Prohibieron el Squeezy Dumpling en la Argentina: qué hacer con el juguete que presenta un “grave riesgo químico”

El “Squeezy Dumpling” fue denunciado en Argentina tras detectarse niveles de benceno cuatro veces superiores al límite legal en su superficie.

Guardar

El retiro del mercado del juguete Squeezy Dumpling impactó a familias y comercios en todo el país luego de que el Gobierno confirme que el producto incumple normas de seguridad y podría ser potencialmente dañino para la salud de las personas.

De acuerdo con información de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, la medida busca evitar riesgos a la salud, especialmente en la infancia, en vísperas del Día del Niño.

PUBLICIDAD

Según informó la Subsecretaría, el Squeezy Dumpling contiene benceno en su superficie, con un valor cuatro veces mayor al permitido por la legislación argentina. Este dato surgió tras una denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), que impulsó la investigación y posterior intervención estatal.

La CAIJ notificó que el producto, fabricado en polímero plástico y con forma de gyoza, alcanza una concentración de 20 mg/kg de benceno, cuando el máximo aceptado es de 5 mg/kg. Este compuesto puede ingresar al organismo tanto por inhalación como por contacto dérmico directo, sin que sea necesaria la ingestión. La situación fue calificada por la Subsecretaría como un “grave riesgo químico”.

PUBLICIDAD

La CAIJ notificó que el producto alcanza una concentración de 20 mg/kg de benceno, cuando el máximo aceptado es de 5 mg/kg. (Infobae en Vivo)

El artículo se comercializaba en plataformas digitales y comercios físicos de toda la Argentina, lo que llevó al Gobierno a coordinar un retiro extensivo y alertar a las autoridades provinciales para realizar tareas de fiscalización. El procedimiento de retiro fue confirmado por la dependencia estatal, que remarcó la importancia de la cooperación de consumidores y comerciantes para sacar el producto del alcance de los niños.

La denuncia de la CAIJ se fundamentó en informes de Safety Gate de la Unión Europea (SR/02073/26) y la agencia OPSS del Reino Unido (Recall 2606-0196), donde el juguete también fue retirado previamente del mercado. De acuerdo con la organización, la presencia de benceno detectada en el Squeezy Dumpling excede normas equivalentes en Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que motivó la advertencia y la acción inmediata.

PUBLICIDAD

Además de la cuestión química, la Subsecretaría identificó otras irregularidades en el producto: la ausencia del Marcado de Conformidad, la falta de identificación del importador y la inexistencia de advertencias de seguridad en castellano en el envase. La falta de estos elementos fue considerada especialmente grave por las autoridades, ya que imposibilita identificar responsables en caso de daños o incidentes.

Qué hacer con el juguete

Ante esta situación, desde Comercio difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a quienes tengan el juguete en sus hogares:

Colocar el Squeezy Dumpling en una bolsa sin rotura, cerrarla e identificarla antes de desecharla.

Lavarse bien las manos con agua y jabón después de manipularlo.

Estas indicaciones buscan evitar el contacto directo con la sustancia peligrosa y asegurar un descarte seguro para el entorno familiar y el ambiente.

Los consejos del Gobierno para descartar de forma segura los juguetes Squeezy Dumpling. (Subsecretaría de Defensa del Consumidor)

El presidente de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Matías Furió, pidió a las familias verificar siempre el Marcado de Conformidad, los datos del importador y las advertencias en castellano antes de adquirir cualquier juguete. Un juguete seguro y legal tiene que tener tres cosas: los datos del importador responsable—nombre, razón social y CUIT—, todas las advertencias escritas en castellano, y el Marcado de Conformidad, que es el código QR con las siglas AR y dos tildes. Si alguno de esos tres elementos falta, no lo compren. No importa si el juguete se ve lindo, si es viral en redes o si el precio es tentador: sin esos datos, no hay nadie que responda si algo le pasa a su hijo”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La campaña oficial se intensifica en fechas próximas al Día del Niño, cuando crece la demanda de productos para chicos. “Estamos en las vísperas del Día del Niño, que tendrá lugar el domingo 16 de agosto, por lo que le pedimos a cada padre y madre que, antes de comprar cualquier juguete, miren el envase”, remarcó el titular de la CAIJ.

Las autoridades de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor remarcaron que la prioridad es proteger la salud pública y reforzar la vigilancia en el mercado de juguetes. La falta de controles como el Marcado de Conformidad y las advertencias en el idioma local, junto con la ausencia de identificación del importador, son motivos suficientes para rechazar cualquier producto, más allá de su popularidad o bajo costo.

PUBLICIDAD