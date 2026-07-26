Guatemala

Gobierno de Guatemala firma un convenio en braille para incorporar la discapacidad en la planificación pública

El acuerdo, suscrito también por la primera dama Lucrecia Peinado en el Palacio Nacional de la Cultura, define una ruta de trabajo conjunto para integrar propuestas de personas con discapacidad visual

Guardar
Google icon
Cuatro personas de pie en primer plano. Dos hombres y dos mujeres. Un hombre y una mujer sostienen una carpeta abierta con documentos. Dos personas usan bastones blancos
Segeplan, Feapdivigua y Lucrecia Peinado firmaron en Guatemala el primer convenio interinstitucional suscrito también en sistema braille. (Segeplan Guatemala)

La Segeplan, Feapdivigua y la primera dama Lucrecia Peinado firmaron este viernes en Guatemala el primer convenio interinstitucional suscrito también en sistema braille, un acuerdo que busca incorporar el enfoque de discapacidad en la planificación pública y abrir la toma de decisiones a las propuestas de personas con discapacidad visual y de otros grupos, dentro de los compromisos asumidos por el país en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El acuerdo establece una ruta de trabajo conjunto para fortalecer la planificación nacional, sectorial y territorial con criterios técnicos que integren necesidades y propuestas de las personas con discapacidad. También prevé coordinación para la ejecución, el seguimiento y el monitoreo de políticas públicas, además de acciones de formación para personal técnico, administrativo y ejecutivo de las entidades estatales.

PUBLICIDAD

Durante el acto, Peinado dijo que el convenio permite que “ciertas necesidades, ciertas propuestas y experiencias de las personas con discapacidad visual y otras sean escuchadas y tengan una influencia directa en estos procesos de planificación”. La primera dama añadió que la secretaría tiene una responsabilidad central en la planificación del país y que la federación aporta experiencia directa sobre las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en la vida cotidiana.

Hombre en podio, otro hombre de traje, mujer intérprete de señas, banderas de Guatemala, público de espalda, pared con molduras
Segeplan, Feapdivigua y Lucrecia Peinado firmaron en Guatemala el primer convenio interinstitucional suscrito también en sistema braille. (Segeplan Guatemala)

El convenio incorpora el sistema braille y crea una ruta técnica para las políticas públicas

El documento fue elaborado en dos versiones: alfabeto español y alfabeto braille. Según lo expuesto durante la firma, esa doble versión convierte al acuerdo en el primer convenio institucional de este tipo firmado de manera simultánea en formato convencional y en sistema braille en el país.

PUBLICIDAD

La alianza entre la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala tiene como objetivo fortalecer la participación de las personas con discapacidad en los procesos de planificación del desarrollo nacional. El convenio también busca consolidar la planificación estratégica en distintos niveles del Estado y promover medidas viables y sostenibles dentro de la planificación institucional.

El secretario de Segeplan en funciones, Hugo Allan García, sostuvo que la planificación solo se convierte en ejecución cuando se traduce en programas y acciones concretas. En su intervención, afirmó: “Reconocemos los derechos, hacemos partícipes a las personas con discapacidad en la toma de decisiones y generamos oportunidades que contribuyen a mejorar ámbitos como la salud, el trabajo, la educación y la infraestructura accesible”.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones conformarán equipos técnicos interinstitucionales para promover la incorporación del enfoque de discapacidad en áreas como educación, empleo, salud, desarrollo social, gestión del riesgo y cambio climático. También desarrollarán metodologías, indicadores e instrumentos para fortalecer la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas.

El Gobierno vincula el acuerdo con una mesa de diálogo de 20 instituciones y 42 organizaciones

Peinado enmarcó la firma dentro de un proceso más amplio de diálogo entre el Estado y organizaciones sociales. Explicó que, desde el inicio de la actual administración, 20 instituciones gubernamentales han trabajado junto a 42 organizaciones de personas con discapacidad en espacios de diálogo nacional y territorial, y señaló que el convenio convierte ese intercambio en un resultado concreto.

“Convocar una reunión es fácil, pero sostener reuniones periódicas y dar resultados es muy valioso”, afirmó la primera dama. También reconoció la desconfianza histórica hacia las instituciones públicas y dijo que el Gobierno ha intentado construir bases que no dependan de cambios políticos futuros.

El presidente de Feapdivigua, Mauricio Gudiel, señaló que contar con un convenio suscrito en braille muestra el interés de la secretaría y de otras instituciones estatales en seguir abriendo espacios para la inclusión de las personas con discapacidad. En la misma línea, el documento plantea que las organizaciones del sector puedan involucrarse de forma más directa en decisiones que inciden en el desarrollo del país.

La actividad se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y contó con la presencia del viceministro del Deporte y la Recreación Ricardo Alvarado, la presidenta de la junta directiva del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Maira Rivas y autoridades de las entidades firmantes.

Según lo presentado en el acto, el convenio responde al compromiso del Gobierno de Guatemala de prevenir la discriminación, garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad y promover su integración plena en la sociedad mediante trabajo interinstitucional. Peinado agregó que entre los avances recientes figura la actualización del diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad y que una nueva Política Nacional de Discapacidad, elaborada junto al Ministerio de Desarrollo Social, sociedad civil y organismos internacionales, será presentada en noviembre.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloLucrecia PeinadoSegeplan GuatemalaFeapdivigua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una cocina nicaragüense en la ciudad del neón: el viaje de Norma y La Fritanga en Las Vegas

A espaldas de los casinos, una pequeña cocina reúne a familias migrantes en Las Vegas. El aroma de platillos tradicionales guía a quienes buscan, más allá de la nostalgia, un punto de encuentro y esperanza. Allí, el nombre de Norma Ramírez resuena entre conversaciones y recetas ancestrales.

Una cocina nicaragüense en la ciudad del neón: el viaje de Norma y La Fritanga en Las Vegas

La segunda fase del programa materno-neonatal llega a más de 70,000 personas en Guatemala

La iniciativa del Ministerio de Salud cerró el 25 de julio de 2026 con acciones en Guatemala y Chimaltenango para reforzar la respuesta ante urgencias obstétricas y del recién nacido

La segunda fase del programa materno-neonatal llega a más de 70,000 personas en Guatemala

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente

Tras permanecer varios años en Estados Unidos, donde enfrentó un proceso penal por narcotráfico, el exmandatario retorna al país en medio de un amplio despliegue de seguridad y la expectativa de la respuesta del sistema judical.

Juan Orlando Hernández regresa a Honduras: el costo político y social que deja el retorno del expresidente

Violento ataque armado deja siete muertos y dos heridos en Guatemala

Las autoridades informaron que una balacera interrumpió la tranquilidad en la zona 2 de Villa Canales, durante la medianoche del sábado, y que los socorristas trasladaron a dos lesionados a centros asistenciales

Violento ataque armado deja siete muertos y dos heridos en Guatemala

Presidente panameño coloca la constituyente entre sus prioridades para 2027

Mulino considera que una reforma constitucional permitiría enfrentar problemas de burocracia, corrupción y funcionamiento de las instituciones públicas.

Presidente panameño coloca la constituyente entre sus prioridades para 2027

TECNO

Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar

Cómo saber si una llamada es spam antes de contestar

Tu próxima casa estará lista en 24 horas gracias a esta IA e la impresión 3D

Celular perdido o robado: qué hacer inmediatamente para proteger tus datos y tu dinero

Descarga Nequi en Google: cómo tener la aplicación oficial y evitar fraudes

Cómo saber quién está detrás de la llamada en Android sin instalar aplicaciones

ENTRETENIMIENTO

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

El streamer Clavicular fue detenido por la policía tras una pelea en una discoteca de Miami

John Leguizamo revela el impacto de “La era de hielo” en su vida: “Me permitió pagar la universidad de mis hijos”

La tiktoker que acusó a su esposo de pedofilia en redes sociales fue asesinada por él dos semanas después

Es oficial: Ryan Gosling será Ghost Rider en la nueva película de Marvel Studios

Ryan Gosling confirma su papel como Ghost Rider: “Es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo”

MUNDO

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El embajador de EEUU ante la ONU aseguró que Trump frenó los ataques contra Irán para darle “margen” a las negociaciones

El Olimpo, nuevo Patrimonio Mundial: la montaña sagrada de Grecia recibió el reconocimiento de la UNESCO

Trump anunció la construcción de una autopista que conectará Marruecos con el Sáhara Occidental y llevará su nombre

Misiles balísticos rusos golpearon Kiev y dejaron al menos cinco muertos en distintas ciudades ucranianas

Irán informó que un petrolero explotó tras chocar con una mina marina en el Estrecho de Ormuz