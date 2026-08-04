El 68% de los latinoamericanos teme que la IA sea usada para cometer fraudes

La inteligencia artificial preocupa cada vez más en América Latina, y no precisamente por su complejidad técnica: el miedo más popular es que se convierta en una herramienta para engañar.
Así lo revela un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky: el 68% de los usuarios de la región identifica el uso de la IA para cometer fraudes como su principal temor frente a esta tecnología.
PUBLICIDAD
El informe también midió otras preocupaciones. El 54% señaló el riesgo de que la IA se utilice para difundir información falsa; el 46%, el uso que las compañías de IA puedan hacer con los datos personales de sus usuarios; y el 32% teme que la tecnología elimine su trabajo.
Los resultados plantean un panorama en el que la expansión de la IA en la vida cotidiana avanza en paralelo con una creciente inquietud por su impacto en la seguridad digital, la privacidad y la confianza en la información que circula en internet.
PUBLICIDAD
Por qué se teme que la IA sea usada para fraudes
Para Carolina Mojica, Gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, el problema no está en la tecnología en sí:
“La preocupación de los usuarios frente a la inteligencia artificial no está relacionada únicamente con la tecnología en sí, sino con la forma en que puede ser utilizada para hacer más creíbles los engaños digitales. Hoy, un fraude puede estar mejor escrito, una imagen falsa puede parecer real y un mensaje malicioso puede adaptarse al contexto de cada persona”.
PUBLICIDAD
Esa transformación, advirtió Mojica, tiene una consecuencia directa sobre el usuario:
“Esto reduce las señales de alerta que antes ayudaban a identificar una amenaza y obliga a los usuarios a desarrollar una mirada más crítica frente a lo que reciben, leen o comparten en línea”.
PUBLICIDAD
“La IA puede ser una gran herramienta, pero también amplifica riesgos cuando cae en manos de actores maliciosos”, añadió.
Cuatro recomendaciones para navegar con más seguridad
Ante este escenario, la empresa de ciberseguridad ofrece cuatro pautas concretas:
- Desconfiar de mensajes urgentes o muy personalizados.
Los ciberdelincuentes pueden usar IA para redactar correos, chats o publicaciones más convincentes, con mejor redacción y referencias cercanas al destinatario.
Si un mensaje pide actuar rápido, entregar datos, hacer clic en un enlace o realizar un pago, conviene verificar siempre por otro canal antes de responder.
PUBLICIDAD
- Verificar la información antes de compartirla.
La IA facilita la creación de imágenes, audios, videos y textos falsos con apariencia real.
Antes de reenviar contenido, es necesario revisar si proviene de una fuente confiable, buscar otros medios que lo confirmen y evitar amplificar publicaciones que apelan al miedo, la urgencia o la indignación.
PUBLICIDAD
En este punto, te puedes apoyar de Google Lens. Esta es una plataforma que te permite rastrear imágenes en el buscador de Google y de esta forma, facilitar el hallazgo del origen de una fotografía que te genere dudas.
Google Lens se integra en Google Chrome, tanto en su versión móvil y de escritorio. En celulares Android, tiene su propia aplicación móvil.
- Cuidar los datos que se comparten con herramientas de IA.
Se recomienda evitar ingresar contraseñas, documentos de identidad, información bancaria, datos laborales confidenciales o detalles personales sensibles en plataformas de IA, en especial si no se conoce cómo almacenan, reutilizan o protegen esa información.
PUBLICIDAD
Revisar las políticas de privacidad y limitar el acceso a las cuentas principales son pasos clave.
- Usar herramientas de protección frente a fraudes digitales.
Diversas soluciones de ciberseguridad puede ayudar a detectar enlaces maliciosos, bloquear intentos de phishing y reforzar la protección ante amenazas cada vez más sofisticadas, incluidas las campañas que utilizan IA para parecer más legítimas.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD