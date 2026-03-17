Tecno

No tires tu televisor viejo: 3 dispositivos para seguir viendo Netflix si tu Smart TV ya no es compatible

Dispositivos como Roku, Fire Stick y Chromecast se han convertido en herramientas esenciales para transformar cualquier TV en un centro de entretenimiento conectado

Guardar
A partir del 17 de
A partir del 17 de marzo de 2026, Netflix dejará de estar disponible en una amplia gama de televisores inteligentes y dispositivos antiguos. REUTERS/Denis Balibouse

El anuncio ha caído como un balde de agua fría para miles de hogares: una nueva actualización de Netflix dejará fuera de servicio a una larga lista de modelos de Smart TV este mes. Sin embargo, que la aplicación deje de ser compatible con el sistema nativo de tu pantalla no significa que debas comprar un televisor nuevo.

Antes de resignarte a la pantalla negra o realizar un gasto innecesario, existe una solución mucho más económica y eficiente. Mediante el uso de pequeños dispositivos externos que se conectan vía HDMI, puedes ‘revivir’ cualquier televisor antiguo y dotarlo de un sistema operativo más rápido, moderno y, lo más importante, 100% compatible con tus series favoritas.

3 dispositivos para seguir viendo Netflix

El mercado del streaming ha transformado la forma en que consumimos contenido en casa, y dispositivos como Roku, Fire Stick y Chromecast se han convertido en herramientas esenciales para convertir cualquier televisor en un Smart TV. Cada uno tiene funciones y características únicas que facilitan el acceso a películas, series y aplicaciones digitales, además de permitir la integración con otros dispositivos del hogar.

Roku es una plataforma y
Roku es una plataforma y dispositivo de streaming que convierte cualquier televisor con entrada HDMI en un Smart TV. ROKU
  • Roku

Roku destaca por su simplicidad y versatilidad. Puedes usarlo mediante reproductores externos conectados al televisor o elegir un televisor que ya lo incluya de fábrica, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales. La conexión es sencilla: solo hay que enchufar el dispositivo a la entrada HDMI y conectarlo a la red Wi-Fi.

Esta plataforma de software ofrece un menú de navegación intuitivo desde el que puedes descargar aplicaciones, conocidas aquí como “canales”, y controlarlas con su propio mando a distancia, que en algunos modelos incorpora micrófonos para comandos de voz.

Una función especialmente valorada es la posibilidad de proyectar contenido desde tu teléfono a la pantalla grande, ideal para ver películas, fotos o navegar por internet.

Fire Stick permite instalar aplicaciones
Fire Stick permite instalar aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, Max y Prime Video. AMAZON
  • Fire TV Stick

El Fire TV Stick de Amazon es otra alternativa popular para actualizar o revitalizar televisores. Este dispositivo, con un formato similar a una memoria USB, se conecta al puerto HDMI y a la electricidad, y utiliza el sistema operativo Fire OS. Su interfaz visual sugiere películas y series personalizadas, y destaca por la integración con Alexa, el asistente de voz de Amazon.

Basta presionar un botón para pedirle a Alexa que busque contenido, controle la reproducción o incluso administre dispositivos inteligentes del hogar. Fire Stick permite instalar aplicaciones de streaming como Netflix, Disney+, Max y Prime Video, así como opciones gratuitas como YouTube y Pluto TV, e incluso servicios de música y juegos sencillos.

  • Chromecast

Desarrollado por Google, Chromecast también se conecta al puerto HDMI y la red Wi-Fi, pero ofrece dos modos principales de uso. En sus primeras versiones, el usuario transmitía contenido directamente desde el celular, tablet o computadora mediante la función “cast”; solo era necesario presionar el icono correspondiente en la app de streaming y el video aparecía en la TV.

Desarrollado por Google, Chromecast también
Desarrollado por Google, Chromecast también se conecta al puerto HDMI y la red Wi-Fi. GOOGLE

Las versiones más recientes, equipadas con Google TV, incluyen un menú propio y un control remoto con micrófono, integrando al Asistente de Google para búsquedas por voz y gestión de dispositivos inteligentes del ecosistema Google Home. Chromecast mantiene una integración perfecta con YouTube y Google Fotos, y permite descargar todas las aplicaciones de streaming principales desde la Play Store.

En definitiva, tanto Roku, Fire Stick como Chromecast ofrecen acceso a un amplio catálogo de aplicaciones y contenido digital, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada usuario y facilitando la creación de un entorno multimedia conectado en el hogar.

Ventajas de proyectar tu celular en la TV

Proyectar el celular en el televisor resulta muy práctico en distintas situaciones. Por ejemplo, permite ver en pantalla grande una película almacenada en el teléfono sin complicaciones ni cables extra, o disfrutar de servicios de streaming directamente desde el móvil.

Mediante el uso de pequeños
Mediante el uso de pequeños dispositivos externos que se conectan vía HDMI, puedes ‘revivir’ cualquier televisor antiguo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta función también facilita compartir fotos y videos con familiares y amigos, aprovechando el tamaño de la TV para una experiencia más visual. Además, es útil para acceder a aplicaciones disponibles solo en el smartphone, pero no en el televisor.

Otra ventaja importante es que, en países donde ciertos servicios de streaming no aparecen en la tienda de aplicaciones del televisor, proyectar el contenido desde el celular permite acceder a plataformas y programas que de otro modo no estarían disponibles en la TV.

Temas Relacionados

NetflixSmart TVStreamingTelevisorLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Fin del Galaxy Z Trifold: el plegable sale del mercado a solo 3 meses de su lanzamiento

El inusual final de la apuesta de Samsung podría evidenciar los altos riesgos de llevar tecnologías disruptivas al mercado

Fin del Galaxy Z Trifold:

¿Fin del HDMI? Así es la tecnología sin cable que lo remplaza para transmitir contenido en 4K

Estas alternativas permiten duplicar le contenido al televisor a más de 30 metros de distancia sin cables

¿Fin del HDMI? Así es

YouTube paga 8.000 millones de dólares a la industria musical: ¿Cómo funciona su nuevo modelo de ingresos?

La plataforma impulsa formas innovadoras de interacción, generando lazos más profundos y lealtad en el nuevo escenario digital de la música

YouTube paga 8.000 millones de

Pasó 8 horas al día mirando contenido para adultos para entrenar una IA y le costó su salud mental

En Kenia, trabajadores procesan material sensible como imágenes violentas y de abuso con salarios bajos

Pasó 8 horas al día

WhatsApp se viste de verde: cómo cambiar el logo y los chats al ‘Modo San Patricio’ en segundos

Los usuarios pueden acudir a Meta AI para que genere imágenes referentes a esta fecha y tarjetas de celebración para compartir con amigos

WhatsApp se viste de verde:
DEPORTES
El Chelsea de Enzo Fernández

El Chelsea de Enzo Fernández pierde frente al PSG en la vuelta de los octavos de la Champions League: la agenda completa

La confesión de una estrella internacional: “La adicción a los videojuegos me llevó a fracasar en el Real Madrid”

Se confirmó la lesión que sufrió Santiago Ascacibar: cuánto tiempo lo perderá Boca Juniors

El problema en McLaren que le impidió a Lando Norris y Oscar Piastri iniciar la carrera principal del GP de China de Fórmula 1

Un gol de taco y la jugada que recordó la final de Qatar 2022: el show de la selección argentina Sub 17, que venció 6-1 a Chile

TELESHOW
Luciana Martínez habló luego de

Luciana Martínez habló luego de su detención: “Necesito contención y visitar médicos”

El reencuentro de Nicolás Cabré con su hija Rufina tras su regreso desde Turquía: “Con mis amores”

Oriana Sabatini, un nacimiento entre goles, la despedida de una amiga y el nuevo capítulo de su vida en Roma

Reese Witherspoon cenó en un exclusivo restaurante en su visita a la Argentina: “Siempre serás bienvenida”

Cinthia Fernández habló de su cruce con María Fernanda Callejón: “Me quiso pegar”

INFOBAE AMÉRICA

Bolsonaro mostró mejores pero sigue

Bolsonaro mostró mejores pero sigue en terapia intensiva y sin previsión de alta

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, el filósofo que revolucionó la historia con su método dialéctico

Un estudio revela que los tiburones toro no son tan solitarios como se pensaba

Gabinete de Seguridad de El Salvador impulsa reforma para establecer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

Mercado laboral panameño repunta en 2026, pero no logra cubrir vacantes