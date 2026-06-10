Tus gafas de Meta ya no sabrán a quién miras: eliminan polémica función de identidad

La herramienta tenía la capacidad de transformar los rostros captados por la cámara de las gafas en firmas biométricas únicas. Europa Press

Meta ha decidido retirar de manera discreta el código relacionado con el reconocimiento facial, conocido internamente como ‘NameTag’, de su aplicación Meta AI para gafas inteligentes. Esta decisión llega después de que un informe revelara la presencia de esta función, que permitía identificar personas a través de la cámara incorporada en el dispositivo.

La empresa sostiene que la tecnología no llegó a estar activa y que aún no se ha tomado una resolución definitiva sobre su implementación futura.

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Reconocimiento facial en gafas inteligentes: el caso de ‘NameTag’ en Meta AI

El descubrimiento de la función ‘NameTag’ en la aplicación complementaria de Meta para sus gafas inteligentes generó una ola de inquietud en torno a la privacidad y el uso de datos biométricos. La herramienta, que había comenzado a implementarse en enero pasado, tenía la capacidad de transformar los rostros captados por la cámara de las gafas en firmas biométricas únicas.

El descubrimiento de la función ‘NameTag’ en la aplicación complementaria de Meta para sus gafas inteligentes generó una ola de inquietud. Europa Press

Este desarrollo fue revelado por un informe que detallaba cómo la función estaba incluida de forma discreta en la aplicación descargada en más de cincuenta millones de teléfonos inteligentes.

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A pesar de su inclusión, Meta sostiene que la funcionalidad nunca fue activada. Según la información proporcionada por WIRED, la compañía habría mantenido el código asociado a ‘NameTag’ dentro de la aplicación, aunque los usuarios nunca pudieron acceder a sus capacidades.

El sistema estaba diseñado para identificar a las personas y mostrar una notificación de ‘Persona reconocida’ cuando detectara un rostro conocido.

La empresa matriz fundada por Mark Zuckerberg intenta disipar las dudas que surgieron tras el descubrimiento de la función. (Reuters)

Un día después de que se hiciera público el hallazgo, Meta emitió una actualización de su aplicación de inteligencia artificial. Esta nueva versión eliminó todo rastro del software vinculado a ‘NameTag’, incluyendo tanto el proceso de reconocimiento facial como la alerta que notificaba la identificación de personas.

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El medio citado confirmó la supresión tras un nuevo análisis del código fuente de la última versión disponible.

Declaraciones de Meta y reacciones ante la función de reconocimiento facial

La respuesta de Meta ante la polémica suscitada fue la de subrayar el carácter experimental de la función ‘NameTag’. Andy Stone, vicepresidente de comunicaciones de la empresa, declaró al medio WIRED que el reconocimiento facial había sido incluido únicamente para pruebas.

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Meta ha decidido retirar de manera discreta el código relacionado con el reconocimiento facial de su aplicación Meta AI para gafas inteligentes. Europa Press

Según Stone, “no se ha tomado una decisión final sobre qué hacer” respecto al uso de este tipo de tecnologías en las gafas inteligentes de Meta.

Cabe señalar que este descubrimiento contrasta con lo declarado previamente por los ejecutivos de Meta. En entrevistas anteriores, representantes de la compañía habían manifestado que el reconocimiento facial en las gafas era únicamente una posibilidad bajo revisión y que no había planes concretos de lanzamiento.

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En abril, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la privacidad del consumidor solicitaron a Meta que suspendiera cualquier iniciativa relacionada con la integración de reconocimiento facial en sus dispositivos.

El hallazgo de ‘NameTag’ en la app de las gafas de Meta despertó preocupación sobre la privacidad. (AP Foto/Nic Coury)

Un total de 75 agrupaciones expresaron su preocupación por el impacto de estas funciones en la privacidad de los usuarios y de las personas captadas por las cámaras. En ese contexto, un portavoz de Meta declaró al medio citado que, de considerar el lanzamiento de una herramienta de este tipo, optarían por “un enfoque muy reflexivo antes de integrar nada”.

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La eliminación del código correspondiente a ‘NameTag’ incluyó no solo el software de reconocimiento facial, sino también todos los componentes que permitían su ejecución y las alertas asociadas al proceso de identificación.

Con este movimiento, la empresa matriz fundada por Mark Zuckerberg intenta disipar las dudas que surgieron tras el descubrimiento de la función y alinear su postura pública con las acciones técnicas llevadas a cabo en el desarrollo de la aplicación.

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