatear el dispositivo desde un sistema operativo Windows utilizando alguno de los sistemas de archivos compatibles. Este paso permite que la mayoría de los televisores actuales accedan y reproduzcan el contenido sin dificultades.

En qué momento la falla puede ser la memoria USB

Imagen Ilustrativa Infobae
Dispositivos con software especial suelen ser incompatibles con televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos dispositivos USB integran programas de ejecución automática o controladores propietarios, diseñados para funcionar exclusivamente en computadoras. Los televisores, generalmente, no pueden gestionar estos programas, lo que puede bloquear el acceso a los archivos almacenados.

En estos casos, el televisor puede mostrar un mensaje de error o simplemente no reconocer el dispositivo. Se debe utilizar memorias USB limpias, sin software adicional, para evitar este tipo de inconvenientes.

Asimismo, en algunos modelos, el puerto USB del televisor no brinda la energía suficiente para alimentar un disco duro externo. Esto puede provocar que el televisor ni siquiera detecte el dispositivo, aunque esté correctamente formateado.

La solución en estos casos suele ser el uso de discos duros con fuente de alimentación propia o recurrir a memorias USB de menor consumo energético.

Cómo realizar una expulsión y formateo seguro de un memoria USB

(Imagen Ilustrativa Infobae)
No se debe extraer la memoria USB sin antes haberla expulsado del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión apropiada de los dispositivos de almacenamiento USB es esencial para preservar la integridad de los archivos y evitar daños en el propio dispositivo o en el televisor. Expulsar la memoria USB desde el menú del televisor, y no desconectarla directamente, es una práctica sugerida por la mayoría de fabricantes, como Kingston.

Para formatear la memoria USB de manera segura, se debe acceder al explorador de archivos en una computadora, seleccionar el dispositivo, hacer clic derecho y elegir la opción de formateo.

Es fundamental guardar antes los archivos importantes en otro lugar, porque el formateo elimina todo el contenido del dispositivo. Una vez completado el proceso, el USB estará listo para ser utilizado en el televisor, siempre que se haya elegido un sistema de archivos compatible.

Qué riesgos existen para los datos almacenados en una memoria USB

Un escritorio de madera con más de veinte memorias USB de colores variados esparcidas, junto a una laptop gris, cuadernos y bolígrafos.
Se deben crear copias de seguridad de la información guardada en la USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manipulación incorrecta de memorias USB o pendrive puede provocar la corrupción de datos y la pérdida irreversible de información. Por este motivo, es fundamental mantener siempre una copia de seguridad de los archivos importantes en otro dispositivo o en la nube.

Los fabricantes advierten que la responsabilidad del respaldo de los archivos recae en el usuario; no asumen garantías por pérdidas ocasionadas por errores de manejo o incompatibilidades.

Por esta razón, la prevención y la gestión adecuada de los datos minimizan el riesgo de daños y aumentan la vida útil de los dispositivos de almacenamiento USB.

Temas Relacionados

TelevisorPelículaMemoria USBPendriveUSBTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

El cantautor e ingeniero de grabación colombiano, Andrés Cepeda, revela cómo la tecnología atraviesa su música: la Hyundai Palisade Híbrida como estudio de escucha final

Andrés Cepeda lanza Big Band 2: “Lo hice sin inteligencia artificial y recuperé la voz de Celia Cruz”

Falla la aplicación de WhatsApp: así puedes eliminar su papelera y solucionar todos los problemas

Usuarios de celulares Android y iPhone pueden experimentar fallas por la acumulación de archivos pesados y falta de espacio de almacenamiento en sus dispositivos

Falla la aplicación de WhatsApp: así puedes eliminar su papelera y solucionar todos los problemas

Cómo conectar el celular al Smart TV con un cable HDMI y qué se puede hacer

Lo único que se necesita para este proceso es un adaptador para el teléfono

Cómo conectar el celular al Smart TV con un cable HDMI y qué se puede hacer

En qué se diferencia la letra D y M en la transmisión automática de un auto

El uso adecuado de cada posición en un vehículo automático, como D para avanzar, M para control manual, P para estacionar y N para punto muerto, evita fallos mecánicos

En qué se diferencia la letra D y M en la transmisión automática de un auto

Aprende a configurar la pantalla de bloqueo de tu PC para tener estas 8 herramientas poco conocidas

En este apartado se puede ver la temperatura, condiciones meteorológicas y pronósticos en tiempo real

Aprende a configurar la pantalla de bloqueo de tu PC para tener estas 8 herramientas poco conocidas

DEPORTES

El festejo de Caicedo ante la popular de San Lorenzo que desató una gresca en el triunfo de Huracán: el cabezazo por el que Gill vio la roja

El festejo de Caicedo ante la popular de San Lorenzo que desató una gresca en el triunfo de Huracán: el cabezazo por el que Gill vio la roja

Revelaron que Pep Guardiola estuvo muy cerca de ser el entrenador de Italia: por qué rechazó la oferta

Huracán venció 2-0 a San Lorenzo en el clásico y rompió una racha adversa de 25 años en el Nuevo Gasómetro

El básquet, de luto: murió Don Nelson, leyenda de la NBA

El homenaje a Jorge Messi que unió a San Lorenzo y Huracán en la previa del clásico

TELESHOW

Yanina Latorre contó el duro proceso que vivió para convertirse en madre: “Perdí muchos embarazos”

Yanina Latorre contó el duro proceso que vivió para convertirse en madre: “Perdí muchos embarazos”

El look relajado y chic de Juana Viale para este domingo: camisa blanca, terciopelo negro y frescura en la mesa

El espectacular debut de Daniela Celis en Sex: sensualidad y diversión en su nuevo desafío

Así fue el baby shower sorpresa de Mica Lapegüe que organizaron sus amigas: confeti, globos y ositos

Allegra Cubero sorprendió con su increíble parecido con su madre Nicole Neumann y causó furor en las redes: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

¿Podrán sobrevivir las lenguas indígenas en Costa Rica?

Honduras encabezó la violencia en Centroamérica en 2025 con una tasa de 23.2 homicidios según informe regional

Irán designó a Mohsen Rezaei, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad

La Policía de Irlanda detuvo al presunto líder de la organización criminal Kinahan tras ser deportado por Emiratos Árabes Unidos

Escándalo en el Parlamento de Kosovo: una diputada lanzó huevos contra el primer ministro Albin Kurti