Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC: “Los países de América Latina que blindaron la independencia del Banco Central derrotaron la inflación”

Luciano Laspina afirmó que la independencia del Banco Central es una condición necesaria para derrotar la inflación en la Argentina

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central aparece como uno de los próximos objetivos económicos del Gobierno. Para Luciano Laspina, sin embargo, el debate trasciende una modificación legislativa. A su juicio, el proyecto busca corregir una debilidad institucional que acompañó a la Argentina durante décadas: la posibilidad de que la autoridad monetaria termine financiando al Estado mediante emisión, un mecanismo que, según sostuvo, estuvo detrás de buena parte de los procesos inflacionarios del país.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, el exdiputado nacional y director ejecutivo de CIPPEC analizó los principales ejes de la iniciativa oficial y planteó que la independencia del Banco Central constituye una condición necesaria para consolidar la estabilidad monetaria. En diálogo con Gonzalo Aziz, recordó que la historia económica argentina estuvo marcada por déficits fiscales que, en distintos momentos, terminaron siendo financiados con emisión.

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“Argentina tiene una historia muy triste de déficit fiscales financiados con endeudamiento y finalmente con emisión monetaria. Le hemos quitado trece ceros a la moneda por culpa de ese proceso”, afirmó.

El director ejecutivo de CIPPEC señaló que la mayoría de los países de América Latina blindó la autonomía de sus bancos centrales y bajó la inflación (Infobae en Vivo)

La deuda pendiente con el Banco Central

Según explicó Laspina, la reforma apunta a cerrar definitivamente esa posibilidad mediante una prohibición más estricta para asistir al Tesoro, un fortalecimiento de la autonomía del Banco Central y mayores responsabilidades para quienes incumplan esas reglas. En ese sentido, resumió que el proyecto busca garantizar “la prohibición absoluta del financiamiento al Tesoro, preservar el valor de la moneda, mayor independencia y responsabilidades más severas”, con el objetivo de blindar institucionalmente el esquema monetario.

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Para el economista, el trasfondo de la discusión es que la Argentina nunca avanzó en una transformación que sí realizaron la mayoría de los países de América Latina luego de atravesar sus propios procesos inflacionarios. Mientras esas economías fortalecieron la independencia de sus bancos centrales y limitaron la posibilidad de financiar al Estado con emisión, sostuvo que el país mantuvo una vulnerabilidad institucional que terminó afectando la estabilidad de la moneda.

“Los países que lograron grabar en piedra la prohibición de financiar al fisco y tener un banco central independiente derrotaron la inflación. Fueron prácticamente todos los países de Latinoamérica, con excepción de Argentina”, sostuvo.

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La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca prohibir el financiamiento al Tesoro mediante emisión monetaria (Captura de video)

Qué hicieron los países que lograron bajar la inflación

Para ilustrar esa diferencia, Laspina recurrió al caso de Perú. Pese a la inestabilidad política que atravesó ese país en los últimos años, señaló que la autonomía del Banco Central permitió preservar una política monetaria consistente por encima de los cambios de gobierno.

“Perú es un caos político absoluto, pero blindó la independencia del Banco Central. Eso permitió que un presidente de izquierda nombrara a un banquero de derecha y que la institución siguiera funcionando al margen de los cambios de gobierno”, explicó.

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También destacó la experiencia de Brasil. Según recordó, uno de los momentos que consolidó la credibilidad de su política monetaria fue la decisión de Luiz Inácio Lula da Silva de respetar la autonomía de la autoridad monetaria pese a mantener diferencias con su conducción.

“La estabilidad de Brasil se consolidó cuando Lula decidió mantener al presidente del Banco Central más allá de las diferencias ideológicas”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que trasladar ese esquema a la Argentina requerirá construir consensos políticos de largo plazo. En su opinión, la fuerte polarización dificulta alcanzar acuerdos que sobrevivan a los cambios de gobierno y consoliden instituciones verdaderamente independientes.

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“No está en nuestro ADN institucional aceptar naturalmente que el Banco Central tenga independencia”, señaló.

Laspina citó el caso de Perú para destacar que la autonomía del Banco Central sostuvo la política monetaria pese a la inestabilidad política (Infobae en Vivo)

Las reglas que busca fijar la reforma

En ese contexto, Laspina explicó que uno de los cambios más relevantes será reforzar la estabilidad de las autoridades de la entidad. El mecanismo de designación del presidente del Banco Central seguiría siendo el actual —propuesta del Poder Ejecutivo y aprobación del Senado—, pero su remoción pasaría a requerir un juicio político, una modificación que, según consideró, busca proteger a la institución de eventuales presiones políticas.

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“La idea es darle independencia al presidente del Banco Central para que nadie pueda apretarlo desde la política”, sostuvo.

Esa misma lógica, agregó, explica otro de los puntos que considera centrales dentro del proyecto: la incorporación de sanciones para quienes incumplan la prohibición de financiar al Tesoro mediante emisión. A su entender, no se trata únicamente de endurecer las consecuencias legales, sino de elevar el costo institucional de alterar esas reglas y dificultar que puedan modificarse sin un amplio consenso político.

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“Es probablemente el punto más importante de la reforma, porque vuelve mucho más difícil cambiar estas reglas por otra vía. Si alguien quiere imprimir dinero para financiar al fisco, tendrá que asumir esa responsabilidad y discutirlo en el Congreso”, afirmó.

La reforma del Banco Central prevé que la remoción de su presidente requiera juicio político para limitar las presiones de la política (NA)

Como parte de ese objetivo, el economista sostuvo que la iniciativa también buscará limitar otros mecanismos que históricamente permitieron asistir al Tesoro. Entre ellos mencionó las denominadas utilidades contables del Banco Central, que pueden surgir por la revaluación de activos como el oro o las reservas internacionales sin representar un ingreso efectivo de recursos.

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Según explicó, esas diferencias patrimoniales fueron utilizadas en distintos momentos para justificar transferencias al Estado que luego derivaron en emisión monetaria.

“Porque el oro vale más no significa que haya entrado plata. Sin embargo, muchas veces sobre esas ganancias contables se imprimieron billetes. Ese mecanismo se utilizó durante años”, advirtió.

La apuesta a la credibilidad

Más allá de los aspectos técnicos de la reforma, Laspina sostuvo que el principal impacto estaría en la credibilidad de la política económica. A su juicio, cuanto más difícil resulte para cualquier administración recurrir al Banco Central para financiar el gasto público, mayor será la previsibilidad sobre el rumbo monetario y más sostenible podrá ser el proceso de desinflación.

Laspina consideró que reglas más estrictas para el Banco Central pueden aumentar la credibilidad y acelerar la reducción de la inflación (Captura de video)

“Esto debería acelerar la reducción de la inflación porque aumenta la credibilidad. Tener reglas claras hace que el horizonte también sea más claro”, afirmó.

En la misma línea, Martín Tetaz señaló durante la entrevista que un marco institucional más sólido también reduce la incertidumbre política, al hacer que las expectativas económicas dependan menos del resultado de cada elección.

Para Laspina, el desafío de fondo no consiste únicamente en aprobar una nueva Carta Orgánica, sino en construir una institución capaz de sostener las mismas reglas con independencia del signo político de los gobiernos. En ese sentido, consideró que fortalecer la autonomía del Banco Central no resolverá por sí solo los problemas estructurales de la economía argentina, pero sí puede convertirse en una condición indispensable para evitar que la emisión vuelva a utilizarse como respuesta a los desequilibrios fiscales.

“Si el Estado tiene un problema de financiamiento, tiene que resolverlo reduciendo el déficit o consiguiendo crédito. No puede volver a hacerlo emitiendo dinero”, concluyó.

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