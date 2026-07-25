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Nueva amenaza de Irán: el régimen aseguró que seguirá atacando intereses de EEUU hasta su “rendición total”

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolqadr, reaccionó a las declaraciones de Donald Trump, quien había dicho que las conversaciones con Teherán siguen en curso

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Una maqueta simbólica de un misil iraní en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)
Una maqueta simbólica de un misil iraní en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán anunció este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses persistirán “hasta la rendición total del enemigo”, en un contexto de aumento en la tensión entre ambos países. Esto ocurre después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que las conversaciones con Teherán siguen en curso a pesar de los enfrentamientos recientes.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, expresó a través de un mensaje difundido por la agencia Tasnim: “Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”.

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Zolqadr, quien asumió el cargo tras la muerte de Ali Lariyani en bombardeos israelí-estadounidenses, señaló que las ofensivas contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente seguirán hasta vengar “la sangre de los niños inocentes”. Entre las víctimas mencionó a los 168 menores fallecidos en un ataque contra una escuela de primaria en Minab durante el primer día de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Según Zolqadr, “cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”.

Personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)
Personas pasan junto a una valla publicitaria con una imagen que muestra al difunto líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, abrazando al también fallecido comandante militar iraní, el general Qassem Soleimani, en Teherán, Irán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/Archivo)

Estas declaraciones coinciden con una nueva escalada de enfrentamientos, que comenzó hace dos semanas luego de que Trump anunciara el fin del alto el fuego tras ataques iraníes a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

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Frente a los ataques estadounidenses sobre territorio iraní, principalmente en el sur del país, Teherán ha respondido con misiles y drones dirigidos a objetivos estadounidenses en países como Baréin, Kuwait y Jordania.

Estos incidentes provocaron la muerte de cuatro soldados estadounidenses, aumentando a 18 el total de bajas norteamericanas desde el inicio del conflicto. Por parte de Irán, se reportaron aproximadamente 55 muertos en la reciente escalada de julio.

Trump aseguró que las conversaciones con Irán continúan a pesar de los ataques, aunque aclaró que no cree que Teherán esté “listo” para alcanzar un acuerdo de paz definitivo. Además, declaró al portal estadounidense Axios que evalúa la posibilidad de un “ataque masivo” contra la República Islámica.

Dos policías pasan adelante de un cartel antiestadounidense en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)
Dos policías pasan adelante de un cartel antiestadounidense en Teherán, Irán (AP Foto/Vahid Salemi/Archivo)

“Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Más temprano, Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya en Irán, amenazó con que, por cada iraní muerto durante la guerra en Medio Oriente, moriría un militar estadounidense, balance al cual describió como una nueva “ecuación” en el campo de batalla.

Ahora consideramos una ecuación definitiva y declarada del campo de batalla que por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno”, afirmó el general de división en un mensaje publicado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Además, amenazaron con enviar “al infierno” a las tropas militares del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que operan en la región y llevan adelante el bloqueo contra los puertos iraníes a causa del cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán: “Les hemos preparado billetes de ida gratis al infierno”.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el CENTCOM no brindó novedades acerca de una nueva ola de ataques contra el territorio iraní tras 13 noches continuas de bombardeos a infraestructura militar.

Las declaraciones del comandante iraní de alto rango militar surgieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que Irán mantiene actualmente conversaciones con Washington.

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