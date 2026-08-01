Por qué Jensen Huang afirma que este es el mejor momento de la historia para emprender un negocio

Jensen Huang, CEO de Nvidia, destaca el potencial actual para quienes buscan emprender. (Reuters)

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Jensen Huang, director ejecutivo y cofundador de Nvidia, sostiene que este es el mejor momento de la historia para emprender un negocio.

En una conversación reciente con Garry Tan, CEO de Y Combinator, durante la Startup School 2026, Huang se declaró “celoso” de las oportunidades que se abren para los nuevos fundadores gracias al impulso de la inteligencia artificial y las tecnologías que su propia empresa ha ayudado a desarrollar.

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Un entorno marcado por la transformación tecnológica

La trayectoria de Nvidia comenzó en 1993, cuando Jensen Huang, Chris Malachowsky y Curtis Priem delinearon en un restaurante su visión para lo que más de tres décadas después se transformaría en una de las empresas más valiosas del mundo, con una capitalización bursátil cercana a 4,7 billones de dólares.

El crecimiento de Nvidia refleja la revolución de la inteligencia artificial en los negocios. (Reuters)

El crecimiento de la compañía se ha visto impulsado por la demanda global de chips para inteligencia artificial, fenómeno que, a juicio de Huang, ofrece posibilidades inéditas para quienes desean fundar sus propios negocios.

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“Este es absolutamente el mejor momento para iniciar una empresa”, afirmó Huang durante el encuentro en Y Combinator. Su entusiasmo, lejos de basarse en la facilidad del éxito, surge de la convicción de que la tecnología brinda herramientas sin precedentes para quienes se atreven a intentarlo.

Aprender sobre la marcha, clave para los emprendedores

Asimismo, Huang subrayó que el principal obstáculo para los emprendedores suele ser la tendencia a sobrepensar los desafíos antes de actuar. “¿Qué tan difícil puede ser?”, preguntó.

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La demanda de chips para inteligencia artificial multiplicó el valor bursátil de Nvidia. (Reuters)

Animó a los fundadores a enfrentar los problemas de uno en uno y a evitar que la ansiedad por la dificultad potencial los paralice. “Deja que el sufrimiento te alcance poco a poco. No imagines todo lo difícil que va a ser y dejes que eso se convierta en ansiedad y no hagas nada al respecto”, aconsejó Huang.

El ejecutivo dejó claro que su confianza no proviene de esperar caminos sencillos. De hecho, confesó que mantiene una rutina laboral de siete días a la semana y convive con el temor constante de que su empresa pueda fracasar en cualquier momento.

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“La frase ‘a 30 días de cerrar’ la he usado durante 33 años”, relató Huang en una entrevista previa con The Joe Rogan Experience. “La sensación no cambia. La vulnerabilidad, la incertidumbre y la inseguridad no te abandonan”.

El aumento de solicitudes para nuevos negocios en 2026 confirma la tendencia señalada por Huang. (Reuters)

El aprendizaje continuo es, para Huang, el verdadero motor del éxito emprendedor. Recordó que, al inicio de su compañía, tomó conciencia de que habían apostado por la tecnología gráfica equivocada y no sabían cómo corregir el rumbo. Con recursos limitados, compró manuales técnicos y los entregó a su equipo.

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“Comenzamos la empresa, recaudamos fondos y compramos libros de texto”, narró. “La gran lección es que la tecnología cambia todo el tiempo y, mientras seas capaz de enfrentar la realidad y aprender, la tecnología en sí misma no importa”.

Oportunidad en medio de la incertidumbre

El contexto económico puede parecer poco propicio para los nuevos proyectos. Las previsiones económicas se mantienen débiles y los conflictos en el Medio Oriente continúan afectando a los mercados. Además, la inteligencia artificial transforma sectores completos con rapidez.

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Referentes de la tecnología coinciden en que los períodos de crisis favorecen el emprendimiento. (Reuters)

Aun así, figuras como Kevin O’Leary, inversor y personalidad de Shark Tank, refuerzan el mensaje de Huang. De acuerdo con declaraciones recogidas por Politico, O’Leary opinó: “El mejor momento para iniciar un negocio, según las estadísticas, es en el caos. Cada vez que la economía estadounidense atraviesa una corrección, es un momento fantástico para ser emprendedor e iniciar algo. Luego hay que aprender a adaptarse”.

Los datos respaldan estas afirmaciones en determinados mercados. Según cifras publicadas por Inc., en la primera mitad de 2026 se presentaron 3,23 millones de solicitudes para nuevos negocios en Estados Unidos, lo que representa un aumento del 12,1% respecto al año anterior.

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