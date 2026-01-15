Presentan una tecnología capaz de producir teléfonos más delgados y livianos que los actuales

La tecnología utiliza vibraciones microscópicas para filtrar y transmitir señales en dispositivos móviles. (Reuters)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Colorado Boulder, la Universidad de Arizona y los Laboratorios Nacionales Sandia ha desarrollado una nueva tecnología basada en un láser de fonones de onda acústica superficial (SAW) que permite fabricar teléfonos inteligentes más delgados, livianos y eficientes.

Este avance consiste en la generación de diminutas vibraciones en la superficie de un microchip, comparables a terremotos microscópicos, capaces de transformar la arquitectura interna de los dispositivos móviles.

La tecnología se apoya en ondas acústicas superficiales, un fenómeno que produce vibraciones únicamente en la capa superior de los materiales. Estas vibraciones, similares a las ondas sísmicas pero a escala microscópica, ya forman parte del funcionamiento de los teléfonos actuales, especialmente en los sistemas de filtrado de señales. Cada vez que un usuario envía un mensaje de texto o utiliza el GPS, su dispositivo utiliza estas ondas para limpiar las señales de interferencias y garantizar la claridad de los datos.

El avance elimina la necesidad de múltiples chips independientes en los celulares actuales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La diferencia fundamental reside en la capacidad de la nueva tecnología para integrar todas las funciones de filtrado y transmisión en un solo microchip. Alexander Wendt, estudiante de posgrado en la Universidad de Arizona y autor principal del estudio, explicó que este avance permite que las vibraciones actúen como filtros de alta precisión, eliminando la necesidad de múltiples componentes y reduciendo significativamente el tamaño y peso de los teléfonos.

“Piense en ello como las ondas de un terremoto, solo que en la superficie de un pequeño chip”, detalló Wendt en un comunicado.

Actualmente, los teléfonos inteligentes contienen varios chips independientes para filtrar y transmitir señales, y los sistemas SAW tradicionales operan cerca de los 4 gigahercios. Esto implica un diseño voluminoso y una alta demanda de energía. El nuevo láser de fonones permite integrar todas estas funciones en un dispositivo de apenas medio milímetro de longitud, que alcanza frecuencias de 1 gigahercio y puede escalar hacia cientos de gigahercios.

El nuevo láser de fonones permite integrar funciones de radiofrecuencia en un microchip de medio milímetro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño del dispositivo se inspira en la mecánica de los láseres de diodo, ampliamente utilizados en la industria electrónica. El equipo de investigación fabricó un microchip compuesto por una base de silicio, una capa superior de niobato de litio —material piezoeléctrico que convierte energía eléctrica en movimiento físico— y una película delgada de arseniuro de indio y galio para optimizar la conducción electrónica.

Esta combinación permite que las vibraciones en la superficie interactúen directamente con electrones de alta velocidad y amplifiquen las ondas acústicas.

Matt Eichenfield, investigador principal, señaló que el objetivo fue crear un equivalente del láser de diodo para las ondas acústicas superficiales. El funcionamiento consiste en reflejar y reforzar las vibraciones dentro del microchip, incrementando su intensidad con cada ciclo al recibir energía de una batería convencional. Este diseño compacto elimina la necesidad de fuentes de energía complejas, facilitando la miniaturización de los dispositivos.

El desarrollo abre la puerta a teléfonos con mayor autonomía y velocidades inalámbricas superiores. (Imagen ilustrativa)

El desarrollo permite a los ingenieros concentrar todos los módulos de radiofrecuencia —receptores, filtros y transmisores— en un solo microchip. Este avance abre la puerta a teléfonos inteligentes más delgados y ligeros, con baterías de mayor autonomía y velocidades de transmisión inalámbrica superiores a las actuales. El teléfono móvil se transforma en un sistema mucho más simple y eficiente, con potencial para superar los límites del diseño y el rendimiento en la industria de la telefonía.