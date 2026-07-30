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Polonia denunció que un misil de crucero ruso violó su espacio aéreo durante un ataque de Moscú contra Ucrania

La policía confirmó el hallazgo de un cráter de 10 metros de ancho. No se registraron víctimas ni daños en edificios

Un misil de crucero ruso entró en el espacio aéreo polaco
La policía confirmó el hallazgo de un cráter de 10 metros de ancho y restos dispersos de un objeto no identificado a unos dos kilómetros de las viviendas más cercanas
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Un misil de crucero ruso penetró el espacio aéreo de Polonia en la madrugada de este jueves durante un ataque a gran escala contra Ucrania, e impactó en un campo en la provincia de Lublin, a unos 90 kilómetros de la frontera ucraniana, en lo que el primer ministro Donald Tusk calificó como “una violación del espacio aéreo polaco” y un “incidente grave”.

El objeto, detectado por radares militares a las 3:40 de la madrugada en dirección oeste, desapareció de las pantallas seis minutos después, antes de que un caza F-16 enviado a identificarlo pudiera establecer contacto visual.

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Un helicóptero Mi-24 fue desplegado posteriormente y localizó el probable punto de impacto en una zona sin urbanizar entre las aldeas de Tarnawa Kolonia y Tokary.

La policía confirmó el hallazgo de un cráter de 10 metros de ancho y restos dispersos de un objeto no identificado a unos dos kilómetros de las viviendas más cercanas. No se registraron víctimas ni daños en edificios.

El canciller ucraniano, Andrii Sybiha, fue el primero en señalar públicamente la naturaleza del objeto. “Durante la noche, un misil de crucero ruso Kh-101 cruzó al espacio aéreo polaco como parte del ataque masivo de Rusia contra Ucrania, violando el espacio aéreo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)“, escribió en X.

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Bomberos y policías trabajan en el lugar donde un misil ruso cayó tras violar el espacio aéreo polaco en un campo cerca de la aldea de Tarnawa Kolonia, cerca de Lublin, Polonia, el 30 de julio de 2026 (Jakub Orzechowski/Agencia Wyborcza.pl/via REUTERS)
Bomberos y policías trabajan en el lugar donde un misil ruso cayó tras violar el espacio aéreo polaco en un campo cerca de la aldea de Tarnawa Kolonia, cerca de Lublin, Polonia, el 30 de julio de 2026 (Jakub Orzechowski/Agencia Wyborcza.pl/via REUTERS)

Tusk, más cauteloso, indicó que “todo apunta” a que se trata de ese tipo de misil, pero aclaró que esperará los resultados de la investigación antes de hacer una confirmación oficial. Polonia no ha atribuido formalmente el objeto al arsenal ruso.

El ataque nocturno contra Ucrania fue uno de los más intensos del conflicto: según el Ejército ucraniano, Rusia lanzó 74 misiles —nueve de ellos balísticos— y 284 drones. Seis misiles balísticos, dos de crucero y 17 drones no fueron interceptados e impactaron en distintos objetivos. Las regiones de Leópolis, limítrofe con Polonia, y Dnipropetrovsk fueron las más afectadas. En esta última, un misil balístico destruyó una vivienda y mató a al menos ocho personas, entre ellas tres menores y sus padres, según informaron las autoridades ucranianas y recogió la agencia AP.

Tusk convocó de urgencia una reunión de seguridad con altos mandos del Ministerio de Defensa y se trasladó personalmente al lugar del impacto junto con el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Son solo metros lo que nos separa de esa guerra. Esta noche una vez más nos recuerda a todos que la situación es muy grave y representa una amenaza”, declaró Kosiniak-Kamysz.

El primer ministro subrayó que las fuerzas polacas estaban en condiciones de derribar el proyectil si este hubiera continuado su trayectoria hacia el interior del territorio nacional, y precisó que el Ejército, la Policía y los servicios de inteligencia actuaron “rápida y eficazmente”.

Agentes en el lugar donde cayó el misil (REUTERS/Kuba Stezycki)
Agentes en el lugar donde cayó el misil (REUTERS/Kuba Stezycki)

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, confirmó también la violación del espacio aéreo polaco, según informaron Reuters y AP. Tusk señaló que mantuvo contacto con líderes europeos, todos los cuales expresaron “plena solidaridad” con Varsovia. La fiscalía militar polaca abrió una investigación para determinar con exactitud qué tipo de objeto cayó en la provincia de Lublin.

Sybiha aprovechó el incidente para reclamar un refuerzo urgente de la defensa aérea de Ucrania y para pedir una distensión en las relaciones con Polonia, tensas por los homenajes ucranianos a figuras históricas vinculadas a matanzas de polacos durante la Segunda Guerra Mundial. “Reforzar la defensa aérea de Ucrania ahora es urgente y sirve como garantía de protección para toda la comunidad euroatlántica”, sostuvo el canciller ucraniano en declaraciones recogidas por Reuters.

El incidente en territorio polaco se produjo días después de que Rumania derribara por primera vez drones rusos sobre su propio suelo, un episodio que también encendió las alarmas entre los miembros orientales de la OTAN sobre la extensión del conflicto más allá de las fronteras ucranianas.

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