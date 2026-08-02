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Sam Altman, CEO de OpenAI, insiste en recomendar ChatGPT para la crianza de hijos

Según su testimonio, este chatbot ha sido clave en su propia experiencia como padre

Sam Altman propone integrar ChatGPT en la rutina diaria de las familias. (Reuters)
Sam Altman propone integrar ChatGPT en la rutina diaria de las familias. (Reuters)
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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha reiterado en redes sociales su postura sobre el uso de ChatGPT como herramienta clave en la crianza de hijos. La afirmación, realizada desde su perfil en X, provocó reacciones diversas y encendió el debate sobre el alcance de la inteligencia artificial en la vida familiar.

En una publicación reciente, Altman sugirió conectar los calendarios familiares y explicar los intereses de los niños a través de ChatGPT, generando diariamente un podcast personalizado para el trayecto escolar. En palabras del directivo, esta idea permitiría abordar temas como el partido de fútbol de uno de los hijos, el cumpleaños de otro y noticias relevantes, todo en un solo audio matutino.

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La propuesta, según Altman, no surgió de él, sino de una sugerencia que escuchó, pero la compartió como un “caso de uso interesante”. Añadió que, durante sus primeros meses como padre junto a su esposo, Oliver Mulherin, ChatGPT resultó indispensable para afrontar dudas sobre hitos del desarrollo infantil y tareas cotidianas de cuidado. “No puedo imaginar cómo habría logrado criar a un recién nacido sin ChatGPT”, declaró en una entrevista con Jimmy Fallon.

El CEO de OpenAI sugiere que la inteligencia artificial puede ayudar a los padres con la organización familiar. (Reuters)
El CEO de OpenAI sugiere que la inteligencia artificial puede ayudar a los padres con la organización familiar. (Reuters)

Reacciones y críticas en redes sociales

La reacción en X resultó adversa. Entre los comentarios destacados se encuentra el del animador Alex Hirsch, creador de la serie infantil “Gravity Falls” para Disney, quien respondió: “¿Y si simplemente hablas con tus hijos?”. Su comentario superó por diez veces los “me gusta” obtenidos por la publicación de Altman.

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Las críticas no se limitaron a figuras públicas. Cientos de usuarios señalaron que recurrir a la inteligencia artificial en momentos familiares podría debilitar los vínculos y reemplazar la conexión humana auténtica. Una de las respuestas más replicadas afirmaba: “Usar IA en lugar de una relación real es el peor uso posible que se le puede dar”.

El debate también ha permeado el entorno de la propia OpenAI. Greg Brockman, presidente de la empresa, compartió en X que sus empleados no disfrutan cuando ChatGPT les solicita tareas, a pesar de que estarían dispuestos a realizarlas si la petición proviniera de un colega.

La sugerencia de Altman generó una ola de críticas en redes sociales. (Reuters)
La sugerencia de Altman generó una ola de críticas en redes sociales. (Reuters)

“Esto refuerza cuánto valoran las personas las relaciones humanas y el deseo de que la IA les devuelva tiempo, o lo mejore juntos, en vez de convertirse en una capa que los separe”, escribió Brockman.

Padres que defienden a la IA como aliada

A pesar de las críticas, existen padres que defienden el uso de la inteligencia artificial para optimizar la crianza. Hally Peck, madre de dos hijos, relató que utiliza un agente de IA para gestionar los calendarios laborales, escolares y familiares, además de coordinar actividades, cumpleaños y la logística del cuidado infantil. “Mi esposo y yo tenemos trabajos muy exigentes, el tiempo es el recurso más crítico”, afirmó Peck en declaraciones a Business Insider.

La visión de Altman va más allá del apoyo logístico. El directivo de OpenAI sostiene que sus hijos crecerán “mucho más capaces” gracias al contacto temprano con la inteligencia artificial, aunque reconoce que “nunca serán más inteligentes que la IA”.

Figuras del entretenimiento y usuarios cuestionaron el uso de IA en la crianza. (Reuters)
Figuras del entretenimiento y usuarios cuestionaron el uso de IA en la crianza. (Reuters)

Este enfoque se alinea con tendencias dentro del sector tecnológico, donde figuras como Alexandr Wang, ejecutivo de Meta AI y fundador de Scale AI, han planteado incluso esperar a tener hijos hasta que los avances en interfaces cerebro-computadora, como Neuralink, alcancen suficiente madurez. Según Wang, la neuroplasticidad infantil les permite adaptarse a tecnologías disruptivas y pensar junto a sistemas superinteligentes.

Nota editorial

Las declaraciones sobre el uso de inteligencia artificial para la crianza de los hijos corresponden únicamente a la postura personal de Sam Altman.

Infobae recuerda que las herramientas digitales no reemplazan el criterio ni el acompañamiento profesional, por lo que se recomienda consultar siempre con especialistas en la materia —como pediatras, psicólogos infantiles y educadores— para cualquier orientación relacionada con la salud, el desarrollo y el cuidado de los menores.

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