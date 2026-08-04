Mercados: cede el riesgo país argentino mientras Wall Street sondea nuevos máximos y cae el petróleo

Los operadores se concentran en los balances y menos en el conflicto en Oriente Medio.

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Las acciones estadounidenses suben este martes y sondean nuevos niveles récord, mientras los mercados seguían de cerca las conversaciones en Oriente Medio y la publicación de los resultados empresariales, con especial atención a la llegada del balance de SpaceX (+3,8%) tras el cierre de la bolsa.

A las 11 horas, los títulos tecnológicos encabezan las ganancias y el panel tecnológico Nasdaq avanza un 1,1%, igual que el Dow Jones, en récord histórico de 53.760 puntos. El S&P 500 gana un 0,6%, también en un nivel máximo.

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Los ADR y acciones de compañías argentinas que cotizan en dólares en Wall Street operan mixtas. Destacan las bajas de Bioceres (-4,8%), YPF (-4,7%) y Vista Energy (-3,3%).

Fuente: Rava Bursatil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires baja 0,7% en pesos, a 3.250.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben un 0,2%, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta tres unidades para la Argentina, en los 410 puntos básicos.

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Los precios del crudo se desplomaban cerca de un 3% este martes, a mínimos de tres semanas, tras declaraciones de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que avivaron las esperanzas de una solución diplomática al conflicto de Oriente Medio, lo que mejoraría el flujo de energía por el Estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent del Mar del Norte para entregar en octubre cae 2,7%, a USD 81,50 el barril, tras tocar un pico de USD 86,33 en la sesión. El WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos restaba 3,5%, a USD 77,76 el barril para septiembre, tras alcanzar un máximo de sesión de 82,33 dólares.

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“La caída del crudo moderó las expectativas inflacionarias y los rendimientos del Tesoro, mientras las grandes tecnológicas lideraron el avance de las bolsas”, consideró Cohen Aliados Financieros.

Ambos contratos cayeron a sus niveles más bajos desde el 13 de julio, tras haber avanzado más de un 2% más temprano en la sesión debido a la incertidumbre sobre las perspectivas de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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“El frente geopolítico sufrió un marcado deterioro cuando el acuerdo de junio entre EEUU e Irán colapsó en menos de un mes tras nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz. Esta escalada devolvió de inmediato la prima de riesgo al mercado energético”, indicó IOL.

“Los precios del crudo están cediendo las ganancias previas tras los comentarios de funcionarios qataríes que afirman que se ha redactado un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán”, señaló a Reuters Giovanni Staunovo, analista de UBS.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, señaló que continúan los esfuerzos para alcanzar una solución diplomática al conflicto, y que mediadores como Qatar, Pakistán y Omán están coordinándose para facilitar las negociaciones e intercambiar borradores de propuestas entre las partes.

Bessent afirmó que podría alcanzarse un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tan pronto como este martes o miércoles. Según declaró a la CNBC, había visto “bastantes” buques salir del estrecho de Ormuz.

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“Aunque la producción en Oriente Medio se ha recuperado de los mínimos, sigue estando por debajo de los niveles previos al conflicto, lo que mantiene al mercado del petróleo con un suministro insuficiente”, añadió Staunovo.

En Wall Street, una serie de importantes balances corporativos impulsan a las acciones. Caterpillar (+7%), el segundo componente más grande del promedio Dow Jones por ponderación y un beneficiario industrial del desarrollo de la IA, sube después de que sus ventas e ingresos superaran los USD 20 mil millones por primera vez.

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Las acciones de Palantir también se dispararon un 21,3% tras lo que el CEO Alex Karp calificó como un trimestre “extraordinario” . En el segundo trimestre, los ingresos comerciales de Palantir provenientes del gobierno estadounidense aumentaron un 90% interanual.

Otras compañías que presentarán sus resultados el martes son Advanced Micro Devices (+5,3%), McDonald’s Corporation (+1,3%) y Spotify (+2,3%). Sin embargo, el informe trimestral más destacado será el de SpaceX, el primero desde su salida a bolsa. Las acciones han estado en caída libre desde su oferta pública inicial en junio, lo que representa una señal de alerta para otras grandes empresas que buscan ingresar a los mercados bursátiles.

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