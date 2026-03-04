Tecno

El BlackBerry estaría de nuevo entre nosotros con Android: hola a las teclas físicas

El nuevo dispositivo ofrece actualizaciones garantizadas de Android hasta la versión 20 y acerca las prestaciones modernas a quienes extrañan las teclas físicas en el móvil

(Unihertz)
(Unihertz)

El Mobile World Congress (MWC) 2026 de Barcelona ha servido de escenario para la presentación de un dispositivo que apela a la nostalgia y la funcionalidad en el segmento de los smartphones. Unihertz, una compañía especializada en teléfonos de nicho, ha mostrado al público el nuevo Titan 2 Elite, un teléfono con teclado físico QWERTY integrado y sistema operativo Android, que recuerda a los emblemáticos modelos de BlackBerry.

El portal especializado Android Authority, que probó el dispositivo durante la feria, señaló que el modelo busca atraer a quienes valoran la escritura física y requieren una herramienta eficiente para el trabajo diario.

Un nicho resistente: teclas físicas en la era táctil

La oferta de smartphones con teclado físico se ha reducido drásticamente en los últimos años, a medida que las grandes compañías apostaron exclusivamente por pantallas táctiles. En este contexto, Unihertz ha persistido en cubrir una demanda modesta pero fiel.

(Unihertz)
(Unihertz)

El Titan 2 Elite representa una evolución respecto a modelos previos de la marca, como el Titan 2, que acumuló críticas por su tamaño y peso considerables. El nuevo terminal es mucho más pequeño que el voluminoso Titan 2, situándose en dimensiones cercanas al Clicks Communicator. Esto facilita su uso cotidiano y evita el sacrificio de portabilidad por la presencia del teclado.

En el stand de Unihertz en el MWC 2026, el protagonismo recayó en este modelo, que apunta directamente a quienes extrañan la experiencia de teclear mensajes y correos sin depender exclusivamente de la pantalla táctil.

Según la propia marca, el dispositivo se lanzará este mes a través de una campaña en la plataforma Kickstarter. El precio definitivo será anunciado con el inicio de la preventa y el éxito dependerá en gran medida de ese valor, ya que el mercado de móviles con teclado físico es reducido y sensible al coste.

(Unihertz)
(Unihertz)

Características técnicas y experiencia de uso

Uno de los principales cambios respecto a versiones anteriores es la reducción del tamaño del chasis, lo que lo hace más manejable. Los botones, aunque pequeños en un primer contacto, ofrecen una experiencia peculiar: el teclado no solo permite escribir, sino que también funciona como superficie táctil para hacer scroll en páginas web y aplicaciones. Esta capacidad recuerda a las últimas generaciones de BlackBerry con Android y amplía la utilidad del dispositivo más allá de la simple escritura.

En cuanto a la pantalla, el Titan 2 Elite incorpora un panel OLED de 4,03 pulgadas con resolución de 1.080 x 1.200 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. La relación de aspecto es casi cuadrada, adaptándose a la presencia del teclado en la parte inferior. La pantalla mostró un nivel de brillo adecuado bajo las luces de la feria, lo que refuerza su idoneidad para leer correos y documentos.

El procesador elegido es un MediaTek Dimensity 7400, acompañado de 12 GB de memoria RAM. Esta combinación, destinada a proporcionar fluidez en las tareas habituales, se complementa con una batería de 4.050 mAh que, en un dispositivo con pantalla contenida, debería ofrecer autonomía suficiente para una jornada completa de trabajo.

(Unihertz)
(Unihertz)

Fotografía, soporte y compromiso con el usuario

En el apartado fotográfico, el Titan 2 Elite equipa dos cámaras traseras de 50 megapíxeles cada una y una cámara frontal de 32 megapíxeles. Esta configuración busca responder a las necesidades de videollamadas profesionales y la captura ocasional de documentos o fotografías rápidas.

Uno de los argumentos más sólidos del nuevo terminal de Unihertz es el soporte de software. La compañía confirmó que el teléfono recibirá cinco años de actualizaciones del sistema operativo, lo que implica que alcanzará la versión Android 20. Este compromiso, poco habitual en marcas de nicho, se presenta como un valor añadido relevante para los usuarios que buscan longevidad y seguridad en sus dispositivos.

El lanzamiento del Titan 2 Elite en Kickstarter está previsto para finales de marzo. Hasta el momento, Unihertz no ha revelado el precio ni la disponibilidad internacional.

