Los mensajes del mundo del fútbol tras la muerte de Jorge Messi

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Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en la madrugada del sábado en una clínica de Rosario en la que estaba internado desde hacía varios días producto de una enfermedad con la que luchó en el último tiempo. A los 68 años, el mentor del mejor jugador del planeta abandonó este plano y su pérdida estremeció al fútbol internacional y el mundo. Newell’s, primer club profesional por el que pasó Leo, y que también había cobijado en las divisiones inferiores al propio Jorge y su hijo mayor, Rodrigo, emitió un comunicado y lamentó la noticia.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini. Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”, fueron las líneas de la entidad rosarina.

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Bandera a media asta en Newells por el fallecimiento de Jorge Messi (Necesidad Extrema)

En el Predio de Bella Vista, donde Lionel llegó a entrenarse y jugar algunos partidos antes de partir hacia Barcelona con 13 años, flamea una bandera rojinegra que está a media asta en honor al fallecimiento de Jorge Messi, mientras se lleva a cabo la fecha 20 del campeonato de juveniles de AFA entre Newell’s y Unión de Santa Fe. El video fue compartido por la cuenta Necesidad Extrema, que cubre a las inferiores leprosas.

La primera cancha a la que acudió Lionel de pequeño fue la del club Abanderado Grandoli, donde Jorge también trabajó. “Jorge fue parte de nuestra historia y también entrenador en nuestro club. Aquí acompañó los primeros pasos de aquel pequeño Lionel que con el tiempo hizo historia en el fútbol mundial. Hoy, desde Grandoli, te abrazamos fuerte, Leo. Gracias, Jorge, por ser parte de nuestra historia”, escribieron en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparecen Jorge y Lionel. Rosario Central apartó rivalidades y colores y también le dio un mensaje de pésame en las redes: “El Club Atlético Rosario Central lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD”.

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La Liga Profesional de Fútbol también compartió unas palabras en sus redes oficiales junto a una imagen de Leo y Jorge celebrando el título del mundo en Qatar 2022: “En este duro momento del adiós a Jorge Messi, la comunidad LPF y el fútbol todo lo despiden con amor y abrazan a su familia y seres queridos. ¡Fuerza, Leo!“. También la Confederación de Fútbol Sudamericano aprovechó para desear fuerzas a la familia: “La Conmebol lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi. Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor.Que descanse en paz”.

La AFA decretó luto en todas las categorías del fútbol argentino: habrá minuto de silencio antes de cada partido del fin de semana y los jugadores llevarán un brazalete negro

A las pocas horas, la AFA y la selección argentina, a través de sus redes oficiales, también compartieron respectivos mensajes para honrar la memoria de Jorge. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, le escribió una carta que, entre otras líneas, mencionó: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental. Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”. En todos los partidos de esta jornada del fútbol argentino, se realizará un minuto de silencio previo y los futbolistas portarán un brazalete negro en señal de luto.

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El Barcelona, club en el que Lionel se formó y brilló como futbolista profesional, también expresó sus condolencias: “FCB El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por la muerte de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo las condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club para confiar en ellos los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”. Así también lo hizo el Real Madrid en un comunicado oficial.

LOS MENSAJES EN HONOR A LA MEMORIA DE JORGE MESSI

Los comunicados de Real Madrid y Barcelona tras la muerte de Jorge Messi

Fallecimiento y mensajes por Jorge Messi

Fallecimiento y mensajes por Jorge Messi

Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi

mensajes por fallecimiento de jorge messi

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Mensajes por el fallecimiento de Jorge Messi

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