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La lluvia altera la conducta de aves, anfibios, mamíferos e insectos según su estrategia de supervivencia

El pelaje mojado puede derivar en hipotermia para algunos animales, mientras otros aprovechan el suelo reblandecido para excavar raíces y tubérculos, una divergencia que refleja cómo cada especie adapta su comportamiento al entorno húmedo

Close-up de un grupo de ranas y sapos sobre hojas verdes, con sus cuerpos cubiertos de gotas de agua bajo una iluminación focalizada.
La lluvia altera la conducta animal en aves, anfibios, mamíferos e insectos según la humedad, la temperatura, el terreno y la disponibilidad de alimento (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La conducta animal con lluvia cambia entre especies: para unas, el agua implica refugio y menor exposición; para otras, abre oportunidades de alimento, reproducción o caza. Según Weird Animal News, esa variación responde a ajustes de supervivencia ligados a la humedad, la temperatura, el terreno y la disponibilidad de comida.

Cuando empieza a llover, cambian el paisaje, las rutinas y los desplazamientos de muchas especies. Para varios animales, el agua supone a la vez riesgo y oportunidad. El texto de Weird Animal News señala que ese conjunto de variaciones activa estrategias de adaptación para sostener la supervivencia. La respuesta depende del grupo animal y del modo en que cada especie se relaciona con un entorno húmedo.

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Cómo responden las aves a la lluvia

Seis gorriones posados en el alero de un tejado. Gotas de lluvia caen sobre los pájaros y el tejado. Fondo urbano desenfocado.
Patos y otras aves acuáticas mantienen su actividad durante la lluvia porque sus plumas impermeables las mantienen secas y aisladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aves muestran respuestas distintas según la especie y la intensidad del aguacero. Algunas, como el gorrión común, buscan refugio cuando la lluvia cada vez es más fuerte. Otras aprovechan el momento para alimentarse. Petirrojos y zorzales se activan durante y después de la lluvia en busca de lombrices que salen a la superficie cuando el suelo queda empapado.

Hay especies para las que el agua no supone una interrupción relevante. Patos y otras aves acuáticas mantienen sus actividades habituales gracias a sus plumas impermeables, que las conservan secas y aisladas.

Anfibios y mamíferos ante el tiempo lluvioso

Los anfibios suelen mostrarse más activos con lluvia. Ranas y sapos necesitan mantener la piel húmeda para respirar y regular su temperatura corporal.

Un sapo de color verde grisáceo con piel rugosa se posa en la tierra de un desierto. Piedras pequeñas y vegetación seca rodean al animal.
La estación lluviosa puede activar migraciones de anfibios en regiones tropicales para asegurar a la siguiente generación un entorno con abundante agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las noches lluviosas también favorecen sus llamadas reproductivas. El aumento de la humedad y la disponibilidad de agua crea condiciones propicias para depositar huevos, por lo general en el agua, según un dato citado por Weird Animal News a partir de Animal Scene.

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En regiones tropicales, la lluvia puede activar migraciones de ciertas especies de anfibios. Esos desplazamientos suelen coincidir con la estación lluviosa para asegurar a la siguiente generación un entorno con abundante agua.

Entre los mamíferos también hay respuestas divergentes. Ciervos y conejos suelen resguardarse cuando la lluvia es intensa, ya que el pelaje mojado puede derivar en hipotermia. No todos evitan el mal tiempo. Los jabalíes buscan alimento durante tormentas porque el suelo reblandecido les facilita encontrar raíces y tubérculos.

Un conejo blanco con orejas grandes y ojos oscuros está sentado en un prado verde con flores blancas, moradas y rocas con musgo.
Los conejos buscan refugio ante la lluvia fuerte porque el pelaje mojado puede afectar su temperatura corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lluvia también puede favorecer a los depredadores. Lobos y grandes felinos pueden cazar durante o después del aguacero, ya que sus presas pueden estar más activas o menos atentas y el ruido del agua dificulta percibir su aproximación.

El papel de los insectos y el efecto de la lluvia en el ecosistema

Los insectos responden con una diversidad similar. Algunas hormigas cierran sus nidos para evitar inundaciones, mientras ciertas mariposas buscan cobijo bajo hojas u otras cubiertas.

Para otras especies, la lluvia abre una oportunidad reproductiva. Los mosquitos usan los charcos que deja el agua para depositar huevos. También hay insectos que se activan tras el aguacero. Las luciérnagas incrementan su actividad con más humedad, una condición que puede intensificar sus señales bioluminiscentes para atraer pareja.

Varias hormigas de color marrón rojizo rodean una larva de mariposa verde sobre el tallo de una planta, con hojas verdes desenfocadas al fondo.
Los insectos cambian su conducta con la lluvia: hormigas y mariposas buscan protección, los mosquitos usan charcos para poner huevos y las luciérnagas aumentan su actividad con la humedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el periódico, estos cambios no se limitan a conductas aisladas. Cuando la lluvia saca insectos a la superficie, aporta alimento a las aves y al mismo tiempo ayuda a contener las poblaciones de esos invertebrados.

Los efectos también avanzan por otras capas del ambiente. La lluvia influye en el crecimiento de las plantas, y ese cambio repercute en herbívoros y en los depredadores que dependen de ellos. En ese sentido, aseguran que los granjeros pueden fijarse en la conducta animal para anticipar cambios del tiempo. También señala que conservacionistas pueden usar ese conocimiento para proteger especies vulnerables en fases delicadas como la reproducción.

Al final, la lluvia actúa como una pieza básica en muchos ecosistemas. Lo que altera en aves, anfibios, mamíferos e insectos ayuda a sostener relaciones de equilibrio en toda la red de vida.

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