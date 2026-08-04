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Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica

El Tribunal Electoral realizó una demostración pública para mostrar el funcionamiento interno y los mecanismos de seguridad de su sistema de votación, en respuesta a las dudas impulsadas por sectores bolsonaristas de cara a las elecciones de octubre

Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica
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El Tribunal Electoral de Brasil mostró por primera vez el interior de una urna electrónica durante una demostración en vivo para detallar su arquitectura de seguridad y el mecanismo de voto, a casi dos meses de las elecciones generales previstas para octubre.

La exposición, liderada por Michel Kovacs, secretario de Tecnología de la Información del Tribunal Electoral de Río de Janeiro, buscó reafirmar la fiabilidad del sistema en un contexto de tensiones políticas alimentadas por el bolsonarismo respecto al proceso de votación.

En el evento, transmitido por internet y cadenas públicas, Kovacs desmontó el equipo y aclaró que la plataforma electoral brasileña “no es un secreto ni una caja cerrada”, sino un sistema auditable y sujeto a inspecciones constantes.

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Durante la presentación, explicó que la urna está compuesta por dos partes principales: la terminal del elector y la del presidente de mesa, conectadas mediante un cable. Además, recalcó que el aparato se alimenta de un tomacorriente, sin requerir bluetooth ni conexión a internet.

Brasil muestra cómo funciona su sistema de voto electrónico antes de las presidenciales

El funcionario detalló que el conjunto completo, con su embalaje, tiene un peso cercano a los 9 kilos, y que el contenedor fue sometido a pruebas de laboratorio para soportar traslados en helicóptero o barco hacia comunidades remotas.

El dispositivo incluye una batería interna que permite mantener la urna encendida hasta 10 horas sin acceso a electricidad, lo que resulta esencial para zonas rurales o comunidades indígenas sin suministro eléctrico.

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La fuente de alimentación y la placa madre, desarrolladas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), operan bajo un sistema de instrucciones que, ante cualquier intento de interferencia o alteración externa, hace que el equipo “se detenga automáticamente”, según explicó el especialista.

La terminal dispone de un teclado numérico (del 0 al 9) y tres botones: blanco para votar en blanco, rojo para rectificar la selección y verde, de mayor tamaño, para validar el voto.

Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica
La exposición, liderada por Michel Kovacs, secretario de Tecnología de la Información del Tribunal Electoral de Río de Janeiro, buscó reafirmar la fiabilidad del sistema en un contexto de tensiones políticas (AP Photo/Bruna Prado)

Al finalizar la jornada, la urna imprime en su parte posterior el llamado “boletín de urna”, un informe en papel que detalla el conteo de los votos registrados en ese dispositivo.

Luego, los datos se extraen mediante un dispositivo USB para ponerlos a disposición del público.

Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica
La urna electrónica (AP Photo/Bruna Prado)

El equipo no es un secreto, no es una cosa cerrada. Lo hemos estado abriendo cada vez más a las entidades fiscalizadoras que nos apoyan e inspeccionan todas las etapas (...) Todo se hace en ceremonia pública, hay diversas auditorías”, sostuvo Kovacs.

Esta demostración ocurrió poco después de que el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro cuestionara la fiabilidad de las urnas electrónicas durante un evento al que asistieron diplomáticos de cerca de 50 países y representantes de organizaciones internacionales.

Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica
Brasil exhibió por primera vez el interior de una urna electrónica (Evaristo SA/AFP)

En esa ocasión, el hijo mayor del ex mandatario Jair Bolsonaro (2019-2022) afirmó que los equipos brasileños compartían origen con las urnas de la empresa venezolana Smartmatic y mencionó la existencia de un supuesto informe de la CIA sobre presuntas irregularidades en las elecciones de Venezuela en 2012.

Un evento similar, realizado en 2022 con embajadores para desacreditar las urnas, fue el antecedente de la inhabilitación política de Jair Bolsonaro por ocho años.

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