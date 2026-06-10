Tecno

Tus gafas de Meta ya no sabrán a quién miras: eliminan polémica función de identidad

La supresión del código correspondiente a ‘NameTag’ incluyó no solo el software de reconocimiento facial, sino también todos los componentes que permitían su ejecución

Guardar
Google icon
Gafas de Meta - gafas - reconocimiento facial - tecnología - 9 de junio
La herramienta tenía la capacidad de transformar los rostros captados por la cámara de las gafas en firmas biométricas únicas. Europa Press

Meta ha decidido retirar de manera discreta el código relacionado con el reconocimiento facial, conocido internamente como ‘NameTag’, de su aplicación Meta AI para gafas inteligentes. Esta decisión llega después de que un informe revelara la presencia de esta función, que permitía identificar personas a través de la cámara incorporada en el dispositivo.

La empresa sostiene que la tecnología no llegó a estar activa y que aún no se ha tomado una resolución definitiva sobre su implementación futura.

PUBLICIDAD

Reconocimiento facial en gafas inteligentes: el caso de ‘NameTag’ en Meta AI

El descubrimiento de la función ‘NameTag’ en la aplicación complementaria de Meta para sus gafas inteligentes generó una ola de inquietud en torno a la privacidad y el uso de datos biométricos. La herramienta, que había comenzado a implementarse en enero pasado, tenía la capacidad de transformar los rostros captados por la cámara de las gafas en firmas biométricas únicas.

El descubrimiento de la función ‘NameTag’ en la aplicación complementaria de Meta para sus gafas inteligentes generó una ola de inquietud. Europa Press
El descubrimiento de la función ‘NameTag’ en la aplicación complementaria de Meta para sus gafas inteligentes generó una ola de inquietud. Europa Press

Este desarrollo fue revelado por un informe que detallaba cómo la función estaba incluida de forma discreta en la aplicación descargada en más de cincuenta millones de teléfonos inteligentes.

PUBLICIDAD

A pesar de su inclusión, Meta sostiene que la funcionalidad nunca fue activada. Según la información proporcionada por WIRED, la compañía habría mantenido el código asociado a ‘NameTag’ dentro de la aplicación, aunque los usuarios nunca pudieron acceder a sus capacidades.

El sistema estaba diseñado para identificar a las personas y mostrar una notificación de ‘Persona reconocida’ cuando detectara un rostro conocido.

Gafas inteligentes de Meta
La empresa matriz fundada por Mark Zuckerberg intenta disipar las dudas que surgieron tras el descubrimiento de la función. (Reuters)

Un día después de que se hiciera público el hallazgo, Meta emitió una actualización de su aplicación de inteligencia artificial. Esta nueva versión eliminó todo rastro del software vinculado a ‘NameTag’, incluyendo tanto el proceso de reconocimiento facial como la alerta que notificaba la identificación de personas.

El medio citado confirmó la supresión tras un nuevo análisis del código fuente de la última versión disponible.

Declaraciones de Meta y reacciones ante la función de reconocimiento facial

La respuesta de Meta ante la polémica suscitada fue la de subrayar el carácter experimental de la función ‘NameTag’. Andy Stone, vicepresidente de comunicaciones de la empresa, declaró al medio WIRED que el reconocimiento facial había sido incluido únicamente para pruebas.

Meta ha decidido retirar de manera discreta el código relacionado con el reconocimiento facial de su aplicación Meta AI para gafas inteligentes. Europa Press
Meta ha decidido retirar de manera discreta el código relacionado con el reconocimiento facial de su aplicación Meta AI para gafas inteligentes. Europa Press

Según Stone, “no se ha tomado una decisión final sobre qué hacer” respecto al uso de este tipo de tecnologías en las gafas inteligentes de Meta.

Cabe señalar que este descubrimiento contrasta con lo declarado previamente por los ejecutivos de Meta. En entrevistas anteriores, representantes de la compañía habían manifestado que el reconocimiento facial en las gafas era únicamente una posibilidad bajo revisión y que no había planes concretos de lanzamiento.

En abril, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la privacidad del consumidor solicitaron a Meta que suspendiera cualquier iniciativa relacionada con la integración de reconocimiento facial en sus dispositivos.

El hallazgo de ‘NameTag’ en la app de las gafas de Meta despertó preocupación sobre la privacidad. (AP Foto/Nic Coury)
El hallazgo de ‘NameTag’ en la app de las gafas de Meta despertó preocupación sobre la privacidad. (AP Foto/Nic Coury)

Un total de 75 agrupaciones expresaron su preocupación por el impacto de estas funciones en la privacidad de los usuarios y de las personas captadas por las cámaras. En ese contexto, un portavoz de Meta declaró al medio citado que, de considerar el lanzamiento de una herramienta de este tipo, optarían por “un enfoque muy reflexivo antes de integrar nada”.

La eliminación del código correspondiente a ‘NameTag’ incluyó no solo el software de reconocimiento facial, sino también todos los componentes que permitían su ejecución y las alertas asociadas al proceso de identificación.

Con este movimiento, la empresa matriz fundada por Mark Zuckerberg intenta disipar las dudas que surgieron tras el descubrimiento de la función y alinear su postura pública con las acciones técnicas llevadas a cabo en el desarrollo de la aplicación.

Temas Relacionados

MetaGafas inteligentesGafas de MetaGafasPrivacidadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué diferencias hay entre Google Store, Google Play Store, Google Shopping y Google Wallet: guía para usuarios

La diferencia esencial entre estos servicios radica en el tipo de bien o función que cubren y en el momento en que intervienen dentro del proceso de consumo

Qué diferencias hay entre Google Store, Google Play Store, Google Shopping y Google Wallet: guía para usuarios

No es tarde para ir al Mundial 2026: así puedes organizar tu viaje a última hora con Google

La planificación digital reduce el estrés y abre oportunidades para sumarse al Mundial, incluso a último momento

No es tarde para ir al Mundial 2026: así puedes organizar tu viaje a última hora con Google

Cómo funciona la IA que detecta imágenes falsas con solo tres minutos de entrenamiento

SimLBR fue presentado en la IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. El sistema, desarrollado por investigadores de la Washington University in St. Louis, convierte cada foto en un vector de 1.024 dimensiones y clasifica como sintético todo lo que se aleja de la distribución real

Cómo funciona la IA que detecta imágenes falsas con solo tres minutos de entrenamiento

Le preguntamos a la IA de Google quién será el campeón del Mundial 2026: esta fue su respuesta

El nuevo formato de 48 equipos y las variables externas podrían desafiar la precisión de las predicciones matemáticas

Le preguntamos a la IA de Google quién será el campeón del Mundial 2026: esta fue su respuesta

Las infidelidades pueden aumentar por la Copa Mundial 2026, advierte app de citas

Una encuesta de Gleeden reveló que el 66 % de sus usuarios considera que el Mundial favorece las aventuras extraconyugales

Las infidelidades pueden aumentar por la Copa Mundial 2026, advierte app de citas

DEPORTES

Argentina confirmó su formación para enfrentar a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

Argentina confirmó su formación para enfrentar a Islandia en el último amistoso antes del Mundial 2026

Las dos atípicas situaciones que sufrió la selección inglesa desde su llegada a Estados Unidos para el Mundial

Susto durante el amistoso Hungría-Kazajistán: una cámara aérea cayó desde más de 20 metros de altura cerca de los jugadores

El desopilante momento que protagonizaron Ruggeri y Morena Beltrán en la cobertura del Mundial: “¿Vos no te hacés el skincare?"

Los impactantes videos de la tormenta en Alabama que puso en riesgo el partido entre Argentina e Islandia

TELESHOW

Cris Morena felicitó a Lali Espósito por sus show históricos en River: “El mundo necesita artistas como vos que se la jueguen”

Cris Morena felicitó a Lali Espósito por sus show históricos en River: “El mundo necesita artistas como vos que se la jueguen”

Vero Lozano habló luego del enojo de Vicky Xipolitakis tras el Martín Fierro: “Le pedí disculpas porque la quiero”

La desconsolada despedida de Javier Caumont, el hijo de María Rosa Fugazot: “Ella se murió cuando falleció René”

Gianinna y Jana Maradona hablaron tras la declaración de Dalma: “Que se llegue a la verdad”

Marcela Tinayre reaccionó a la primera historia de amor de Mirtha Legrand: “Era la persona equivocada”

INFOBAE AMÉRICA

Operación en el sur de Venezuela: militares irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Operación en el sur de Venezuela: militares irrumpieron en un enclave minero dominado por grupos criminales

Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

Acciones comunitarias y vigilancia ambiental: la fórmula de Panamá para reforzar la protección de las tortugas marinas y las áreas de anidación

Presidente Asfura encabeza ascenso de oficiales policiales en medio de debate sobre seguridad y fortalecimiento institucional

El Salvador oficializa prorroga hasta 2027 la ley que estabiliza el precio del gas licuado de petróleo