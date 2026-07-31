Corrientes: Gustavo Valdés aseguró que no hay conversaciones con LLA, pero abrió la puerta a acuerdos programáticos

Gustavo Valdés

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Gustavo Valdés entregó en diciembre a su hermano Juan Pablo la gobernación de la provincia litoraleña. En la práctica, se trata de la continuidad política del espacio “Vamos Corrientes”. El distrito, junto a Santiago del Estero, tiene su elección provincial desfasada de la nacional debido a las intervenciones federales de los años ‘90.

Tras dejar el Ejecutivo correntino, rechazó hacerse cargo del Comité Nacional del radicalismo. Pero mantiene las riendas de la UCR provincial y de la coalición que encabezan los «boina blanca».

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De los dos hermanos, Gustavo es el que no lleva la carga institucional. Eso le permite moverse mejor en el plano político.

Consultado por medios locales sobre la posibilidad de un acercamiento o entendimiento con LLA con miras a las elecciones de 2027, afirmó: “A nivel nacional, no existe ninguna conversación con LLA. En Corrientes tampoco”.

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El año próximo, la provincia renovará de manera parcial su Legislatura bicameral. Esta votación podría darse en forma desdoblada de los comicios nacionales para elegir presidente, diputados y senadores.

“Nosotros tenemos nuestro espacio político. Seguramente cuando tengamos la construcción de nuestra próxima alianza se conversará”, expresó. Antes, había subrayado que en su provincia escucha “a representantes de La Libertad Avanza que dicen que son oposición”

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“Esto no quiere decir que no se puede conversar. Hay que tener charlas. A la política hay que darle madurez, comenzar a coincidir en objetivos de corto, mediano y largo plazo”, acotó.

Luego, señaló que en una democracia que está próxima a cumplir 45 años “sabemos qué es lo que piensa cada espacio político y sus características”.

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Los hermanos Valdés festejando el último triunfo electoral

La posibilidad de acuerdos programáticos con LLA

Valdés fue consultado por la actitud de Lisandro Almirón, diputado nacional libertario. El legislador afirmó que no se siente opositor. E incluso ha entrado al despacho de la Gobernación acompañando a funcionarios del Gobierno nacional que visitan la provincia.

“Tuvimos una disputa con todos los espacios políticos y salimos ganando”, fue la respuesta. Uno de los vencidos fue Almirón, candidato a gobernador por LLA en los comicios de septiembre del 2025.

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El legislador nacional reposteó hace poco en X una publicación del gobernador Juan Pablo Valdés. En las fotos aparecían ambos junto a Bartolomé Heredia, secretario de Obras Públicas de la Nación. El registro se tomó en el despacho del mandatario correntino. “Una vez más el Gobierno nacional demuestra su compromiso con Corrientes”, añadió Almirón en su posteo.

Heredia, que llegó junto al subsecretario de Recursos Hídricos Vicente Damaso Heredia, conversó con las autoridades locales sobre la reactivación de obras como las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad de Corrientes y Paso de la Patria.

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Unos días antes, el Gobernador correntino había estado reunido en Buenos Aires con el Jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con Luis Caputo, ministro de Economía.

Lisandro Almirón junto a Virginia Gallardo

Frente a este escenario, Gustavo Valdés auguró: “Ojalá que se pueda llegar a acuerdos programáticos que le sirvan a la ciudadanía y al desarrollo de Corrientes”.

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“Siempre que se desarrolle la provincia, los acuerdos tienen que estar”, remarcó. “Si ese es el objetivo, a la gente no le importa de qué espacio político sea, izquierda o derecha, sino que la provincia avance”, completó.

Las razones del distanciamiento con los K

Con respecto al kirchnerismo, afirmó: “Es un límite difícil y claro. Los enfrentamos durante más de 20 años. Tenemos ideas bastante diferentes”.

“Hay cosas que no podemos olvidar”, añadió. Entre ellas, citó la “discriminación que hemos sufrido los correntinos por parte del kirchnerismo fue enorme”. Eso es algo “muy difícil” de dejar atrás, recalcó.

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Hace unas semanas, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof estuvo en Corrientes. Fue recibido con honores por los hermanos Valdés. Aunque con cierta incomodidad, reconocieron que el mandatario bonaerense ayudó a la provincia durante los incendios forestales ante la pasividad de Nación.

Por último, Valdés resumió: “Tenemos que buscar los acuerdos para que Corrientes crezca y trabajar en ese sentido”.