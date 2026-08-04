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El 45% de los argentinos compartiría una imagen íntima en redes sociales a cambio de dinero

Entre los peligros de esta práctica está la pérdida de privacidad, extorsión digital, suplantación de identidad y uso malicioso del material

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios desconocen los riesgos de publicar contenido privado en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Argentina lidera en la región la disposición a comercializar imágenes íntimas en redes sociales. Según un estudio de Kaspersky, el 45% de los encuestados en el país vendería estas imágenes por dinero, mientras que un 37% lo haría de forma concreta por 20.000 dólares. Esta cifra supera a la registrada en Chile, Perú, Colombia, México y Brasil.

No obstante, esta práctica conlleva severos riesgos de privacidad y seguridad digital de los usuarios argentinos. Una vez en internet, el usuario pierde el control del material, exponiéndose a que sea copiado, manipulado o difundido sin consentimiento.

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La sobreexposición en redes sociales y plataformas digitales facilita la extorsión digital, la suplantación de identidad y el uso malicioso de la imagen personal.

Por qué es peligroso publicar una foto íntima en redes sociales

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación sostuvo que una imagen íntima publicada en internet puede ser copiada, reenviada, manipulada o usada fuera de su contexto original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carolina Mojica, gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, explicó que el riesgo no termina en el momento de la publicación o del envío.

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Compartir una imagen íntima no termina en el momento en que se sube a una red social o se envía por mensaje. Una vez que ese contenido circula en internet, puede ser descargado, reenviado, editado o usado por terceros sin consentimiento, incluso años después”, reveló la experta.

La ejecutiva señaló que el dinero puede reducir la percepción del peligro inmediato, pero no elimina las consecuencias posteriores. “El incentivo económico puede hacer que muchas personas minimicen el riesgo inmediato, pero el problema está en la pérdida de control: una foto puede convertirse en herramienta de chantaje, suplantación o acoso digital.

Primer plano de una mujer con el ceño fruncido que mira la pantalla de un teléfono móvil que sostiene en su mano.
una imagen íntima puede seguir circulando años después de haber sido subida a redes sociales o enviada por mensaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una foto íntima, incluso si se publica en una cuenta privada o se envía a una persona de confianza, puede ser capturada, descargada o redistribuida sin autorización.En este contexto, Mojica sugirió: “por eso, antes de compartir contenido sensible, es clave pensar no solo en quién lo verá hoy, sino en cómo podría ser usado mañana”.

Qué hacer antes de publicar fotos en redes sociales o plataformas digitales

Entre las pautas difundidas por la empresa, la primera es evaluar el alcance real de cualquier imagen antes de compartirla. El criterio sugerido es simple: considerar si esa persona se sentiría cómoda si el archivo terminara circulando fuera del contexto en el que fue creado o enviado.

Un adolescente se mira al espejo con expresión de preocupación, sosteniendo un teléfono que muestra un video sobre "looksmaxxing" con comparaciones de rostros masculinos.
Los expertos sugieren desconfiar de ofertas de dinero por fotos personales, porque pueden usarse para presionar, chantajear o extorsionar a la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la compañía pidió desconfiar de propuestas de dinero a cambio de fotos o contenido personal. Esas ofertas pueden utilizarse para reunir material sensible y luego presionar, chantajear o extorsionar a la víctima, sobre todo si la otra parte insiste, exige más contenido, condiciona el pago o propone continuar la conversación en otra plataforma.

Otra pauta clave apunta a la configuración de las redes sociales. Revisar quién puede ver publicaciones, enviar chats, etiquetar perfiles o acceder a fotos reduce la exposición, y evitar datos como ubicación, rutinas y lugar de estudio o trabajo limita intentos de acoso, suplantación o contacto no deseado.

Dos teléfonos móviles negros de pantalla completa, uno mostrando el logo de WhatsApp sobre un fondo verde y el otro con una cuadrícula de íconos de aplicaciones.
Los expertos aconsejan revisar la privacidad en redes sociales, usar contraseñas robustas y autenticación en dos pasos, y actuar rápido si una imagen íntima se comparte sin consentimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la empresa sugirió reforzar la seguridad de las cuentas con contraseñas robustas y autenticación en dos pasos. El consejo incluye usar claves distintas para cada plataforma y no guardarlas en notas, chats o galerías del celular; como alternativa, planteó utilizar un gestor de contraseñas confiable para almacenar credenciales y otros datos sensibles.

Cómo actuar si una imagen íntima propia se compartió sin consentimiento

Si una imagen íntima se comparte sin consentimiento, la respuesta debe ser inmediata. Kaspersky sugirió guardar pruebas, tomar capturas de pantalla, reportar el contenido en la plataforma y evitar cualquier negociación con extorsionadores.

Entre otras medidas de seguridad, la firma sugirió recurrir a una solución de seguridad que permita detectar enlaces maliciosos, bloquear intentos de phishing y reforzar la protección de cuentas y datos personales frente a amenazas digitales.

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