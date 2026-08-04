El 68% de los latinoamericanos teme que la IA sea usada para cometer fraudes

El 68% de los usuarios de la región señala el fraude como su mayor temor ante la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La inteligencia artificial preocupa cada vez más en América Latina, y no precisamente por su complejidad técnica: el miedo más popular es que se convierta en una herramienta para engañar.

Así lo revela un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky: el 68% de los usuarios de la región identifica el uso de la IA para cometer fraudes como su principal temor frente a esta tecnología.

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El informe también midió otras preocupaciones. El 54% señaló el riesgo de que la IA se utilice para difundir información falsa; el 46%, el uso que las compañías de IA puedan hacer con los datos personales de sus usuarios; y el 32% teme que la tecnología elimine su trabajo.

El 54% de los encuestados teme que la IA se use para difundir desinformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados plantean un panorama en el que la expansión de la IA en la vida cotidiana avanza en paralelo con una creciente inquietud por su impacto en la seguridad digital, la privacidad y la confianza en la información que circula en internet.

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Por qué se teme que la IA sea usada para fraudes

Para Carolina Mojica, Gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, el problema no está en la tecnología en sí:

“La preocupación de los usuarios frente a la inteligencia artificial no está relacionada únicamente con la tecnología en sí, sino con la forma en que puede ser utilizada para hacer más creíbles los engaños digitales. Hoy, un fraude puede estar mejor escrito, una imagen falsa puede parecer real y un mensaje malicioso puede adaptarse al contexto de cada persona”.

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Los datos muestran que la IA crece en el uso cotidiano, pero también crece la desconfianza sobre su impacto en la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa transformación, advirtió Mojica, tiene una consecuencia directa sobre el usuario:

“Esto reduce las señales de alerta que antes ayudaban a identificar una amenaza y obliga a los usuarios a desarrollar una mirada más crítica frente a lo que reciben, leen o comparten en línea”.

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“La IA puede ser una gran herramienta, pero también amplifica riesgos cuando cae en manos de actores maliciosos”, añadió.

La IA permite a los ciberdelincuentes generar mensajes más convincentes y personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro recomendaciones para navegar con más seguridad

Ante este escenario, la empresa de ciberseguridad ofrece cuatro pautas concretas:

Desconfiar de mensajes urgentes o muy personalizados.

Los ciberdelincuentes pueden usar IA para redactar correos, chats o publicaciones más convincentes, con mejor redacción y referencias cercanas al destinatario.

Si un mensaje pide actuar rápido, entregar datos, hacer clic en un enlace o realizar un pago, conviene verificar siempre por otro canal antes de responder.

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Ante cualquier mensaje que exija acción inmediata, conviene verificar por otro canal antes de responder. (Reuters)

Verificar la información antes de compartirla.

La IA facilita la creación de imágenes, audios, videos y textos falsos con apariencia real.

Antes de reenviar contenido, es necesario revisar si proviene de una fuente confiable, buscar otros medios que lo confirmen y evitar amplificar publicaciones que apelan al miedo, la urgencia o la indignación.

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En este punto, te puedes apoyar de Google Lens. Esta es una plataforma que te permite rastrear imágenes en el buscador de Google y de esta forma, facilitar el hallazgo del origen de una fotografía que te genere dudas.

La IA permite fabricar imágenes, audios y videos falsos con apariencia real. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo

Google Lens se integra en Google Chrome, tanto en su versión móvil y de escritorio. En celulares Android, tiene su propia aplicación móvil.

Cuidar los datos que se comparten con herramientas de IA.

Se recomienda evitar ingresar contraseñas, documentos de identidad, información bancaria, datos laborales confidenciales o detalles personales sensibles en plataformas de IA, en especial si no se conoce cómo almacenan, reutilizan o protegen esa información.

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Revisar las políticas de privacidad y limitar el acceso a las cuentas principales son pasos clave.

Usar herramientas de protección frente a fraudes digitales.

Diversas soluciones de ciberseguridad puede ayudar a detectar enlaces maliciosos, bloquear intentos de phishing y reforzar la protección ante amenazas cada vez más sofisticadas, incluidas las campañas que utilizan IA para parecer más legítimas.

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