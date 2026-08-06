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Lluvias dejan inundaciones, evacuaciones y carreteras afectadas en varias regiones de Costa Rica

La Comisión Nacional de Emergencias mantiene vigilancia por la inestabilidad atmosférica que persiste tras el paso de la onda tropical número 29 y advierte que las precipitaciones continuarán durante este jueves.

Las fuertes lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 29 provocaron inundaciones y afectaciones en varias regiones de Costa Rica. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)
Las fuertes lluvias asociadas al paso de la onda tropical número 29 provocaron inundaciones y afectaciones en varias regiones de Costa Rica. (Cortesía: Municipalidad de Turrialba)
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Las intensas lluvias provocadas por el paso de la onda tropical número 29 dejaron inundaciones, viviendas afectadas, evacuaciones preventivas y problemas en carreteras de distintas zonas de Costa Rica, según informó la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que mantiene activos los comités de emergencia y el monitoreo de los principales ríos del país.

Aunque el fenómeno meteorológico ya salió del territorio nacional, las autoridades advirtieron que permanece una condición de inestabilidad que favorecerá nuevas precipitaciones durante este jueves, por lo que hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar desplazamientos innecesarios por sectores de riesgo.

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La Zona Norte fue una de las más afectadas por las lluvias registradas entre la tarde y la noche del miércoles. En el cantón de San Carlos, comunidades como Florencia, La Fortuna, Ciudad Quesada y Aguas Zarcas reportaron viviendas anegadas debido a la saturación de los sistemas de alcantarillado, además de calles y caminos con acumulación de agua que dificultaron el tránsito vehicular.

Ante esta situación, el Comité Municipal de Emergencia de San Carlos permaneció activo durante toda la jornada, coordinando con las diferentes instituciones la atención de los incidentes y el seguimiento de las zonas más vulnerables.

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Otro de los puntos bajo vigilancia es el cantón de Sarapiquí, donde las fuertes precipitaciones incrementaron el caudal de los ríos Puerto Viejo, Tigre, Sarapiquí y Toro. Todos permanecen bajo monitoreo constante por parte de los comités comunales y del Comité Municipal de Emergencia, debido al riesgo de desbordamientos.

En la provincia de Limón, las lluvias también generaron múltiples incidentes durante la noche y la madrugada. En el cantón de Talamanca, la CNE informó sobre el desbordamiento de varias quebradas en el distrito de Bratsi, mientras que en Guácimo varias viviendas resultaron afectadas, principalmente en la comunidad de La Selva, donde la saturación de los sistemas de alcantarillado provocó el ingreso de agua a las casas.

La CNE informó que 12 personas fueron evacuadas de San Antonio de Lumo, en Guápiles, por el desbordamiento de quebradas. Crédito: Cruz Roja
La CNE informó que 12 personas fueron evacuadas de San Antonio de Lumo, en Guápiles, por el desbordamiento de quebradas. Crédito: Cruz Roja

Las autoridades también reportaron afectaciones en el cantón de Pococí. En el centro de Guápiles, el desbordamiento de quebradas obligó a evacuar a 12 personas de la comunidad de San Antonio de Lumo, quienes fueron trasladadas a un sitio seguro mientras se evaluaban las condiciones de la zona.

Esta emergencia se suma al albergue que la CNE mantiene habilitado desde el pasado sábado en el cantón de Matina, donde varias familias permanecen fuera de sus viviendas debido a las inundaciones registradas durante la semana anterior.

Las lluvias también impactaron la Zona Sur del país. De acuerdo con la CNE, las precipitaciones estuvieron asociadas tanto al paso de la onda tropical como a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical, fenómeno que continúa cerca del territorio nacional y favorece la formación de fuertes aguaceros.

En esa región se reportaron incidentes principalmente en el cantón de Pérez Zeledón, mientras que en Buenos Aires de Puntarenas se registraron deslizamientos que afectaron diferentes sectores, aunque las autoridades no reportaron personas heridas.

La institución explicó que, aunque la onda tropical número 29 ya abandonó el país, dejó condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían generar lluvias intensas en distintos puntos del territorio nacional durante las próximas horas.

Por ello, la Comisión Nacional de Emergencias reiteró el llamado a la población para mantenerse informada únicamente por medio de los canales oficiales, evitar permanecer cerca de ríos o quebradas crecidas y planificar con anticipación los desplazamientos, especialmente en zonas montañosas o propensas a deslizamientos e inundaciones.

Autoridades piden a la población estar informados a través de los canales oficiales. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo
Autoridades piden a la población estar informados a través de los canales oficiales. EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo

La CNE indicó que continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y coordinando acciones con los comités municipales y comunales de emergencia para atender cualquier incidente que pueda presentarse mientras persista la inestabilidad sobre el territorio nacional.

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