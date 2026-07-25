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Cómo se verían las personas dentro de cien y mil años

Implantes, edición genética y ciudades sostenibles forman parte de los escenarios que plantea la IA sobre la evolución humana

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Primer plano de un rostro humano translúcido con circuitos digitales y luz brillante sobre un fondo oscuro, con líneas de datos y códigos binarios.
La IA revela cómo se vería el humano dentro de 100 y 1000 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ya no solo sirve para responder preguntas o generar imágenes. Gracias a modelos avanzados capaces de analizar tendencias biológicas, tecnológicas y ambientales, también puede proyectar escenarios sobre cómo podría cambiar la apariencia física del ser humano en el futuro.

Aunque estas estimaciones no representan predicciones científicas definitivas, ofrecen una mirada basada en el conocimiento actual sobre la evolución, la genética y el desarrollo tecnológico.

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Las simulaciones plantean que la humanidad experimentaría transformaciones muy distintas en los próximos cien y mil años. En el primer escenario, el cambio estaría impulsado principalmente por la integración entre el cuerpo y la tecnología. En el segundo, la edición genética y la adaptación al medio ambiente modificarían aspectos físicos y la forma de vivir de las personas.

Figura humanoide gris y azul con sensores en brazo y sien, junto a pantallas holográficas y edificios verdes con paneles solares.
Una figura humanoide con implantes y ropa tecnológica interactúa con pantallas flotantes frente a edificios futuristas con jardines verticales y paneles solares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A cien años: humanos con tecnología integrada al cuerpo

Las proyecciones sitúan al año 2126 como una época en la que la diferencia entre la biología y la tecnología sería mucho menos evidente que en la actualidad.

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En lugar de depender de teléfonos inteligentes, relojes o gafas inteligentes, muchos sistemas digitales podrían estar incorporados directamente en el cuerpo mediante interfaces subcutáneas o conexiones neuronales. La información sobre salud, comunicaciones o navegación aparecería en el campo visual del usuario sin necesidad de dispositivos externos.

Desde el punto de vista físico, las personas seguirían conservando una anatomía muy similar a la actual. Sin embargo, podrían presentar modificaciones discretas relacionadas con implantes médicos, sensores biológicos y materiales compatibles con el organismo.

Comparación de cómo se vería la humanidad entre 100 y 1000 años.
Comparación de cómo se vería la humanidad entre 100 y 1000 años. (ChatGPT)

La ropa también evolucionaría. Los tejidos inteligentes serían capaces de regular automáticamente la temperatura corporal, proteger frente a la radiación solar o adaptarse a las condiciones climáticas sin intervención del usuario.

Ciudades preparadas para un clima diferente

El entorno urbano también cambiaría de manera importante. Las simulaciones muestran ciudades con abundante vegetación vertical, edificios de formas más orgánicas y materiales sostenibles diseñados para reducir el impacto ambiental.

La arquitectura dejaría de ser únicamente funcional para convertirse en una extensión de los sistemas ecológicos, incorporando jardines, producción de energía y reciclaje del agua dentro de las propias edificaciones.

En este escenario, la tecnología estaría presente en prácticamente todos los espacios, aunque de manera mucho más discreta que en la actualidad.

Comparación de cómo se vería la humanidad entre 100 y 1000 años.
Cómo se vería la humanidad entre 100 y 1000 años de acuerdo a la IA. (Gemini)

A mil años: una humanidad modificada por la genética

Las diferencias serían mucho más profundas al proyectar la evolución hasta aproximadamente el año 3026.

En este escenario, la edición genética tendría un papel determinante en la transformación humana. Los avances en biotecnología podrían permitir corregir enfermedades hereditarias, aumentar la resistencia frente a determinados factores ambientales e incluso ralentizar significativamente el envejecimiento.

Como resultado, varias generaciones de una misma familia podrían presentar apariencias muy similares, dificultando distinguir visualmente quiénes son padres, hijos o abuelos.

Las simulaciones también sugieren rostros más simétricos, piel adaptada a nuevas condiciones atmosféricas y una mayor capacidad para soportar cambios de temperatura o niveles más altos de radiación.

Hombre con smartphone en ciudad moderna; hombre con implantes tecnológicos y hologramas en ciudad futurista; hombre con tecnología integrada en metrópolis ecológica.
La ilustración muestra la evolución del ser humano desde la interacción con un smartphone hasta la integración tecnológica completa en un entorno urbano futurista y ecológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, estas características representan escenarios hipotéticos y no constituyen una predicción científica confirmada.

Hogares donde la tecnología prácticamente desaparece

Las viviendas también experimentarían una transformación radical.

En lugar de pantallas, interruptores o dispositivos visibles, la tecnología estaría integrada en la propia estructura del hogar mediante superficies inteligentes, hologramas e interfaces táctiles invisibles.

La iluminación cambiaría automáticamente según el ritmo biológico de cada persona, mientras que los espacios incorporarían elementos naturales como parte del diseño arquitectónico.

Esta integración daría lugar a hogares biofílicos, donde naturaleza y tecnología funcionarían como un solo sistema.

Cinco personas de tres generaciones posan en una sala moderna con árboles interiores y vistas a la ciudad. Todos sostienen tabletas holográficas transparentes.
Una familia del año 3026, con apariencia similar gracias a la longevidad y edición genética, interactúa con hologramas en su vivienda biofílica con árboles y vistas a una ciudad verde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución ya no dependería solo de la naturaleza

Durante millones de años, la evolución humana estuvo guiada principalmente por la selección natural. Sin embargo, numerosos investigadores consideran que las herramientas de edición genética, la inteligencia artificial y la biotecnología podrían modificar esa dinámica durante los próximos siglos.

Esto no significa que la evolución natural desaparezca, sino que el propio ser humano tendría una capacidad cada vez mayor para intervenir en su desarrollo biológico mediante avances científicos.

Actualmente ya existen tecnologías como CRISPR para editar genes, prótesis neuronales experimentales e interfaces cerebro-computadora que muestran cómo la relación entre humanos y tecnología comienza a estrecharse.

Primer plano de persona con líneas luminosas en el rostro, cuello y manos, interfaces holográficas en los ojos, y dispositivo en la garganta. Fondo de rascacielos verdes y drones.
Un ser humano del año 2126 muestra implantes tecnológicos sutiles y una interfaz holográfica ocular mientras se sitúa frente a una ciudad futurista con rascacielos orgánicos y drones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, proyectar el aspecto físico de la humanidad dentro de cien o mil años sigue siendo un ejercicio especulativo. Factores como el cambio climático, los descubrimientos científicos, la medicina, las decisiones sociales e incluso acontecimientos imprevisibles podrían alterar por completo cualquier escenario.

Más que ofrecer una imagen definitiva del futuro, estas proyecciones permiten imaginar cómo la combinación entre evolución biológica e innovación tecnológica podría redefinir la forma en que las personas viven, envejecen y se relacionan con el mundo en los siglos venideros.

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