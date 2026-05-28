Un clásico muy pedido de Nintendo 64 llegará en los próximos días a Nintendo Switch Online

Nintendo Switch Online lanza un videojuego gratuito que estará disponible por unos días. (Nintendo)

Nintendo confirmó que Donkey Kong 64 se incorporará oficialmente al catálogo de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión el próximo 4 de junio. El regreso del clásico de Nintendo 64 era uno de los más solicitados por los usuarios del servicio y estará disponible tanto para Nintendo Switch como para Nintendo Switch 2.

La llegada del título amplía el catálogo retro disponible mediante la suscripción premium de Nintendo, una de las principales apuestas de la compañía para mantener vigente el interés de los jugadores por sus consolas actuales.

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El anuncio fue realizado durante la madrugada y rápidamente generó reacciones entre los fanáticos de la franquicia, especialmente por tratarse de uno de los juegos más recordados de finales de los años noventa.

Donkey Kong 64 es uno de los juegos más esperados por los usuarios de Nintendo Switch.

Donkey Kong 64 fue uno de los títulos más importantes de Nintendo 64

Lanzado originalmente en diciembre de 1999, Donkey Kong 64 fue desarrollado por Rare y se convirtió en uno de los últimos grandes exclusivos de Nintendo 64 antes del final de la generación.

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El juego destacó por presentar por primera vez a la saga Donkey Kong completamente en gráficos 3D y por incluir una gran cantidad de coleccionables, secretos y personajes jugables.

La aventura seguía a Donkey Kong y sus aliados en su enfrentamiento contra el villano King K. Rool, uno de los antagonistas históricos de la franquicia.

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Además del personaje principal, los jugadores podían controlar a:

Diddy Kong

Tiny Kong

Lanky Kong

Chunky Kong

Cada uno contaba con habilidades especiales y movimientos únicos necesarios para avanzar en distintas zonas del mapa.

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Donkey Kong 64 llega a Nintendo Switch Online.

Un regreso impulsado por la nostalgia

Aunque Donkey Kong 64 no suele aparecer entre los títulos mejor valorados de la saga, el juego mantiene una enorme base de seguidores debido a su estilo, música y diseño de niveles.

Para muchos usuarios, representa una de las experiencias más emblemáticas de la etapa final de Nintendo 64, consola que en aquella época competía directamente con la PlayStation original y con Dreamcast.

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El regreso del juego también reavivó el recuerdo del famoso “DK Rap”, uno de los elementos más reconocibles y comentados del título desde su lanzamiento.

El juego tenía una característica especial en Nintendo 64

Uno de los aspectos más curiosos de Donkey Kong 64 era que originalmente necesitaba utilizar el Expansion Pak de Nintendo 64 para funcionar.

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Ese accesorio ampliaba la memoria de la consola y permitía mejorar el rendimiento gráfico en algunos juegos específicos.

Donkey Kong 64 estará disponibles en la tienda de Nintendo Switch Online.

En su momento, Donkey Kong 64 fue uno de los pocos títulos que exigían obligatoriamente este complemento, algo que lo convirtió en un juego técnicamente llamativo para la época.

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Ahora, en Nintendo Switch y Switch 2, el título podrá ejecutarse sin necesidad de accesorios adicionales gracias a la emulación incluida dentro del servicio online.

Nintendo continúa ampliando su catálogo retro

La incorporación de Donkey Kong 64 forma parte de la estrategia de Nintendo para fortalecer Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión mediante juegos clásicos de distintas generaciones.

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Actualmente, el servicio incluye títulos de:

Nintendo 64

Game Boy Advance

Sega Genesis

Super Nintendo

Nintendo Entertainment System

En los últimos años, los jugadores pidieron constantemente la llegada de varios clásicos emblemáticos de Nintendo 64, y Donkey Kong 64 era uno de los nombres más repetidos dentro de las comunidades de fans.

Nintendo Switch Online. (foto: Nintendo)

Además, este lanzamiento tiene un valor especial porque fue el último juego de Donkey Kong desarrollado por Rare antes de que el estudio fuera adquirido por Microsoft en 2002.

Con esta incorporación, Nintendo continúa apostando por la nostalgia como una de las principales fortalezas de Switch Online, permitiendo que una nueva generación pueda acceder a algunos de los títulos más recordados de la historia de Nintendo 64 desde consolas modernas y en formato portátil.