Creció la demanda de dólares en junio: los argentinos compraron más de USD 2.400 millones

Los argentinos compraron más de USD 2.400 millones en junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La salida del cepo cambiario en abril del año pasado modificó las costumbres financieras en la Argentina, impulsando la compra de dólares en el mercado oficial como una conducta habitual entre los ahorristas. A más de doce meses de esa medida, la demanda de divisas mantiene su ritmo, con fluctuaciones mensuales vinculadas a la coyuntura. En junio, la tendencia volvió a mostrar un repunte, reflejando un crecimiento en las operaciones de compra de dólares por parte de los particulares.

Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el mes pasado los argentinos adquirieron de manera neta USD 2.015 millones en billetes sin fines específicos.

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En tanto, cerca de 1,5 millones de individuos concretaron compras brutas por USD 2.443 millones, mientras que aproximadamente 715.000 optaron por vender, sumando ventas brutas por 428 millones de dólares. Además, el segmento registró compras netas de divisas sin fines específicos por un total de 430 millones de dólares.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de junio (unos USD 2.000 millones), se estima que unos USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales y USD 500 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos USD 700 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, detalló el reporte oficial.

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Cabe recordar que en mayo participaron 1,4 millones de personas del lado comprador, con compras brutas de 2.260 millones de dólares. Del lado vendedor, unos 730.000 individuos desprendieron divisas por USD 456 millones—lo que arrojó el saldo neto de USD 1.804 millones—. De esta manera, se observa un crecimiento intermensual de casi USD 200 millones extra.

Tras la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 41.118 millones de dólares. Al considerar también las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero —tanto individuos como empresas—, el volumen acumulado resulta aún superior. A lo largo del primer semestre de 2026, las personas humanas compraron 14.726 millones de dólares.

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Desde la reapertura, la serie mensual exhibió un incremento sostenido hasta septiembre de 2025, mes en que se registró el mayor pico de compras en medio del proceso electoral. Posteriormente, en noviembre se observó una marcada disminución, seguida por una recuperación en diciembre y cierta estabilidad durante los primeros meses de 2026. En ese contexto, mayo marcó el nivel más bajo desde febrero. Según el BCRA, esta reducción se relaciona con una mayor diversificación en el uso de divisas, que incluye ahorro en cuentas locales, formación de activos en el exterior y pago de consumos realizados con tarjeta fuera del país.

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