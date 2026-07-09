La nueva actualización de Minecraft trae una mejora que los jugadores reclamaban desde hace años

Minecraft tiene unas funciones nativas que emocionan a los jugadores. (Foto: Mojang)

Después de más de 17 años desde su lanzamiento, Minecraft incorporará dos de las funciones más solicitadas por su comunidad: una forma oficial de sentarse mediante nuevos cojines y un nuevo tipo de cama de paja que permitirá descansar sin cambiar el punto de aparición del jugador.

Las novedades forman parte de la Snapshot 26.3, una versión de prueba que también añade nuevos bloques, estructuras, elementos de construcción y mejoras técnicas para el popular videojuego de Mojang.

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Durante años, los jugadores recurrieron a soluciones improvisadas para simular una silla, utilizando botes, vagonetas o incluso animales como asiento. Sin embargo, nunca existió una mecánica oficial para hacerlo. Con esta actualización, Mojang responde finalmente a una de las peticiones históricas de la comunidad.

La nueva actualización de Minecraft trajo una de las funciones más pedidas por los jugadores. (Foto: Minecraft)

Además, la nueva cama de paja introduce una característica muy esperada por quienes disfrutan de la exploración: permitirá pasar la noche sin modificar el punto de reaparición del personaje, una función que hasta ahora solo podía conseguirse mediante modificaciones creadas por la comunidad.

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Los cojines llegan para reemplazar los “trucos” de siempre

La principal novedad de la actualización son los nuevos cojines, un objeto decorativo que permitirá a los jugadores sentarse de forma oficial.

Estos podrán fabricarse en 16 colores diferentes utilizando nuevas losas de lana, lo que amplía considerablemente las posibilidades de decoración para casas, aldeas y construcciones personalizadas.

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Al no contar con una colisión sólida como la de otros bloques tradicionales, los cojines pueden colocarse dentro de distintas estructuras para crear sillas, sofás y otros muebles con un aspecto mucho más natural.

Hasta ahora, quienes deseaban añadir mobiliario funcional debían recurrir a ingeniosos trucos utilizando botes ocultos bajo bloques, minecarts o entidades del juego. Con esta incorporación, esa necesidad desaparece.

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Minecraft incorpora cojines para que los personajes se puedan sentar. (Foto: Minecraft)

La cama de paja cambia la forma de explorar

Otra de las funciones más destacadas es la llegada de la cama de paja. Su principal diferencia respecto a las camas tradicionales es que permite dormir durante la noche sin modificar el punto de aparición del jugador.

Esto resulta especialmente útil para quienes realizan expediciones lejos de su base principal, ya que podrán descansar para evitar los peligros nocturnos sin perder la ubicación de su hogar.

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La cama de paja, sin embargo, tiene una limitación importante: desaparece automáticamente al llegar el día. Precisamente esa característica equilibra su utilidad dentro del juego y evita que sustituya por completo a las camas convencionales.

En cuanto a su fabricación, el objeto utiliza tres bloques de paja para obtener cuatro camas desechables, convirtiéndose en una opción relativamente económica durante las primeras etapas de una partida.

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Minecraft incorpora las camas de paja, las cuales desaparecerán luego de usarse. (Foto: Minecraft)

Nuevos bloques, estructuras y elementos naturales

La Snapshot 26.3 también amplía el contenido del mundo de Minecraft con nuevos materiales y escenarios. Entre las novedades aparece un nuevo tipo de madera con una tonalidad gris cálida que ofrece más opciones para la construcción.

También se incorpora una repisa de hongo que podrá encontrarse creciendo sobre determinados árboles y que, además, será posible cultivar.

Los jugadores encontrarán igualmente nuevas estructuras generadas de manera natural, entre ellas un campamento abandonado que enriquecerá la exploración del mapa.

Estas incorporaciones buscan hacer que cada mundo generado resulte más variado y ofrezca nuevas posibilidades para la supervivencia y la creatividad.

Minecraft incorpora nuevos bloques en su última actualización. (Foto: Minecraft)

Mejoras técnicas y más opciones para los creadores

La actualización no se limita al contenido visual. Mojang también incorporó varias herramientas técnicas orientadas tanto a jugadores como a creadores de mapas y servidores.

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Entre ellas destaca la posibilidad de crear recetas personalizadas para pociones, además de diversos ajustes relacionados con la generación de estructuras y bloques.

La Snapshot añade igualmente nuevas etiquetas para aldeanos, gatos y minerales, lo que facilita el desarrollo de experiencias personalizadas dentro del juego.

A esto se suma una larga lista de correcciones de errores destinadas a mejorar la estabilidad y el rendimiento general.

Minecraft, de Mojang.

Una actualización que responde a años de peticiones

Minecraft continúa siendo uno de los videojuegos más populares del mundo gracias a una comunidad que lleva más de una década proponiendo nuevas funciones y compartiendo ideas para ampliar sus posibilidades.

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Muchas de esas sugerencias terminaban llegando mediante modificaciones desarrolladas por aficionados, pero ahora Mojang ha decidido integrar oficialmente algunas de las más solicitadas.

La incorporación de los cojines y la cama de paja demuestra que el estudio sigue escuchando las peticiones de los jugadores incluso después de 17 años de evolución constante.

Aunque la Snapshot 26.3 aún corresponde a una versión de pruebas y algunas funciones podrían modificarse antes de su lanzamiento definitivo, las primeras reacciones de la comunidad han sido positivas.