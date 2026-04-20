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Olvídate del móvil: así las Meta Ray-Ban identifican canciones y traducen al instante

La interpretación instantánea se activa diciendo la frase “Hey Meta, inicia la traducción en vivo”

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El potencial de las Meta Ray-Ban se manifiesta en tareas cotidianas que antes requerían sacar el móvil del bolsillo. REUTERS/Manuel Orbegozo
El potencial de las Meta Ray-Ban se manifiesta en tareas cotidianas que antes requerían sacar el móvil del bolsillo. REUTERS/Manuel Orbegozo

Las Meta Ray-Ban han ampliado considerablemente las posibilidades de las gafas inteligentes, yendo mucho más allá de las funciones tradicionales como tomar fotografías o responder preguntas simples.

Entre las capacidades menos conocidas, destacan la identificación de música, la traducción instantánea de idiomas y el escaneo de códigos QR, todo mediante comandos de voz y sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Estas características convierten a las Meta Ray-Ban en una herramienta práctica para el día a día, adaptándose a situaciones donde tener las manos libres aporta un valor diferencial.

Funciones avanzadas de Meta Ray-Ban: música, traducción y escaneo de códigos QR

El potencial de las Meta Ray-Ban se manifiesta en tareas cotidianas que antes requerían sacar el móvil del bolsillo. Identificar la canción que suena en un restaurante o en una tienda es posible gracias a su integración con la aplicación Meta View, que utiliza la tecnología de Shazam.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, luce los lentes Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso presentando la nueva línea de gafas inteligentes. REUTERS/Carlos Barria
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, luce los lentes Meta Ray-Ban Display mientras pronuncia un discurso presentando la nueva línea de gafas inteligentes. REUTERS/Carlos Barria

Basta con un comando de voz para que las gafas reconozcan la música y envíen la información directamente al usuario, sin interrumpir la actividad en curso.

Para activar la función de Shazam en las gafas Meta Ray-Ban, primero es necesario acceder a la aplicación Meta View y seleccionar el icono correspondiente al dispositivo, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla. Después, dentro del menú de opciones, hay que ingresar en la sección de conexiones de aplicaciones y elegir Shazam para completar la vinculación.

Una vez realizada la configuración, el usuario puede identificar cualquier canción que esté sonando en el entorno simplemente pronunciando el comando de voz: “Oye Meta, ¿qué canción es esta?”. Las gafas reconocen la música automáticamente, sin requerir intervención manual.

Ray-Ban
Gafas inteligentes modelo Ray-Ban Meta Headliner - crédito Ray-Ban

Esta herramienta resulta especialmente práctica en situaciones donde sacar el teléfono sería incómodo, como en tiendas, restaurantes o eventos concurridos. El reconocimiento se realiza de manera discreta, permitiendo al usuario seguir con sus actividades sin interrupciones.

La traducción de idiomas en tiempo real es otra de las funciones que diferencian a estas gafas inteligentes. Al activar la traducción a través de un comando específico, las Meta Ray-Ban escuchan una conversación en lengua extranjera y reproducen la traducción por medio de sus altavoces.

Esto permite mantener la interacción visual durante el diálogo, ya que no es necesario consultar la pantalla del teléfono. Además, la opción de descargar idiomas y almacenarlos localmente en las gafas asegura que la función esté disponible incluso en ausencia de conexión a internet.

Una característica clave de las Meta Ray-Ban Display es su pantalla integrada en el cristal derecho que permite visualizar información en tiempo real sin obstruir la visión. REUTERS/Carlos Barría
Una característica clave de las Meta Ray-Ban Display es su pantalla integrada en el cristal derecho que permite visualizar información en tiempo real sin obstruir la visión. REUTERS/Carlos Barría

La traducción en tiempo real se puede habilitar al pronunciar la frase “Hey Meta, inicia la traducción en vivo”. A partir de ese momento, las gafas escuchan el audio y reproducen la traducción directamente a través de sus altavoces integrados.

El escaneo de códigos QR es una solución eficiente para acceder a menús, registros o enlaces web sin recurrir al teléfono. Al enfocar un código y utilizar el comando de voz adecuado, las Meta Ray-Ban capturan la información y la envían como notificación al móvil.

Al mirar un código QR y decir “Hey Meta, escanea esto”, las gafas utilizan su cámara para captar el código y procesarlo de inmediato. El enlace obtenido se envía automáticamente al teléfono del usuario en forma de notificación, que puede abrirse con un solo toque para acceder directamente desde el navegador.

Esta función es compatible con todo tipo de códigos QR, ya sean menús de restaurantes, inscripciones a eventos, pagos o enlaces web. Al no requerir el uso del teléfono en ese momento, resulta especialmente práctica cuando las manos están ocupadas o durante tareas donde manipular el móvil sería incómodo.

Ray-ban
Gafas inteligentes Ray-Ban Meta Skyler - crédito Ray-Ban

Cómo los comandos de voz optimizan el uso de las gafas inteligentes

La gestión de todas estas funciones se realiza mediante comandos de voz, eliminando la necesidad de tocar el teléfono o la propia montura de las gafas. La aplicación Meta View centraliza la configuración de servicios como Shazam o la descarga de paquetes de idiomas para las traducciones fuera de línea.

Esto permite personalizar la experiencia según las necesidades del usuario y garantiza el acceso a las capacidades avanzadas sin complicaciones técnicas.

El sistema de notificaciones y la integración fluida entre las gafas y el teléfono refuerzan el carácter práctico de estos dispositivos. El flujo de información entre ambos equipos es inmediato y transparente, facilitando la gestión de tareas cotidianas con mayor eficiencia.

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