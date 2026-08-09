El homenaje para Juan Manuel Fangio en el nuevo circuito de Buenos Aires para recibir a la Fórmula 1

Cómo luciría la nueva Horquilla Larga en el Autódromo de Buenos Aires para la F1 (@f1bsba)

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Avanzan las gestiones para recuperar el Gran Premio de Fórmula 1 en Argentina y en el nuevo circuito que se está construyendo en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Oscar y Juan Gálvez se realizaría un merecido homenaje a Juan Manuel Fangio.

Infobae pudo saber que el flamante trazado de 4,9 kilómetros y de 15 curvas llevaría el nombre del Quíntuple para el Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires de F1, como se llamará la carrera en caso de que se concrete. De momento está confirmado el MotoGP a partir de 2027.

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Además de la pasión argentina por el automovilismo y las ganas por recuperar la fecha ausente desde el 12 de abril de 1998 con el triunfo de Michael Schumacher con la Ferrari, el furor generado por Franco Colapinto promovió al avance de las gestiones para volver a estar en el calendario de la Máxima. El impacto de las 600.000 personas en la exhibición del corredor bonaerense en Palermo fue bien visto por Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la Máxima.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), dueño del predio del Autódromo de 189 hectáreas (el más grande de la ciudad), invirtió 100 millones de dólares para la reforma estructural más grande del Coliseo porteño en sus 74 años de historia. En Brasil, el Gran Premio de San Pablo genera un impacto económico de 500 millones de dólares según le reveló a este medio el alcalde de la capital paulista Ricardo Nunes durante el GP de 2024.

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Así será el circuito para la F1. A la trazada del MotoGP hay que tomar la extensión que va a la nueva "Horquilla Larga" que se construirá (Prensa GCBA)

En abril se adhirieron al predio del Autódromo los terrenos del Parque de la Ribera Sur. El conjunto pasaría a llamarse “Parque Deportivo Motor Hermanos Gálvez”. Se busca una renovación, pero manteniendo los nombres de los recordados porteños que ganaron múltiples títulos de Turismo Carretera y en el caso de Juan es el más laureado con 9, mientras que Oscar logró 5.

Argentina compite con otros cuatro países para poder volver al calendario de la Máxima para tener la fecha. Este viernes por primera vez un medio importante de Europa como Sky Sports F1 se hizo eco de la posibilidad de la vuelta de la F1 a Argentina y el CEO de FOM, Stefano Domenicali, reconoció conversaciones con Sudamérica.

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En Buenos Aires buscan estar listos ante una eventual posibilidad en el calendario de 2027 en caso de persistir el conflicto de Medio Oriente, que este año llevó a la postergación de las carreras en Bahréin (se realizará en Malasia) y la cancelación de Arabia Saudita. Incluso Qatar y Abu Dhabi también serían reemplazadas por dos escenarios europeos como Portimao (Portugal) e Imola (Italia), donde se culminaría el campeonato. Eso se definiría el mes próximo.

Ante este panorama, como adelantó Infobae el 3 de junio el GCBA decidió ir directo por la fase 2 del proyecto que consiste en ampliar las obras a la nueva “Horquilla Larga”, como se denominó a la futura curva que unirá la recta opuesta con la que llevará a la recta principal. Para eso el kartódromo será removido y se construirá uno nuevo en lo que hoy es el Parque de la Ribera Sur. Ese escenario tendrá su propio nombre, pero aún no está definido. Cabe recordar que el flamante trazado kartista será diseñado también por Hermann Tilke, el mismo que está a cargo del Autódromo y que desarrolló y modificó varios escenarios de F1 desde hace más de 30 años.

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Registro del avance de las obras en el Autódromo de Buenos Aires

Este medio pudo saber que emisarios del Grupo OSD que es la empresa promotora local para recuperar la F1 y que también está a cargo del MotoGP, estuvieron este fin de semana en Silverstone donde el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad disputó su duodécima fecha. Allí se definió la fecha del retorno a Buenos Aires luego de 28 años y que en un 99 % será del 9 al 11 de abril de 2027. Cabe destacar que el contrato es por cuatro años, hasta 2030. Los empresarios argentinos que viajaron a Inglaterra se reunieron con Liberty Media, dueños de FOM y Dorna, la compañía a cargo del MotoGP y sus categorías menores.

Aunque cabe aclarar que, si cesa el conflicto en Medio Oriente, el panorama es más complejo para poder repatriar a la F1. En el actual calendario de 24 fechas, hay seis eventos en América (1/4 del total) y en condiciones normales debería bajarse uno para poder tener un lugar o el eventual caso entrar en un plan de rotación. Todos aún tienen contratos a mediano y largo plazo: Miami (renovó hasta 2041), Canadá (2035), Brasil (2030), Austin (2034), Las Vegas (2037) y México (2028). Por ende sería a partir de 2029, salvo que FOM decida sumar una cita en América. Más allá de todo, lo importante es tener homologado un circuito de Grado 1 de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para estar en condiciones de recibir a la F1. El trazado para MotoGP será Clase A para la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y Grado 2 para la FIA (todas las categorías menos la F1).

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La nueva pista para una eventual vuelta de la F1 tendrá 4.900 metros con 15 curvas, 9 a la derecha y 6 a la izquierda, con un ancho que tendrá 18 metros en la recta principal y 12 en el resto del trazado. Los autos alcanzarán una velocidad máxima de 340 km/h, con un promedio de 225 km/h y un tiempo de vuelta estimado en un minuto y dieciocho segundos. La nueva horquilla tendrá un peralte de 10 grados. Mientras que el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, cuya categoría reina es el MotoGP, regresará a Buenos Aires en 2027 luego de 28 años, con un circuito de 4.300 metros, con rectas de entre 800 y 1.000 metros que permitirán velocidades máximas superiores a los 300 km/h.

A propósito, continúa la construcción de los 32 garajes de 7 metros de frente cada uno, en un nuevo edificio que además tendrá espacios para áreas técnicas, ubicadas debajo de una torre de control. Está previsto que sean 12.047 m2 cubiertos y 6.214 m2 descubiertos como mínimo. Tendrá un primer piso todo cubierto para recibir al MotoGP y para la F1 se deberá agregar una segunda planta.

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Fabián Turnes sobre la posibilidad de Fórmula 1 y WEC

El proyecto prevé aumentar la capacidad del Autódromo, que se espera que reciba a más de 80.000 personas durante el fin de semana de competencia del MotoGP. Su último aforo habilitado fue de 60.000 personas. En tanto que para F1 se buscaría una capacidad de 150 mil espectadores. Para llegar al número pretendido se colocarán 29 tribunas tubulares. Además, se van a construir tres nuevas tribunas de hormigón. Para lograr una mejor descentralización para que la entrada y salida del público resulte más fluida, se construirán dos nuevos accesos, uno sobre la Avenida 27 de Febrero (la que es lindante al Riachuelo) y otro sobre Avenida Roca al 5.900. También se renovarán sanitarios y se hará una puesta en valor de las tribunas existentes.

Cabe recordar que el canon anual para la F1 oscila los 40 millones de dólares en contratos de cinco años. Este medio pudo averiguar que la inversión será público/privada. En el segundo sector está a cargo el promotor local, el mencionado Grupo OSD, que tiene gran experiencia ya que gestionó el retorno del MotoGP en 2014 y también del Mundial de Superbike en 2018.

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El GCBA y el Grupo OSD apunta a que la fecha del MotoGP en 2027 sea la vidriera al mundo y en especial de Liberty Media para poder plasmar el regreso de la F1. Ya se dio de alta la cuenta oficial en Instagram para el proyecto que busca traer a la Máxima y se llama “Fórmula 1 Ciudad de Buenos Aires” (@f1bsas). En la misma publicaron un render de cómo luciría la nueva Horquilla Larga.

Cabe destacar que hoy hay 50 circuitos Grado 1 en el mundo, según un relevamiento publicado por Motorsport el pasado 13 de abril. Si el remozado trazado de Buenos Aires logra cumplir con los estándares exigidos, se sumará a esta lista y estará disponible ante una hipotética demanda. Al respecto, Infobae habló con el secretario de Deportes porteño, Fabián Turnes, quien afirmó: “Estamos trabajando y anticipamos la etapa dos juntándola con la etapa uno para estar preparados. Si surge la oportunidad y estamos en tiempo y forma, estaremos para recibir esa oportunidad que nos genera F1″. También se refirió a la posibilidad del Campeonato Mundial de Endurance (WEC): “Tuvimos un contacto por mail y fue un acercamiento de un promotor. Para la fecha que ellos programaban (julio 2027), el circuito va a estar terminado, así que no tendríamos que tener problema, siempre y cuando para ellos la necesidad es calzarlo con Brasil. Si coincide eso, es una oportunidad también”.

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Lo mejor del último Gran Premio de la República Argentina en el que ganó Michael Schumacher con su Ferrari

Las obras hoy están cumplidas en el plazo esperado y se espera que terminen el 1 de febrero, para poder hacer una carrera de motociclismo que será una prueba y podría ser del Superbike Argentino. Si se detectan fallas, habrá dos meses para poder solucionarlas.

El Autódromo volvió en 2017 a manos del GCBA y es el predio capitalino más grande con sus 190 hectáreas. Se inauguró el 9 de marzo de 1952. Desde el 18 de enero de 1953 y con interrupciones, fue sede de los 20 Grandes Premios de F1 de la República Argentina puntuables entre 1953/60 (salvo 1959), 1972/81 y 1995/98. También recibió 10 visitas del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad (MotoGP y sus categorías menores), que volvió al país en 2014 en Termas de Río Hondo, pero regresará al Oscar y Juan Gálvez luego de 28 años. Además, nueve ediciones de los 1.000 Kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, válido por el Campeonato Mundial de Autos Sports, hoy FIA WEC. En 1954/56/57/58/60 se empleó un híbrido entre el Autódromo y la Avenida General Paz con 9.476 metros. En 1955 llegó a extenderse a más de 17 kilómetros corriendo también por la Autopista Ricchieri. Luego, entre 1970 y 1972, se corrió con la extensión de las dos rectas del fondo, el Curvón Salotto y la Chicana de Ascari, y se empleó el dibujo N° 14, que era el 15 (combinación del 9 con el 12) con la extinta última horquilla cerca del arco en el ingreso principal.

El sueño de recibir otra vez a la Fórmula 1 en Argentina crece. Que el nuevo circuito que albergaría una posible fecha se llame Juan Manuel Fangio es un merecido homenaje al Quíntuple. Un gesto atinado en un país con tanta tradición por el automovilismo que busca volver al calendario de la Máxima.