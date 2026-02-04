Tecno

Así funciona el “espejo de IA”, la aplicación para que las personas ciegas se conozcan más

La inteligencia artificial permite acceder a información detallada sobre su apariencia y su entorno

Guardar
Las aplicaciones de IA ofrecen
Las aplicaciones de IA ofrecen a personas ciegas la posibilidad de recibir descripciones precisas sobre su apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la inteligencia artificial a aplicaciones como Be My Eyes ha transformado la manera en que las personas ciegas acceden a información sobre su entorno y sobre sí mismas. A través del reconocimiento de imágenes y procesamiento inteligente, la tecnología permite que usuarios sin visión reciban descripciones detalladas, opiniones y consejos sobre su aspecto físico.

Para muchas personas, estas herramientas funcionan como un verdadero “espejo de IA”, un recurso que hasta hace pocos años parecía inalcanzable.

De las descripciones básicas a la retroalimentación crítica

Durante mucho tiempo, la idea de que una persona ciega pudiera tener un “espejo” fue considerada imposible. Lucy Edwards, creadora de contenido y activista ciega, relata a la BBC cómo la IA revolucionó su rutina diaria: tras su ritual de cuidado de la piel, toma una foto y la envía a una aplicación basada en IA que le devuelve una evaluación de su apariencia. “De repente tenemos acceso a toda esta información sobre nosotras mismas; esto cambia nuestras vidas”, cuenta.

Herramientas como Be My Eyes
Herramientas como Be My Eyes y Envision han transformado la relación de las personas ciegas con su imagen corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus inicios, las aplicaciones especializadas ofrecían apenas descripciones básicas, limitadas a frases cortas. Envision, una de las pioneras en el desarrollo de estas herramientas, comenzó describiendo textos impresos y luego evolucionó hasta incluir modelos avanzados capaces de analizar imágenes y proporcionar retroalimentación compleja. Hoy, estas soluciones permiten a los usuarios recibir opiniones sobre su maquillaje, atuendo o incluso comparaciones con estándares de belleza tradicionales.

Sin embargo, la opinión de la IA puede impactar emocionalmente. La investigadora Helena Lewis-Smith, de la Universidad de Bristol, advierte que la búsqueda de retroalimentación constante puede afectar la satisfacción corporal, igual que ocurre en personas videntes. La IA no solo describe la realidad, sino que también introduce comparaciones y valoraciones que pueden reforzar inseguridades.

El impacto de la comparación y los estándares de belleza

Las aplicaciones de “espejo de IA” pueden calificar a los usuarios según lo que los algoritmos consideran atractivo, con base en datos entrenados principalmente en modelos occidentales y eurocéntricos. Esto abre la puerta a una exposición inédita a estándares de belleza, antes inalcanzables para quienes no podían verse en un espejo.

Expertos alertan sobre los posibles
Expertos alertan sobre los posibles efectos negativos de los estándares de belleza transmitidos por la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucy Edwards explica que la IA le permite obtener detalles y calificaciones que nunca había imaginado posibles. Sin embargo, expertos como Meryl Alper, de la Universidad Northeastern, advierten que la imagen corporal es compleja y la IA no es capaz de contextualizar ni de entender la individualidad. “La IA tiende a describir todo en términos visuales muy estrictos, lo que puede llevar a la insatisfacción si la descripción no encaja con la realidad o ignora factores culturales y personales”, señala.

Los riesgos no solo incluyen la comparación con ideales poco realistas, sino también la posibilidad de recibir información inexacta debido a los sesgos de los algoritmos. Además, la presión por alcanzar ciertos estándares puede incrementar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.

Poder, confianza y los límites de la tecnología

El control sobre la información que la IA entrega es una de las principales virtudes de estas herramientas. Los usuarios pueden solicitar descripciones detalladas, breves, románticas o incluso en formato de poema. Sin embargo, la posibilidad de influir en el tipo de retroalimentación también puede convertirse en un arma de doble filo, especialmente si la IA refuerza inseguridades o valida percepciones negativas sobre la propia imagen.

Usuarios destacan que la IA
Usuarios destacan que la IA les brinda acceso a información antes inalcanzable sobre su aspecto físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro desafío es la precisión de las descripciones. Joaquín Valentinuzzi, usuario ciego, señala que la IA a veces proporciona detalles equivocados sobre su apariencia, lo que puede generar confusión o inseguridad. Para contrarrestar esto, algunas aplicaciones recurren a agentes humanos que verifican la exactitud de la información, aunque la mayoría de los servicios aún dependen exclusivamente de la IA.

Expertos coinciden en que todavía no existe suficiente investigación sobre los efectos emocionales y psicológicos de estos “espejos inteligentes”. Para muchas personas ciegas, la experiencia resulta empoderadora y desconcertante al mismo tiempo.

Lucy Edwards resume la sensación compartida por varios entrevistados: a pesar de los desafíos, la IA permite acceder a experiencias que antes parecían fuera de alcance. “Cuantos más robots nos describan fotos, nos guíen, nos ayuden con las compras, más felices seremos. Estas son cosas que pensamos que habíamos perdido y ahora la tecnología nos permite tenerlas”, afirma.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialPersonas ciegasAplicacionesTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Spotify presenta nuevas funciones para letras de las canciones: traducciones y acceso sin conexión

Las mejoras de Spotify buscan hacer más accesible la experiencia musical para millones de usuarios

Spotify presenta nuevas funciones para

La función del iPhone que te salva cuando no encuentras tus AirPods

Si extravías tus auriculares de Apple en la calle, la app Buscar te permite marcarlos como perdidos

La función del iPhone que

Las carreras universitarias con más salida laboral para la Generación Z en 2026, según la IA

Gemini y ChatGPT coinciden en que el futuro profesional de la Gen Z está marcado por la tecnología, la sostenibilidad, la salud y los negocios digitales

Las carreras universitarias con más

Mark Zuckerberg revela qué música oía al crear Facebook: Linkin Park y Daft Punk en la lista

La playlist de Spotify tiene canciones como ‘Like a Stone’ de Audioslave y ‘The Reason’ de Hoobastank

Mark Zuckerberg revela qué música

A qué horas usar la lavadora para ahorrar energía en casa

Lo ideal es lavar la ropa muy temprano por la mañana, ya que se evita coincidir con las horas punta, es decir, cuando la demanda de electricidad y el coste por kilovatio aumentan

A qué horas usar la
DEPORTES
El impensado conflicto que se

El impensado conflicto que se desató con el árbitro que le pidió matrimonio a su novio durante un partido en Alemania

La trama desconocida del pase trunco de Mauro Icardi a la Juventus: mensajes que no existieron y un gesto

Una estrella del básquet confesó que quiere posar para Playboy y espera la aprobación de su novio: “Solo si está de acuerdo”

El corte de luz que desató el caos en la primera prueba de los JJOO de invierno: “Tenemos la primera anécdota”

La predicción sobre Alpine que ilusiona a los fanáticos y un polémico análisis sobre cómo le irá a Colapinto en la F1

TELESHOW
Nicole Neumann mostró su apoyo

Nicole Neumann mostró su apoyo a Manu Urcera en la previa de su primera carrera del año: “Con compañía especial”

Virginia Gallardo reutilizó sus carteles de propaganda política para hacer refugios para perros callejeros

Murió Juan Carlos Velázquez, recordado como El Mini de Duro de domar

Beto Casella y Marcela Tauro recordaron su apasionado romance: “Ella era una especie de Luciano Castro femenino”

El contundente descargo de Melody Luz por los ataques a su imagen: “Son realmente insoportables”

INFOBAE AMÉRICA

La Eurocámara reanudó la tramitación

La Eurocámara reanudó la tramitación del acuerdo comercial con Estados Unidos tras el repliegue de Trump sobre Groenlandia

Proyecto académico en Galápagos reveló rutas migratorias del tiburón ballena en el Pacífico oriental

Daniel Noboa promovió las fortalezas productivas de Ecuador en foro económico en Dubái

Panamá inicia construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico con inversión de $72 millones

Estados Unidos atacó posiciones del Estado Islámico en Siria