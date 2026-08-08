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Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Jorge Messi

Newell’s, la AFA, distintas federaciones del fútbol mundial y varios clubes argentinos dedicaron su pésame a la familia Messi

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Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en la madrugada del sábado en una clínica de Rosario en la que estaba internado desde hacía varios días producto de una enfermedad con la que luchó en el último tiempo. A los 68 años, el mentor del mejor jugador del planeta abandonó este plano y su pérdida estremeció al fútbol internacional y el mundo. Newell’s, primer club profesional por el que pasó Leo, y que también había cobijado en las divisiones inferiores al propio Jorge y su hijo mayor, Rodrigo, emitió un comunicado y lamentó la noticia.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, fueron las líneas de la entidad rosarina.

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Bandera a media asta en Newells por el fallecimiento de Jorge Messi (Necesidad Extrema)

En el Predio de Bella Vista, donde Lionel llegó a entrenarse y jugar algunos partidos antes de partir hacia Barcelona con 13 años, flamea una bandera rojinegra que está a media asta en honor al fallecimiento de Jorge Messi, mientras se lleva a cabo la fecha 20 del campeonato de juveniles de AFA entre Newell’s y Unión de Santa Fe. El video fue compartido por la cuenta Necesidad Extrema, que cubre a las inferiores leprosas.

La primera cancha a la que acudió Lionel de pequeño fue la del club Abanderado Grandoli, donde Jorge también trabajó. “Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial. Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia”, escribieron en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecen Jorge y Lionel. Rosario Central apartó rivalidades y colores y también le dio un mensaje de pésame en las redes: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.

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La Liga Profesional de Fútbol también compartió unas palabras en sus redes oficiales junto a una imagen de Leo y Jorge celebrando el título del mundo en Qatar 2022: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!“. También la Confederación de Fútbol Sudamericano aprovechó para desear fuerzas a la familia: “La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.Que descanse en paz”.

tuit afa murio jorge messi
La AFA decretó luto en todas las categorías del fútbol argentino: habrá minuto de silencio antes de cada partido del fin de semana y los jugadores llevarán un brazalete negro

A las pocas horas, la AFA y la selección argentina, a través de sus redes oficiales, también compartieron respectivos mensajes para honrar la memoria de Jorge. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le escribió una carta que, entre otras líneas, mencionó: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”. En todos los partidos de esta jornada del fútbol argentino, se realizará un minuto de silencio previo y los futbolistas portarán un brazalete negro en señal de luto.

El Barcelona, club en el que Lionel se formó y brilló como futbolista profesional, también expresó sus condolencias: “FCB El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por la muerte de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo las condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club para confiar en ellos los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”. Así también lo hizo el Real Madrid en un comunicado oficial.

LOS MENSAJES EN HONOR A LA MEMORIA DE JORGE MESSI

comunicado jorge messi
tuit afa murio jorge messi
Capturas Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del FC Barcelona con escudo del club y lazo negro. El mensaje expresa pésame por el fallecimiento de Jorge Messi
Los comunicados de Real Madrid y Barcelona tras la muerte de Jorge Messi
Lionel Messi sonriendo y abrazado por dos hombres, con la camiseta de Argentina. Una superposición de texto azul dice: "Fuerza Leo, toda la Argentina está con vos"
Fallecimiento y mensajes por Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit de CONMEBOL con texto sobre un fallecimiento y una foto en blanco y negro de Lionel Messi y Jorge Messi
Fallecimiento y mensajes por Jorge Messi
Capturas Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un post de River Plate en Twitter. Muestra mensaje de condolencias y una foto de Lionel Messi de espaldas, con camiseta argentina
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit de Boca Juniors. Contiene texto y una foto de Lionel Messi de perfil en un estadio con público iluminado y el mensaje "FUERZA LEO"
mensajes por fallecimiento de jorge messi
Captura de pantalla de un tuit de C. A. Independiente. Incluye fotografía en blanco y negro de Jorge Messi con un trofeo, texto 'JORGE MESSI 1958-2026'
mensajes por fallecimiento de jorge messi
Captura de pantalla de una publicación de Twitter de Racing Club con texto de condolencias, un lazo de luto gris y el escudo blanco de Racing Club sobre fondo negro
mensajes por fallecimiento de jorge messi
captura mensaje jorge messi
Hombre canoso y barbudo, con camiseta oscura, sostiene un trofeo. Detrás, personas; una viste camiseta con 'Messi 10', otra tiene bandera argentina
mensajes por fallecimiento de jorge messi
Captura de pantalla de un tuit del Real Madrid C.F. con el escudo del club, que anuncia el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de un tuit de RFEF. Texto de condolencias por Jorge Messi. Imagen de luto con cinta negra, 'Descanse en Paz', 'Jorge Messi' y logo RFEF
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Fotografía en blanco y negro de Jorge Messi y Lionel Messi sonriendo junto a trofeos dorados. Texto: 'Jorge Messi 1958-2026'
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de tuit de Copa Argentina lamentando fallecimiento de Jorge Messi. Foto en blanco y negro de Jorge Messi, Lionel Messi y Celia María Cuccittini
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un listón negro de luto y texto que anuncia suspensiones de partidos
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Retrato en blanco y negro de Jorge Messi, un hombre de cabello canoso, barba y gafas de sol, vistiendo camiseta blanca. Incluye las fechas 1958-2026
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit de CA Huracán con texto y una imagen en blanco y negro de Lionel Messi y Jorge Messi con texto 'FUERZA LEO Y FAMILIA MESSI'
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del Club Atlético Talleres. Muestra a Lionel Messi abrazado con un hombre, en blanco y negro, con la leyenda 'Made with AI'
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del club Defensa y Justicia con un comunicado oficial en fondo negro con texto blanco, logo "DyJ" y un lazo negro
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit de la cuenta verificada de Argentinos Juniors lamentando el fallecimiento de Jorge Messi. Incluye fecha y número de vistas
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del Club Atlético Unión lamentando el fallecimiento de Jorge Messi, con texto en blanco sobre fondo negro, fecha y hora
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un mensaje de red social del Quilmes Atlético Club con el texto de condolencias y el escudo del club bordado en una camiseta azul
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del Club Atlético Tigre. Mensaje de condolencias con el escudo del club y un lazo negro sobre fondo azul y rojo degradado
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Captura de pantalla de un tuit del Club Atlético Barracas Central con una foto en blanco y negro de un hombre de cabello canoso que sostiene un trofeo
Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi
Capturas Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi

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