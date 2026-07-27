Brasil y Corea del Sur crearon un grupo de trabajo para destrabar acuerdo comercial con el Mercosur

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung (i), posa junto a su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras una reunión bilateral este lunes, en Brasilia (Brasil) EFE/ Andre Borges

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Brasil y Corea del Sur acordaron este lunes crear un grupo de trabajo bilateral para acelerar las negociaciones de un acuerdo comercial entre el país asiático y el Mercosur, estancadas desde hace años. El anuncio se produjo en Brasilia, durante la visita de Estado del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula designó al vicepresidente Geraldo Alckmin para encabezar la delegación brasileña en las conversaciones. Del lado surcoreano, la coordinación quedará a cargo de Hong Ik-pyo, secretario jefe de Asuntos Políticos de la Presidencia, con funciones equivalentes a las de un ministro de Relaciones Institucionales. “Decidimos crear un grupo de trabajo que va a identificar las sensibilidades de ambos lados y evitar que se conviertan en obstáculos para la reanudación de las negociaciones de un acuerdo del Mercosur con Corea”, declaró Lula ante la prensa, según recogieron medios brasileños.

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Lee Jae-myung, por su parte, calificó el pacto de prioridad ineludible. “En un momento de tantas incertidumbres en el ámbito comercial, nuestro acuerdo entre Brasil y Corea no puede esperar más, es para ahora”, afirmó el mandatario surcoreano, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.

Las tratativas para un tratado de libre comercio entre el Mercosur y Corea del Sur se lanzaron formalmente en 2018, pero quedaron congeladas durante años por diferencias en materia agrícola e industrial. El impulso actual se enmarca en un contexto más amplio de reconfiguración del comercio internacional, marcado por los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, que han llevado a varios países a buscar nuevos socios y reducir su dependencia del mercado estadounidense.

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FOTO DE ARCHIVO: Vehículos de KIA Motors aparcados para su exportación, en un puerto de Pyeongtaek, Corea del Sur. 31 de julio de 2025 REUTERS/Kim Hong-Ji

Corea del Sur fue en 2025 el cuarto mayor socio comercial de Brasil en Asia y el quinto destino de las exportaciones brasileñas hacia la región, según datos difundidos por el Gobierno brasileño. El país asiático ocupa además el puesto 19 entre los mayores inversores extranjeros en Brasil. Para Seúl, un acuerdo con el bloque sudamericano —integrado también por Argentina, Paraguay y Uruguay— representa una vía de acceso a un mercado consumidor de gran escala en momentos en que sus empresas buscan diversificar cadenas de suministro.

Durante el encuentro, ambos gobiernos firmaron memorandos de entendimiento en áreas como minerales críticos, semiconductores, inteligencia artificial, cooperación aeroespacial y transición energética. Lee subrayó el interés surcoreano en asegurar el suministro de minerales estratégicos para su industria electrónica, mientras que Brasil busca ganar terreno en el mercado surcoreano de carnes. Lula anunció que en agosto llegará a Brasil una misión sanitaria de Corea del Sur para evaluar a los frigoríficos brasileños, paso considerado clave para habilitar mayores exportaciones cárnicas.

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El encuentro se produjo cinco meses después de que Lula visitara Seúl, en febrero, en la primera visita de Estado de un presidente brasileño a Corea del Sur en más de dos décadas. En aquella ocasión, Lula ya había respaldado la intención surcoreana de reactivar las negociaciones con el Mercosur. La creación formal del grupo de trabajo bilateral marca ahora el primer paso concreto desde aquel compromiso.

El Mercosur ha priorizado en los últimos años el cierre de acuerdos comerciales para compensar la incertidumbre generada por la política arancelaria de Washington. El bloque selló en 2024 un pacto con la Unión Europea tras más de dos décadas de negociaciones y mantiene acuerdos vigentes con los cuatro países de la Asociación Europea de Libre Comercio: Suiza, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Brasil también negocia en paralelo con China la posibilidad de un acuerdo comercial entre el gigante asiático y el bloque sudamericano, según confirmó Lula tras una conversación telefónica con el presidente Xi Jinping mantenida el mismo lunes.

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El ritmo que tome el nuevo grupo de trabajo dependerá de la capacidad de ambas partes para resolver las sensibilidades agrícolas e industriales que frenaron el proceso desde 2018, en un escenario donde la urgencia geopolítica pesa ahora más que en años anteriores.