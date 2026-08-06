Hondureño muere tras accidente vial mientras permanecía en una dependencia policial

Minutos después de ingresar a la institución, el conductor falleció. (FOTO: La Tribuna)

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Un hombre falleció en las instalaciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en el bulevar Comunidad Económica Europea, en Tegucigalpa, donde inicialmente rechazó recibir atención médica y ser trasladado a un centro asistencial.

La víctima fue identificada como Alberto Alonso Ramírez, quien, de acuerdo con el informe preliminar de la DNVT, impactó el vehículo que conducía contra la base de un puente a desnivel durante la madrugada de este jueves.

Al lugar del accidente acudieron agentes de Tránsito y paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911, quienes encontraron al conductor consciente y le brindaron asistencia inmediata mientras evaluaban su condición de salud.

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Conductor rechazó ser trasladado a un hospital

El portavoz de la DNVT, subinspector César Aguilar, informó que, pese a las recomendaciones realizadas por el personal de emergencia y los agentes de Tránsito, el conductor decidió no recibir atención médica especializada.

Según explicó el funcionario, el hombre también rechazó ser trasladado hacia un centro hospitalario para una evaluación más completa, por lo que posteriormente fue llevado a las instalaciones de la institución para continuar con el procedimiento correspondiente tras el accidente.

Como parte del protocolo, las autoridades se disponían a practicarle una prueba de alcoholemia, debido a que el hecho correspondía a un percance vial bajo investigación.

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El accidente ocurrió en el bulevar Comunidad Económica Europea de Tegucigalpa. (FOTO: Facebook)

Falleció mientras permanecía en la DNVT

De acuerdo con la información proporcionada por la institución, minutos después de ingresar a las oficinas de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el estado de salud del conductor cambió de forma repentina.

Cuando el personal intentó realizar una nueva valoración médica, el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato se notificó a las autoridades competentes.

Posteriormente se coordinó la presencia de Medicina Forense, encargada de efectuar el levantamiento cadavérico y desarrollar las diligencias necesarias para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Las investigaciones permitirán establecer si la muerte estuvo relacionada directamente con las lesiones sufridas durante el accidente o con otras condiciones médicas preexistentes.

El subinspector Aguilar indicó que la DNVT notificó oportunamente a los familiares de la víctima sobre lo ocurrido.

Según la información proporcionada por la institución, la esposa del fallecido comunicó que se encontraba fuera del país al momento de recibir la noticia.

Asimismo, manifestó que Alberto Alonso Ramírez enfrentaba problemas de alcoholismo y que también era paciente psiquiátrico, información que fue incorporada dentro del expediente que manejan las autoridades.

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El conductor rechazó ser trasladado a un centro asistencial, según la DNVT. (FOTO: Facebook)

Continúan las investigaciones

Las autoridades señalaron que será el dictamen emitido por Medicina Forense el que permitirá establecer oficialmente la causa del fallecimiento y determinar si existieron factores adicionales que incidieron en el desenlace.

Mientras tanto, la DNVT continúa recopilando información relacionada con el accidente ocurrido en el bulevar Comunidad Económica Europea, incluyendo las circunstancias en las que el conductor perdió el control del vehículo antes de impactar contra la base del puente.

El caso permanece bajo investigación y las autoridades reiteraron que los procedimientos posteriores al accidente se desarrollaron conforme a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.

El informe forense será determinante para esclarecer las causas de la muerte y completar las diligencias correspondientes.