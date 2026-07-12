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Cuáles son las principales diferencias entre MacBook Pro, MacBook Air M5 y MacBook Neo

El catálogo suma un escalón de entrada con chip A18 Pro y puertos limitados, mientras el MacBook Air M5 apunta al equilibrio y el MacBook Pro refuerza potencia, conectividad y soporte de monitores

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Apple divide su línea en 2026 con el MacBook Neo, y cambia cómo se elige entre Air y Pro
Apple divide su línea en 2026 con el MacBook Neo, y cambia cómo se elige entre Air y Pro

Elegir un portátil Apple en 2026 ya no es solo decidir entre “Air o Pro”. Con la llegada del MacBook Neo, el catálogo queda dividido en tres escalones claros: entrada, equilibrio y potencia. La pregunta importa porque estas diferencias no son cosméticas: cambian el chip, los puertos, la conectividad, el soporte de monitores y el tipo de trabajo que se puede hacer sin límites.

Además, en un momento en el que el teletrabajo, las clases en línea y la creación de contenido son hábitos comunes, comprar el modelo equivocado puede traducirse en pagar de más por funciones que no se usarán, o en quedarse corto al editar video, mover archivos grandes o trabajar con varias pantallas.

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MacBook Neo: el nuevo punto de entrada a macOS

MacBook Neo usa A18 Pro y apuesta por lo esencial, un portátil de entrada a macOS - REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
MacBook Neo usa A18 Pro y apuesta por lo esencial, un portátil de entrada a macOS - REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

El MacBook Neo está pensado para quien quiere lo esencial a un costo más contenido. Su diferencia principal es el procesador: usa un chip A18 Pro, con CPU de 6 núcleos y GPU de 5 núcleos, además de un Neural Engine de 16 núcleos orientado a tareas de aprendizaje automático. En memoria y almacenamiento, se mueve en rangos básicos: parte con 8 GB de memoria unificada y opciones de 256 GB o 512 GB.

En pantalla ofrece Liquid Retina de 13 pulgadas, con brillo de 500 nits y color amplio en sRGB. En conectividad y expansión, es el más limitado: integra dos puertos USB-C (uno USB 3 y otro USB 2), entrada de 3,5 mm para audífonos y soporte para un monitor externo hasta 4K a 60 Hz. Es, en resumen, un equipo para tareas cotidianas y movilidad, no para flujos creativos pesados.

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MacBook Air M5: el equilibrio para la mayoría

El MacBook Air con chip M5 sigue siendo el modelo que más personas deberían considerar. Apple lo ofrece en 13 y 15 pulgadas, con el mismo enfoque: diseño delgado, fácil de transportar y suficientemente rápido para la mayoría de trabajos de oficina, universidad y multitarea.

En esta generación destaca por dos puntos. El primero es el salto de rendimiento del chip M5, con CPU de 10 núcleos que combina núcleos de alto desempeño y de eficiencia. El segundo es la conectividad inalámbrica: el Air M5 apunta a una experiencia moderna con Wi‑Fi 7 y Bluetooth 6, pensada para hogares y oficinas que ya migran a routers más rápidos y accesorios recientes.

MacBook Neo - MacBook Air M5 - Apple - tecnología - 4 de marzo
MacBook Air M5 incorpora Wi‑Fi 7 y Bluetooth 6, el equilibrio para teletrabajo y estudio - (Apple)

En puertos, mantiene una filosofía minimalista: dos Thunderbolt 4, MagSafe y conector de audífonos. Es una decisión de diseño que privilegia grosor y peso, pero obliga a usar adaptadores si se necesitan más periféricos. Aun así, para quien prioriza batería, portabilidad y un rendimiento sólido, el Air sigue siendo la apuesta segura.

MacBook Pro: potencia, puertos y pantalla para trabajo exigente

MacBook Pro es la opción para cargas intensivas y uso profesional. Se ofrece en 14 y 16 pulgadas y se diferencia por tres pilares: chips más potentes (M5, M5 Pro y M5 Max), pantalla Liquid Retina XDR y una conectividad superior.

En el chip, el salto es evidente. El M5 Pro y el M5 Max aumentan núcleos de CPU y GPU, elevan el ancho de banda de memoria y añaden capacidades para flujos de video avanzados, como motores dedicados y soporte para formatos profesionales. También cambia la conectividad: en configuraciones Pro y Max aparecen puertos Thunderbolt 5, con mayores velocidades, además de HDMI y ranura SDXC, elementos clave para fotógrafos y creadores.

Las diferencias entre los nuevos portátiles de Apple marcan el tipo de usuario y el uso recomendado para cada modelo. (Fotocomposición Infobae)
Monitores externos y puertos son la diferencia práctica entre MacBook Neo, Air M5 y Pro - (Fotocomposición Infobae)

El Pro también escala mejor con monitores externos: desde dos pantallas en el modelo base hasta tres o cuatro según el chip, lo que impacta directamente en productividad para edición, programación o análisis con varias ventanas.

  • Neo: lo esencial, menos puertos, un monitor externo, enfoque básico
  • Air M5: equilibrio, Wi‑Fi moderno, pocos puertos, gran portabilidad
  • Pro: pantalla XDR, más puertos, más monitores, mayor potencia sostenida

Para tareas simples y presupuesto ajustado, MacBook Neo. Para quien necesita un portátil versátil para trabajar y estudiar con comodidad, MacBook Air M5. Y para edición, creación profesional y múltiples pantallas con el menor uso de adaptadores, MacBook Pro. (Especificaciones y recomendaciones basadas en información de Apple y su soporte técnico)

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