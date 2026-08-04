Cómo leer el nuevo recibo de sueldo que están empezando a implementar las empresas como resultado de la reforma laboral

El nuevo formato exige a las empresas adaptar sus sistemas de liquidación para cumplir con la normativa vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nuevo recibo de sueldo, implementado a partir del Decreto 407/2026 y la Ley de Modernización Laboral 27.802, inaugura una etapa de mayor transparencia en la liquidación salarial de los trabajadores formales en Argentina. Desde el 1 de junio de 2026, las empresas están obligadas a entregar un recibo que, por primera vez, muestra el costo laboral total de cada puesto, sumando un gráfico que desglosa la estructura de los aportes y deducciones.

La implementación no fue inmediata. Algunas empresas tardaron en adaptar sus sistemas de liquidación para incorporar el nuevo documento. Pero tras dos meses de vigencia de la norma, el nuevo modelo se está extendiendo y conviene conocerlo para entender lo que informa.

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Objetivos principales del nuevo recibo

Brindar transparencia sobre el costo laboral real por cada trabajador.

Permitir mayor comprensión sobre los conceptos salariales y las deducciones.

Facilitar la trazabilidad de la información laboral.

Hacer visibles los costos y aportes que antes solo conocía el empleador.

Mejorar las herramientas para auditorías y controles.

Estructura del nuevo recibo: los cuatro bloques

El formato actual del recibo se divide en cuatro secciones diferenciadas, a las que se suma un gráfico obligatorio que representa los datos de manera visual.

1. Datos identificatorios

Incluye:

Razón social del empleador

CUIT

Domicilio fiscal y datos registrales

Nombre completo del trabajador

CUIL

Categoría laboral

Convenio colectivo aplicable

Fecha de ingreso

Antigüedad

Clave: Esta sección asegura que la relación laboral quede claramente identificada y elimina confusiones sobre datos básicos.

2. Contribuciones patronales y costo laboral

Por primera vez el trabajador accede a información antes reservada al empleador. Aquí se detallan:

Contribuciones a la seguridad social

Obra social

INSSJP ( PAMI )

ART (aseguradora de riesgos del trabajo)

Aportes a cámaras empresariales y conceptos sindicales

Otros componentes del costo laboral

Cada ítem debe indicar:

Base de cálculo

Unidad de medida

Monto resultante

Si existen sumas globales para varios empleados, el empleador debe prorratear y asignar el monto correspondiente a cada recibo.

El gráfico de torta segmenta los componentes del costo laboral y facilita la interpretación visual de los aportes (Boletin Oficial)

3. Total remuneración bruta y deducciones

En este bloque figuran todos los conceptos salariales:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Presentismo

Bonificaciones

Viáticos

Conceptos no remunerativos

Adicionales convencionales

Luego se detallan todas las deducciones, que pueden incluir:

Jubilación

Obra social

PAMI

Cuotas sindicales

Embargos

Impuesto a las ganancias

Otros descuentos autorizados

Ventaja: La discriminación ordenada facilita la comprensión de cada componente del salario bruto y de los descuentos aplicados.

4. Remuneración neta

En esta sección se informa el monto final depositado en la cuenta bancaria del trabajador, tras aplicarse todas las deducciones.

Se agrega una explicación de la llamada “cuña fiscal y sindical”, con detalle de los conceptos descontados y el destino de esos recursos.

El gráfico de torta: la novedad visual

El frente del nuevo recibo incluye un gráfico de torta obligatorio que muestra la composición total del costo laboral.

El gráfico agrupa los conceptos que paga el empleador por fuera del salario neto:

Aportes sindicales

Seguridad social

Obra social

PAMI

ART

Cámaras empresariales

Cada segmento indica el porcentaje sobre el costo total.

Ejemplo de distribución (los porcentajes pueden variar según convenio y categoría):

74%: salario neto del trabajador

22%: contribuciones a la seguridad social

2%: ART

1%: PAMI

Dato clave: Un recibo sin gráfico, o con información agrupada de manera incorrecta, queda fuera de norma.

Ejemplo de liquidación

Costo total para la empresa: $9.410.008

Salario bruto: $7.777.833

Depósito neto tras deducciones: $6.792.164

La sección de contribuciones patronales permite observar por primera vez cuánto paga la empresa más allá del salario neto

Diferencias entre aportes y contribuciones

Aportes: Se descuentan del salario bruto y financian prestaciones como jubilación, obra social, PAMI y cuota sindical.

Contribuciones: No descuentan del recibo del trabajador; las abona el empleador (seguridad social, PAMI, obra social, ART, seguro de vida, cuota sindical).

Ventajas y desafíos del nuevo sistema

Ventajas:

El trabajador conoce el costo real de su puesto.

Se facilita la identificación de cada descuento y concepto salarial.

Aumenta la capacidad de control y auditoría para todas las partes.

Desafíos:

El aumento de información técnica puede generar dudas y mayor demanda de consultas.

Se requiere capacitación para interpretar correctamente el nuevo formato.

El recibo no contempla espacio para fecha ni firma, ni desglosa el impuesto a las ganancias en el gráfico.

Rol de los recursos humanos y los estudios contables

Deben adaptar los sistemas de liquidación.

Es recomendable usar software actualizado para automatizar cálculos y cumplir con los nuevos requisitos.

Diversos actores del sector desarrollan materiales explicativos y guías para trabajadores.

Guías prácticas y materiales de apoyo

Una guía elaborada por Xubio aclara los conceptos principales y el impacto de la reforma. Según la guía, la mayoría de los trabajadores accede por primera vez a información sobre el costo real de su puesto y la estructura de los aportes y deducciones.

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Preguntas frecuentes

¿Desde cuándo rige el nuevo recibo?

Desde el 1 de junio de 2026, sin plazo formal de adecuación.

¿Qué ocurre si el recibo no cumple con el formato?

El documento queda fuera de norma si omite el gráfico de torta o agrupa incorrectamente los conceptos.

¿Cómo afecta la liquidación manual?

Para empresas con muchos empleados, es recomendable actualizar el software de liquidación en vez de rehacer recibos manualmente.

Resumen visual: ¿cómo leer el nuevo recibo?

Buscar los cuatro bloques: datos, contribuciones patronales, remuneración bruta y neta.

Consultar el gráfico de torta para entender la estructura de los aportes.

Verificar los descuentos y el destino de los fondos.

Pedir materiales explicativos si quedan dudas.