Por qué tengo tantas llamadas spam y cómo bloquearlas

Las llamadas spam son llamadas no solicitadas que buscan obtener dinero o datos personales del receptor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las llamadas spam son llamadas telefónicas no solicitadas que tienen como objetivo obtener dinero o información personal del receptor, ya sea a través de medios legales o ilegales.

Pueden provenir de operadores de telemarketing, sistemas de llamadas automáticas, conocidas como robocalls, o directamente de estafadores.

Si el teléfono suena y del otro lado hay un mensaje pregrabado en lugar de una persona, se trata de una llamada automática. Cuando esos mensajes intentan vender algo, en la mayoría de los casos son ilegales.

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Este tipo de llamadas puede venir de operadores de telemarketing o de sistemas automatizados, las llamadas robocalls. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del problema es considerable. Datos de la empresa de ciberseguridad Kaspersky indican que la cantidad de números de teléfono no deseados en su base de datos se multiplicó por seis desde 2020, y que hasta el 70% de las llamadas de números desconocidos corresponden a estafadores.

Aunque algunas llamadas spam son simplemente molestas, las llamadas fraudulentas representan un riesgo mayor: pueden derivar en robo de identidad, phishing o incluso en el monitoreo encubierto de la actividad del teléfono.

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Por qué recibes tantas llamadas no deseadas

Hay varias razones por las que el número de llamadas spam puede aumentar de golpe, según Keeper.

7 de cada 10 llamadas de números desconocidos provienen de estafadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera es que tu número de teléfono haya quedado expuesto en la dark web, la parte oculta de internet donde los cibercriminales compran y venden información personal robada (datos de tarjetas de crédito, contraseñas y números de teléfono).

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Una vez que tu número circula allí, los estafadores pueden comprarlo y utilizarlo de forma masiva.

Una segunda causa frecuente son las violaciones de datos: cuando una empresa sufre una brecha de seguridad y la información de sus usuarios queda expuesta, los números de teléfono filtrados terminan a la venta en foros clandestinos.

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Si el aumento de llamadas fue repentino, es posible que alguna plataforma en la que estabas registrado haya sufrido un incidente de este tipo recientemente.

Un número en registros públicos es fácil de rastrear para los spammers. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los sitios de búsqueda de personas son otra fuente habitual. Estas plataformas recopilan y venden información de identificación personal a partir de registros públicos y redes sociales: historial de conducción, registros de matrimonio, licencias profesionales y números de teléfono, entre otros datos.

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Si tu número figura en un registro público, los spammers pueden encontrarlo con facilidad.

Influye haber respondido llamadas de spam en el pasado. Contestar una sola vez es suficiente para confirmarle al remitente que tu número está activo, lo que aumenta la frecuencia de los intentos futuros.

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Bloquear llamadas es la defensa más eficaz contra el spam telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, tener el número de teléfono visible en un perfil público de redes sociales facilita que cualquier persona, incluidos los spammers, acceda a él sin mayor esfuerzo.

Cómo bloquear las llamadas spam

La mejor defensa contra las llamadas no deseadas es el bloqueo activo. Ninguna medida por sí sola elimina el problema por completo, pero combinar varias reduce la frecuencia de manera significativa.

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No contestar números desconocidos es el primer paso. Responder una llamada de spam confirma que tu número está en uso y puede abrir la puerta a intentos más agresivos.

Si esperas una llamada importante de un número desconocido, desactiva los filtros temporalmente. (Google)

Si esperas una llamada importante de un número desconocido (un médico o una entrevista de trabajo), conviene desactivar temporalmente los filtros automáticos.

Activar los filtros nativos del teléfono es la medida más inmediata:

En iPhone: ve a Configuración, toca Apps y luego Teléfono. Busca la opción de Silenciar desconocidos y actívala. Las llamadas de números que no están en tus contactos se redirigen directamente al buzón de voz.

En Android (con la app de Teléfono de Google): ve a Más opciones > Configuración > Identificador de llamada y spam, y activa “Ver ID de emisor y spam”. Para un filtro más estricto, activa también “Filtrar llamadas de spam”: las llamadas bloqueadas no generan notificación, pero quedan registradas en el historial y el buzón de voz.

Los números fuera de tu agenda van directo al buzón de voz. (Apple)

Instalar una aplicación de filtrado de terceros agrega una capa extra de protección.

Estas apps se basan en bases de datos de números de spam conocidos y, en muchos casos, incorporan retroalimentación de usuarios e inteligencia artificial para identificar números fraudulentos en tiempo real.

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Ante cualquier llamada sospechosa que llegue de todos modos, una práctica útil es buscar el número en internet antes de devolverla: si es spam conocido, es probable que otros usuarios ya lo hayan reportado.