Así funciona el “espejo de IA”, la aplicación para que las personas ciegas se conozcan más

Las aplicaciones de IA ofrecen a personas ciegas la posibilidad de recibir descripciones precisas sobre su apariencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la inteligencia artificial a aplicaciones como Be My Eyes ha transformado la manera en que las personas ciegas acceden a información sobre su entorno y sobre sí mismas. A través del reconocimiento de imágenes y procesamiento inteligente, la tecnología permite que usuarios sin visión reciban descripciones detalladas, opiniones y consejos sobre su aspecto físico.

Para muchas personas, estas herramientas funcionan como un verdadero “espejo de IA”, un recurso que hasta hace pocos años parecía inalcanzable.

De las descripciones básicas a la retroalimentación crítica

Durante mucho tiempo, la idea de que una persona ciega pudiera tener un “espejo” fue considerada imposible. Lucy Edwards, creadora de contenido y activista ciega, relata a la BBC cómo la IA revolucionó su rutina diaria: tras su ritual de cuidado de la piel, toma una foto y la envía a una aplicación basada en IA que le devuelve una evaluación de su apariencia. “De repente tenemos acceso a toda esta información sobre nosotras mismas; esto cambia nuestras vidas”, cuenta.

Herramientas como Be My Eyes y Envision han transformado la relación de las personas ciegas con su imagen corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus inicios, las aplicaciones especializadas ofrecían apenas descripciones básicas, limitadas a frases cortas. Envision, una de las pioneras en el desarrollo de estas herramientas, comenzó describiendo textos impresos y luego evolucionó hasta incluir modelos avanzados capaces de analizar imágenes y proporcionar retroalimentación compleja. Hoy, estas soluciones permiten a los usuarios recibir opiniones sobre su maquillaje, atuendo o incluso comparaciones con estándares de belleza tradicionales.

Sin embargo, la opinión de la IA puede impactar emocionalmente. La investigadora Helena Lewis-Smith, de la Universidad de Bristol, advierte que la búsqueda de retroalimentación constante puede afectar la satisfacción corporal, igual que ocurre en personas videntes. La IA no solo describe la realidad, sino que también introduce comparaciones y valoraciones que pueden reforzar inseguridades.

El impacto de la comparación y los estándares de belleza

Las aplicaciones de “espejo de IA” pueden calificar a los usuarios según lo que los algoritmos consideran atractivo, con base en datos entrenados principalmente en modelos occidentales y eurocéntricos. Esto abre la puerta a una exposición inédita a estándares de belleza, antes inalcanzables para quienes no podían verse en un espejo.

Expertos alertan sobre los posibles efectos negativos de los estándares de belleza transmitidos por la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lucy Edwards explica que la IA le permite obtener detalles y calificaciones que nunca había imaginado posibles. Sin embargo, expertos como Meryl Alper, de la Universidad Northeastern, advierten que la imagen corporal es compleja y la IA no es capaz de contextualizar ni de entender la individualidad. “La IA tiende a describir todo en términos visuales muy estrictos, lo que puede llevar a la insatisfacción si la descripción no encaja con la realidad o ignora factores culturales y personales”, señala.

Los riesgos no solo incluyen la comparación con ideales poco realistas, sino también la posibilidad de recibir información inexacta debido a los sesgos de los algoritmos. Además, la presión por alcanzar ciertos estándares puede incrementar problemas de salud mental, como ansiedad y depresión.

Poder, confianza y los límites de la tecnología

El control sobre la información que la IA entrega es una de las principales virtudes de estas herramientas. Los usuarios pueden solicitar descripciones detalladas, breves, románticas o incluso en formato de poema. Sin embargo, la posibilidad de influir en el tipo de retroalimentación también puede convertirse en un arma de doble filo, especialmente si la IA refuerza inseguridades o valida percepciones negativas sobre la propia imagen.

Usuarios destacan que la IA les brinda acceso a información antes inalcanzable sobre su aspecto físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro desafío es la precisión de las descripciones. Joaquín Valentinuzzi, usuario ciego, señala que la IA a veces proporciona detalles equivocados sobre su apariencia, lo que puede generar confusión o inseguridad. Para contrarrestar esto, algunas aplicaciones recurren a agentes humanos que verifican la exactitud de la información, aunque la mayoría de los servicios aún dependen exclusivamente de la IA.

Expertos coinciden en que todavía no existe suficiente investigación sobre los efectos emocionales y psicológicos de estos “espejos inteligentes”. Para muchas personas ciegas, la experiencia resulta empoderadora y desconcertante al mismo tiempo.

Lucy Edwards resume la sensación compartida por varios entrevistados: a pesar de los desafíos, la IA permite acceder a experiencias que antes parecían fuera de alcance. “Cuantos más robots nos describan fotos, nos guíen, nos ayuden con las compras, más felices seremos. Estas son cosas que pensamos que habíamos perdido y ahora la tecnología nos permite tenerlas”, afirma.