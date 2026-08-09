Por qué el televisor no reproduce las películas o fotos guardadas en una memoria USB

Varios ajustes en el dispositivo pueden solucionar problemas de compatibilidad con accesorios externos. (Foto: Europa Press)

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La conexión de un dispositivo USB a un televisor suele parecer un proceso sencillo, pero no siempre resulta en la reproducción automática de películas o fotos. Existen varias causas que pueden impedir que el contenido almacenado en una memoria USB sea reconocido correctamente por el televisor.

Las razones varían desde incompatibilidades técnicas hasta problemas de formato o energía insuficiente. El tipo de sistema de archivos en el que está formateado el dispositivo USB y las características del televisor influyen de manera directa en la posibilidad de reproducción.

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Además, la presencia de software propietario o el uso de discos duros externos de alta capacidad puede generar obstáculos inesperados. Por esta razón, se abordan los motivos principales de esta falla.

Qué se necesita para que una memoria USB sea compatible con un televisor

El formato del dispositivo USB determina si el televisor puede acceder y reproducir los archivos almacenados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según LG, uno de los factores decisivos para que un televisor acceda a los archivos de una memoria USB es la compatibilidad del sistema de archivos. Muchos televisores solo pueden leer dispositivos formateados en FAT32, exFAT o NTFS.

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Si la memoria USB está configurada en otro formato, como HFS+ o EXT4, es probable que el televisor no logre identificarla. Es importante verificar en el manual del televisor cuáles son los formatos exactos soportados.

La sugerencia técnica es formatear el dispositivo desde un sistema operativo Windows utilizando alguno de los sistemas de archivos compatibles. Este paso permite que la mayoría de los televisores actuales accedan y reproduzcan el contenido sin dificultades.

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En qué momento la falla puede ser la memoria USB

Dispositivos con software especial suelen ser incompatibles con televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos dispositivos USB integran programas de ejecución automática o controladores propietarios, diseñados para funcionar exclusivamente en computadoras. Los televisores, generalmente, no pueden gestionar estos programas, lo que puede bloquear el acceso a los archivos almacenados.

En estos casos, el televisor puede mostrar un mensaje de error o simplemente no reconocer el dispositivo. Se debe utilizar memorias USB limpias, sin software adicional, para evitar este tipo de inconvenientes.

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Asimismo, en algunos modelos, el puerto USB del televisor no brinda la energía suficiente para alimentar un disco duro externo. Esto puede provocar que el televisor ni siquiera detecte el dispositivo, aunque esté correctamente formateado.

La solución en estos casos suele ser el uso de discos duros con fuente de alimentación propia o recurrir a memorias USB de menor consumo energético.

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Cómo realizar una expulsión y formateo seguro de un memoria USB

No se debe extraer la memoria USB sin antes haberla expulsado del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión apropiada de los dispositivos de almacenamiento USB es esencial para preservar la integridad de los archivos y evitar daños en el propio dispositivo o en el televisor. Expulsar la memoria USB desde el menú del televisor, y no desconectarla directamente, es una práctica sugerida por la mayoría de fabricantes, como Kingston.

Para formatear la memoria USB de manera segura, se debe acceder al explorador de archivos en una computadora, seleccionar el dispositivo, hacer clic derecho y elegir la opción de formateo.

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Es fundamental guardar antes los archivos importantes en otro lugar, porque el formateo elimina todo el contenido del dispositivo. Una vez completado el proceso, el USB estará listo para ser utilizado en el televisor, siempre que se haya elegido un sistema de archivos compatible.

Qué riesgos existen para los datos almacenados en una memoria USB

Se deben crear copias de seguridad de la información guardada en la USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manipulación incorrecta de memorias USB o pendrive puede provocar la corrupción de datos y la pérdida irreversible de información. Por este motivo, es fundamental mantener siempre una copia de seguridad de los archivos importantes en otro dispositivo o en la nube.

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Los fabricantes advierten que la responsabilidad del respaldo de los archivos recae en el usuario; no asumen garantías por pérdidas ocasionadas por errores de manejo o incompatibilidades.

Por esta razón, la prevención y la gestión adecuada de los datos minimizan el riesgo de daños y aumentan la vida útil de los dispositivos de almacenamiento USB.

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