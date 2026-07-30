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Grillete fiscal: cómo es el esquema que podría provocar el “cierre” del Estado y que anula el sueldo de los principales funcionarios

El Presidente dio detalles de la herramienta que busca impedir que el Congreso apruebe presupuestos deficitarios y responsabilizar a los legisladores por el desbalance de las cuentas públicas

Javier Milei, un hombre de cabello castaño rizado con traje azul oscuro y corbata, sonríe ampliamente mientras sostiene una motosierra roja con la mano derecha. El fondo es azul oscuro
El presidente argentino Javier Milei presentó el Grillete fiscal.
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En el marco de la presentación de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, el presidente Javier Milei anunció en cadena nacional el Grillete fiscal, un proyecto para que el Congreso de la Nación no pueda “votar ni sostener” un Presupuesto deficitario. El objetivo central es mantener el equilibrio de las cuentas públicas por ley y, en caso de incumplirse, podría derivar en el shutdown o “cierre” del Estado.

“¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado", aseguró el mandatario.

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Y continuó: “Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos porque nunca son ellos los que pagan los platos rotos. Por eso, este proyecto va a hacer que el que las hace, finalmente las pague”.

En la práctica, el Grillete fiscal establece que, ante un saldo fiscal negativo sostenido durante varios meses, el Congreso contará con un plazo limitado para restablecer el equilibrio presupuestario. En caso de no logarlo, se activará en forma automática la paralización de todas las actividades no esenciales del Estado.

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Cadena Nacional - Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El presidente presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y el Grillete fiscal junto a sus colaboradores más estrechos. (Captura de video)

Si se materializa este escenario, se suspenderán nuevos gastos, no se aprobarán contratos, no se incorporará personal y quedarán interrumpidas las transferencias discrecionales a las provincias. Además, mientras rija esta medida, el presidente, la vicepresidenta, los legisladores nacionales, los ministros, secretarios y subsecretarios no percibirán sus salarios.

Milei aclaró que el proyecto contempla la protección de las funciones y servicios esenciales de la administración central. En tal sentido, explicó que quedarán excluidos del alcance de la medida las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la atención sanitaria, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otras prestaciones.

“Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que, cuando las cuentas se desordenan, es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad”, añadió el jefe de Estado en su mensaje grabado en Casa Rosada.

Shutdown: el antecedente de EE.UU.

El concepto de shutdown alude a la paralización parcial o total del Estado debido a la ausencia de fondos para sostener las actividades públicas. Este proceso suele iniciarse cuando el presupuesto previsto se agota y no existe una herramienta legal que permita continuar con los gastos estatales.

En Estados Unidos funciona el mecanismo de "cierre" del Estado o shutdown. (REUTERS/Ken Cedeno)
En Estados Unidos funciona el mecanismo de "cierre" del Estado o shutdown. (REUTERS/Ken Cedeno)

En estos escenarios, los gobiernos centrales interrumpen las funciones que no se consideran prioritarias. Esto puede suponer el cierre temporal de dependencias, la suspensión de programas oficiales, la demora en trámites y la imposición de licencias sin goce de sueldo a parte del personal. A diferencia de estas restricciones, los servicios definidos como esenciales —como la seguridad, la justicia y la atención sanitaria— mantienen su actividad, ya que resultan imprescindibles para la estructura fundamental del Estado.

El impacto y la extensión de la clausura temporal varían según las normas de cada país. En ciertos Estados, existen alternativas para evitar la detención total, como la utilización de fondos extraordinarios o prórrogas presupuestarias. En otros, la imposibilidad de aprobar nuevos recursos conduce a la interrupción de una parte significativa de las funciones públicas hasta que se resuelva el desacuerdo que originó la crisis.

El ejemplo más habitual de shutdown se encuentra en Estados Unidos. Allí, el gobierno federal detiene parcialmente sus operaciones si el Congreso no aprueba la legislación de financiamiento antes del inicio del ciclo fiscal o del vencimiento de partidas temporales. Generalmente, el parlamento estadounidense recurre a normas transitorias de financiamiento, conocidas como “stopgap bills”, para evitar el cierre. Sin embargo, la falta de consenso entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha provocado en más de una ocasión la paralización de la administración.

Durante estos cierres, cientos de miles de empleados federales clasificados como no esenciales dejan de trabajar y no perciben salario, mientras que quienes desempeñan tareas indispensables —como el control aéreo, la seguridad fronteriza y el personal militar— deben continuar en funciones, aunque sin cobrar hasta que se restablezca el flujo de fondos. Al mismo tiempo, organismos con financiamiento autónomo, como el Servicio Postal, pueden seguir operando con normalidad. En contraste, la difusión de cifras oficiales, como los informes de empleo o crecimiento económico, se suspende hasta que el gobierno retome su actividad.

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