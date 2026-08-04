Tecno
Agregar Infobae enGoogle

El 68% de los latinoamericanos teme que la IA sea usada para cometer fraudes

El 54% teme que la IA se use para difundir desinformación y el 32% que destruya empleos

El 68% de los usuarios de la región señala el fraude como su mayor temor ante la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
El 68% de los usuarios de la región señala el fraude como su mayor temor ante la IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Guardar

La inteligencia artificial preocupa cada vez más en América Latina, y no precisamente por su complejidad técnica: el miedo más popular es que se convierta en una herramienta para engañar.

Así lo revela un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky: el 68% de los usuarios de la región identifica el uso de la IA para cometer fraudes como su principal temor frente a esta tecnología.

PUBLICIDAD

El informe también midió otras preocupaciones. El 54% señaló el riesgo de que la IA se utilice para difundir información falsa; el 46%, el uso que las compañías de IA puedan hacer con los datos personales de sus usuarios; y el 32% teme que la tecnología elimine su trabajo.

Un empleado no sabe cómo reaccionar ante un ataque de phishing en su empresa que puede ser culpa suya
El 54% de los encuestados teme que la IA se use para difundir desinformación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados plantean un panorama en el que la expansión de la IA en la vida cotidiana avanza en paralelo con una creciente inquietud por su impacto en la seguridad digital, la privacidad y la confianza en la información que circula en internet.

PUBLICIDAD

Por qué se teme que la IA sea usada para fraudes

Para Carolina Mojica, Gerente de Productos al Consumidor para NOLA y SOLA en Kaspersky, el problema no está en la tecnología en sí:

“La preocupación de los usuarios frente a la inteligencia artificial no está relacionada únicamente con la tecnología en sí, sino con la forma en que puede ser utilizada para hacer más creíbles los engaños digitales. Hoy, un fraude puede estar mejor escrito, una imagen falsa puede parecer real y un mensaje malicioso puede adaptarse al contexto de cada persona”.

Mano sostiene un teléfono celular con pantalla encendida. La pantalla muestra una notificación de mensaje con un ícono de advertencia y un enlace web borroso.
Los datos muestran que la IA crece en el uso cotidiano, pero también crece la desconfianza sobre su impacto en la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa transformación, advirtió Mojica, tiene una consecuencia directa sobre el usuario:

“Esto reduce las señales de alerta que antes ayudaban a identificar una amenaza y obliga a los usuarios a desarrollar una mirada más crítica frente a lo que reciben, leen o comparten en línea”.

“La IA puede ser una gran herramienta, pero también amplifica riesgos cuando cae en manos de actores maliciosos”, añadió.

Manos de una persona tecleando en un computador portátil. En la pantalla aparece el ícono de una carpeta amarilla con dos símbolos de alerta rojos.
La IA permite a los ciberdelincuentes generar mensajes más convincentes y personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuatro recomendaciones para navegar con más seguridad

Ante este escenario, la empresa de ciberseguridad ofrece cuatro pautas concretas:

  • Desconfiar de mensajes urgentes o muy personalizados. 

Los ciberdelincuentes pueden usar IA para redactar correos, chats o publicaciones más convincentes, con mejor redacción y referencias cercanas al destinatario.

Si un mensaje pide actuar rápido, entregar datos, hacer clic en un enlace o realizar un pago, conviene verificar siempre por otro canal antes de responder.

Primer plano de manos escribiendo en un teclado de portátil, con la pantalla iluminada por código verde en un entorno oscuro
Ante cualquier mensaje que exija acción inmediata, conviene verificar por otro canal antes de responder. (Reuters)
  • Verificar la información antes de compartirla. 

La IA facilita la creación de imágenes, audios, videos y textos falsos con apariencia real.

Antes de reenviar contenido, es necesario revisar si proviene de una fuente confiable, buscar otros medios que lo confirmen y evitar amplificar publicaciones que apelan al miedo, la urgencia o la indignación.

En este punto, te puedes apoyar de Google Lens. Esta es una plataforma que te permite rastrear imágenes en el buscador de Google y de esta forma, facilitar el hallazgo del origen de una fotografía que te genere dudas.

La IA permite fabricar imágenes, audios y videos falsos con apariencia real. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo
La IA permite fabricar imágenes, audios y videos falsos con apariencia real. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración/Foto de archivo

Google Lens se integra en Google Chrome, tanto en su versión móvil y de escritorio. En celulares Android, tiene su propia aplicación móvil.

  • Cuidar los datos que se comparten con herramientas de IA. 

Se recomienda evitar ingresar contraseñas, documentos de identidad, información bancaria, datos laborales confidenciales o detalles personales sensibles en plataformas de IA, en especial si no se conoce cómo almacenan, reutilizan o protegen esa información.

Revisar las políticas de privacidad y limitar el acceso a las cuentas principales son pasos clave.

  • Usar herramientas de protección frente a fraudes digitales. 

Diversas soluciones de ciberseguridad puede ayudar a detectar enlaces maliciosos, bloquear intentos de phishing y reforzar la protección ante amenazas cada vez más sofisticadas, incluidas las campañas que utilizan IA para parecer más legítimas.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialFraudesAmérica LatinaCiberseguridadKasperskyTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo saber si una memoria USB está dañada y con qué dispositivos reemplazarla

Daños en la carcasa de la pendrive, errores reportados por el sistema operativo o caídas en la velocidad de transferencia son señales que requieren atención

Cómo saber si una memoria USB está dañada y con qué dispositivos reemplazarla

¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

Aunque parezcan responder todo, estos asistentes aplican límites estrictos para evitar daño y proteger privacidad, por lo que conviene conocer qué temas bloquean y qué datos nunca compartir

¿De qué no puedo hablar contigo?: las preguntas que jamás le debes hacer a Gemini y ChatGPT

Así es el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, el celular con diseño dinámico y regalos exclusivos

El móvil es el resultado de la colaboración entre Infinix y Garena Free Fire, uno de los títulos de battle royale más reconocidos a nivel global

Así es el Infinix HOT 70 Pro 5G Free Fire Edition, el celular con diseño dinámico y regalos exclusivos

El 45% de los argentinos compartiría una imagen íntima en redes sociales a cambio de dinero

Entre los peligros de esta práctica está la pérdida de privacidad, extorsión digital, suplantación de identidad y uso malicioso del material

El 45% de los argentinos compartiría una imagen íntima en redes sociales a cambio de dinero

Mapas del universo: cómo ver gratis superficie de la Luna, agujeros negros, galaxias y hasta planetas

Herramientas desarrolladas por universidades y organizaciones científicas permiten explorar planetas, galaxias, agujeros negros y otros objetos del cosmos sin salir de casa

Mapas del universo: cómo ver gratis superficie de la Luna, agujeros negros, galaxias y hasta planetas

DEPORTES

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

La nueva vida de Tim Payne en Paraguay tras ser furor con Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y el impacto económico tras su primer gol

Mientras cierra las salidas de Salas y Lencina, River Plate cedió a Ian Subiabre: cómo está el otro mercado de pases del Millonario

Conmoción en el deporte por la muerte de una promesa del atletismo de 21 años

Mastantuono no seguirá en el Real Madrid: por qué no volvió a River Plate y la razón que dilata la llegada a su nuevo club

La historia de Zoey Kuhn, la delantera norteamericana que ilusiona a Rosario Central con sus goles y es furor en el fútbol femenino

TELESHOW

PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

PH, Podemos Hablar vuelve este sábado: quiénes serán los primeros invitados de Andy Kusnetzoff

La reacción de Wanda Nara a Maxi López por la foto que mostró en sus redes: “Gracias salí divina”

La Legislatura porteña declaró a Nicolás Vázquez como nueva Personalidad Destacada de la Ciudad de Buenos Aires

Quién encarnará a Silvina Luna en su docuserie: una ex Gran Hermano recreará momentos de su vida

El respaldo de Alex Caniggia a su hermana Charlotte reaviva la guerra con Sol Abraham en Gran Hermano

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Guatemala abre la segunda convocatoria de 2026 de Becas por Nuestro Futuro

Una I.A. ayuda a rastrear las obras de arte robadas por los nazis que siguen desaparecidas

Estos son los productos vencidos más comunes detectados por la Defensoría del El Salvador durante el 2026

Científicos lograron reparar la retina desde adentro en un experimento con células madre en el laboratorio

Violenta jornada en el norte de Honduras deja cuatro muertos, dos policías heridos y cinco capturados